Poplave 1926: Panika, Sora podira jezove, tri žrtve na Tržaški cesti

Mineva stoletje od katastrofalnih poplav, ki so z dramatičnimi besedami polnile strani tedanjega slovenskega tiska. 27. septembra 1926 in v naslednjih dneh je nad več območji današnje Slovenije padlo 300 milimetrov padavin, umrlo je 13 ljudi. Najhuje je bilo na Polhograjskem, Škofjeloškem in Idrijsko-Cerkljanskem, boj za reševanje življenj in imetja ni prizanesel niti Ljubljani. Pogled nazaj na to zgodovinsko nesrečo bo aktualen tudi v zdajšnjih programih nekaterih ustanov. Poplavljen Vič 27. septembra 1926. Pogled proti zahodu z zvonika cerkve sv. Antona Padovanskega. FOTO: Zgodovinski arhiv Ljubljana Na Viču in v Rožni dolini je stala voda mestoma dva metra visoko. – Tri človeške žrtve na Tržaški cesti. – Sora podira jezove in mostove – Nalivi še trajajo – Panika med prebivalstvom. ...