Poplave 1926: Panika, Sora podira jezove, tri žrtve na Tržaški cesti

Najhuje je bilo na Polhograjskem, Škofjeloškem in Idrijsko-Cerkljanskem, boj za reševanje golih življenj in imetja ni prizanesel niti Ljubljani.
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Poplavljena Tržaška cesta na Viču, 1926.
FOTO: Zgodovinski arhiv Ljubljana
Mineva stoletje od katastrofalnih poplav, ki so z dramatičnimi besedami polnile strani tedanjega slovenskega tiska. 27. septembra 1926 in v naslednjih dneh je nad več območji današnje Slovenije padlo 300 milimetrov padavin, umrlo je 13 ljudi.
Najhuje je bilo na Polhograjskem, Škofjeloškem in Idrijsko-Cerkljanskem, boj za reševanje življenj in imetja ni prizanesel niti Ljubljani. Pogled nazaj na to zgodovinsko nesrečo bo aktualen tudi v zdajšnjih programih nekaterih ustanov.
Poplavljen Vič 27. septembra 1926. Pogled proti zahodu z zvonika cerkve sv. Antona Padovanskega.
FOTO: Zgodovinski arhiv Ljubljana
Na Viču in v Rožni dolini je stala voda mestoma dva metra visoko. – Tri človeške žrtve na Tržaški cesti. – Sora podira jezove in mostove – Nalivi še trajajo – Panika med prebivalstvom. ...
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