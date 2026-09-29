Sto let po veliki povodnji: zgodba o poplavah 1926 in pozabljenih žrtvah

Mineva stoletje od katastrofalnih poplav, ki so z dramatičnimi besedami polnile strani tedanjega slovenskega tiska. 27. septembra 1926 in v naslednjih dneh je nad več območij današnje Slovenije padlo 300 milimetrov padavin, umrlo je 13 ljudi. Najhuje je bilo na Polhograjskem, Škofjeloškem in Idrijsko-Cerkljanskem, boj za reševanje življenj in imetja ni prizanesel niti Ljubljani. Vzvratni pogled na to zgodovinsko nesrečo bo aktualen tudi v zdajšnjih programih nekaterih ustanov. Poplavljen Vič 27. septembra 1926. Pogled proti zahodu z zvonika cerkve sv. Antona Padovanskega. FOTO: Zgodovinski arhiv Ljubljana Poplave izpred stoletja bodo kmalu predmet razstave Naše reke so zdivjale: Velike poplave na nekdanjem Kranjskem v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja, ki jo napovedujejo v ...