Poplava reklam za ovratnice proti lajanju: ali res delujejo?

V zadnjem času je vse več oglasov za ovratnice proti lajanju, ki lastnikom psov obljubljajo hitro in preprosto rešitev za neprijetno lajanje, celo samodejno delovanje brez prisotnosti lastnika, ob tem pa mirnejšega in bolj ubogljivega psa. Ovratnice naj bi zaznale lajanje, se nanj odzvale z zvokom, vibracijo ali impulzom ter psa odvadile pretiranega lajanja. Problem je, da takšne obljube pogosto zvenijo precej bolj preprosto, kot je v resnici. A strokovnjaki opozarjajo, da lajanje samo po sebi ni težava – je normalen način pasjega sporazumevanja. Ključno vprašanje je zato, zakaj pes laja. Laja lahko zaradi strahu, vznemirjenja, opozarjanja, dolgčasa ali agresije, zato enaka rešitev ne more biti primerna za vse pse. Kot poudarja pasji behaviorist Tilen Mlakar, je pomembno tudi, za kakšno ...