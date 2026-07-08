Popolna poročna pesem: Rad bi te držal za roko

Čeprav je poroka Taylor Swift in Travisa Kelceja še vedno zavita v precej skrivnostnih tančic, je eno gotovo: Paul McCartney je mladoporočencema v petek na poročni slovesnosti zapel legendarno uspešnico skupine The Beatles I Want to Hold Your Hand, ki je v šestdesetih letih sprožila svetovno beatlomanijo.

Posebnost nastopa je po poročanju več medijev ta, da naj bi bila to prva javna izvedba pesmi po približno 60 letih. McCartney je skladbo z Beatli nazadnje izvajal na vrhuncu popularnosti skupine okoli leta 1965, zato je bila njena vrnitev pred občinstvo prav na poroki ene največjih pop zvezd današnjega časa simbolična. Po navedbah revije People je po obredu pevkina mama povabila goste v prostor za slavje, kjer je bil pripravljen oder.

O čem govori pesem

I Want to Hold Your Hand je na videz preprosta ljubezenska pesem, govori o zaljubljenosti, navdušenju nad začetkom razmerja in želji po bližini ljubljene osebe. Osrednje sporočilo ni velika romantična gesta, temveč nekaj povsem vsakdanjega – želja, da bi držal ljubljeno osebo za roko, kar simbolizira zaupanje, varnost in povezanost. Prav zato pesem že desetletja velja za eno najbolj priljubljenih ljubezenskih skladb in pogosto spremlja poroke.

Taylor Swift je večkrat javno povedala, da zelo občuduje skupino Beatles. Leta 2020 sta bila s Paulom McCartneyjem na naslovnici revije Rolling Stone. V intervjuju za revijo je McCartney glasbenico pohvalil kot izjemno avtorico pesmi, ona pa je dejala, da jo je njegov pristop k nastopanju pomembno zaznamoval in da se je od njega naučila, kako pomembno je občinstvu vedno ponuditi pesmi, ki jih želi slišati.

Prav zaradi tega številni mediji navajajo, da je bila izbira pesmi za njeno poroko še posebej pomenljiva – ne le kot klasična ljubezenska pesem, ampak tudi kot poklon skupini, ki jo pevka že dolgo občuduje.

Beatli so leta 1963 izdali pesem I Want to Hold Your Hand, ki je postala njihov najbolje prodajani singel po vsem svetu, saj so jo prodali v več kot 12 milijonih izvodov. Kmalu po izidu se je povzpela na vrhove britanskih lestvic, kjer je ostala pet tednov, med 50 naj pesmimi pa v Združenem kraljestvu vztrajala 21 tednov.