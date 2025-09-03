Poroka Goloba in Tine Gaber: Zgolj ljubezen ali tudi političen kapital?

Je napovedana sobotna poroka premiera Roberta Goloba samo poroka ali kaj več? Ceremonija, ki bo posegla v življenje mladoporočencev in njihovih najbližjih ali dobro premišljen politični manever? Koliko je lahko zasebna slovesnost predsednika vlade politični kapital, kaj pomeni, do kod seže njena moč in kaj pravzaprav sporoča – volivcem? Kaj so politikom doma in po svetu prinesla poroke? Kakšen vpliv imajo t.i. power couples. Sodita mednje tudi Golob in njegova izbranka?

Za mnenje smo vprašali Aljošo Bagolo, dr. Igorja Lukšiča, Janjo Božič Marolt ter dr. Alenko Jelen.

Strinjajo se, da poroka lahko prinese simpatije in mehčanje podobe, a obenem opozarjajo tudi na tveganje za očitke o piarovskem spinu.

