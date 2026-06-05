Poraba mesa močno narasla: danes pojemo skoraj dvakrat več kot leta 1961

Povprečen človek danes zaužije približno šestkrat več piščanca in dvakrat več svinjine kot generacija njegovih starih staršev, kažejo podatki iz poročila Organizacije združenih narodov. V istem obdobju se je svetovna ponudba mesa močno povečala – v zadnjih šestdesetih letih kar štirikrat – in po napovedih naj bi se rast nadaljevala tudi v prihodnje.

Podatki Organizacije združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) kažejo izrazite spremembe v strukturi porabe, navaja Guardian. Ponudba perutnine se je povečala z manj kot tri kilograme na osebo leta 1961 na 17 kilogramov leta 2022. Poraba svinjine se je v istem obdobju podvojila na 15 kilogramov na osebo. Nasprotno pa ostaja poraba govedine, ki velja za najbolj okoljsko obremenjujoče meso, nespremenjena pri približno devetih kilogramih na osebo.

Skupna svetovna ponudba mesa se je tako povečala s 25 kilogramov na osebo leta 1961 na 47 kilogramov na osebo leta 2022. Ob tem poročilo opozarja tudi na pomemben vidik izgube hrane: približno 14 odstotkov mesa in mlečnih izdelkov se izgubi med proizvodnjo ali pa se zavrže po tem, ko prispejo do trgovin in restavracij.

Okoljski vplivi in neenakost v dostopu

Rast proizvodnje mesa ima tudi pomembne okoljske posledice. Kmetijstvo je drugi najbolj onesnažujoči sektor svetovnega gospodarstva, njegove emisije toplogrednih plinov pa naj bi se v prihodnjem desetletju povečale za 7,6 odstotka. Po ugotovitvah pregleda, ki ga je pripravila FAO, je živinoreja odgovorna za približno 80 odstotkov tega povečanja.

Poročilo izpostavlja tudi globalne neenakosti v dostopu do živalskih beljakovin. V državah z nizkimi in srednjimi dohodki je živalska hrana glede na dohodek veliko dražja kot v bogatih državah, kjer strokovnjaki na področju zdravja in podnebja pogosto priporočajo zmanjšanje porabe mesa. Kot je poudarila Daniela Battaglia iz FAO, sta »regionalna porazdelitev in dostop še vedno zelo neenakomerna«. Dodala je, da imajo države z visokim dohodkom še vedno visoko in stabilno porabo, medtem ko so države z nizkimi dohodki omejene zaradi cenovne dostopnosti živalskih proizvodov.

Poročilo se dotika tudi širšega podnebnega konteksta. Medvladni panel za podnebne spremembe (IPCC) je prehod z mesno bogate prehrane na prehrano, ki temelji na rastlinskih živilih, označil kot enega najučinkovitejših ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na strani povpraševanja.

Kljub temu poročilo FAO, ki ga je pregledala tako mesna in mlečna industrija kot tudi zunanji akademiki, ne priporoča zmanjšanja uživanja mesa. To je sprožilo tudi kritične odzive v znanstveni skupnosti. Cleo Verkuijl s Stockholmskega okoljskega inštituta, ki ni sodelovala pri pripravi poročila, je dejala: »To poročilo jasno dokumentira problem, vendar se tega zaključka še zdaleč ne dotakne.« Po njenem mnenju poročilo ne naslavlja dovolj jasno vprašanja čezmerne porabe v bogatih državah.

Nekateri znanstveniki so sicer že v preteklosti kritizirali poročila FAO zaradi pomanjkanja poudarka na zmanjšanju porabe mesa in domnevnih pomanjkljivosti pri ocenjevanju vplivov živinoreje na podnebje. Kritike vključujejo tudi očitke o neustreznem odzivanju na znanstvene razprave, poroča Guardian.

Najnovejše poročilo je bilo pripravljeno kot celovita ocena vloge živinoreje pri prehranski varnosti, trajnostnih prehranskih sistemih in zdravju. FAO napoveduje, da bo še letos sledilo dodatno poročilo, ki se bo podrobneje osredotočilo na okoljsko trajnost.

Kot opozarja Verkuijl, ostaja temeljno vprašanje predvsem v pristopu: poročilo naj bi pomagalo oblikovalcem politik pri iskanju rešitev za prehranske sisteme, vendar je ta okvir po njenem mnenju primernejši za regije z visoko prehransko negotovostjo kot za bogate države, kjer so po njenih besedah že jasno prisotni zdravstveni in okoljski argumenti za zmanjšanje porabe mesa.