Poroka je po izvoru domača beseda. To pomeni, da ni izposojena iz kakega drugega jezika, kot je denimo beseda ohcet, ki je prevzeta iz nemške Hochzeit, 'svatba', temveč je bila na osnovi domače besedotvorne podstave tvorjena v teku razvoja slovenščine.

Pri tem so v času tvorbe pomembno vlogo odigrale vrednote in predstave naših prednikov o obredu združitve dveh posameznikov v zakonsko skupnost. V etimološkem slovarju Marka Snoja izvemo, da se je glagol poročiti, ki pomeni 'dati zamož', prvotno 'zaupati (v varstvo), izročiti', razvil iz praslovanskega *poro˛čiti, 'izročiti, predati', kar je tvorjeno iz predložne zveze *po ro˛cě, 'po roki, prek roke'.

Če se razgledamo po drugih indoevropskih jezikih, najdemo v pomenu poroke najrazličnejše tvorjenke. Latinska beseda nuptiae, 'poroka', izvira iz glagola nubere, 'omožiti se', iz istega prajezičnega korena, za katerega je že mogoče rekonstruirati identičen pomen, pa sta tvorjena še grški samostalnik nýmphē, 'nevesta', in slovanski vzročni glagol snubiti, 'povzročiti, da se omoži'.

V drugih jezikovnih vejah povečini srečujemo nekoliko bolj kulturno specifične tvorjenke iz glagolov, ki izvorno niso vsebovali pomena 'poročiti se'. Te besede so zanimive, ker nam približajo predstave, običaje in vrednote, ki so jih gojili govorci teh jezikov v povezavi s poroko. V stari indijščini sta bili v rabi besedi vahatu- in vivāha-, ki izvorno pomenita odpeljanje oziroma pospremitev, namreč neveste na njen novi dom (podstavni glagol je bržkone soroden s slovenskim voziti).

Drugačne poudarke srečamo v germanskem svetu, denimo angleško wedding, ki izvorno pomeni zaobljubo, pa tudi nemško Trauung, ki v etimološkem smislu kaže na obred, pri katerem se med mladoporočencema vzpostavita zaupanje in zvestoba. Ker je z eno besedo nemogoče zaobjeti vse, kar poroka predstavlja, lahko vsaka od omenjenih besed v etimološkem smislu stoji zgolj kot pars pro toto tega večplastnega, a tako prabitnega obreda.

Ko pa jih nanizamo eno za drugo, se pred nami zvrstijo pojmi, ki skupaj tvorijo brezčasno bistvo tega, kar poroka je: biti izročen nekomu v varstvo, pospremljen na novi dom, obljubiti zvestobo in vzpostaviti zaupanje. Vse to naj spremlja mladoporočenca, ko se podajata na pot skupnega življenja – pot, na katero se čez nekaj dni podajam tudi sam.

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtor: Rok Kuntner.