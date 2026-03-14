    Zanimivosti

    Poslovil se je legendarni kitarist Phil Campbell

    Campbell se je leta 1984 pridružil pionirski skupini Motörhead in igral z njimi vse do njihovega razpada leta 2015 po smrti ustanovitelja Lemmyja Kilmistra.
    Phil Campbell (1961–2026) je po razpustitvi skupine Motörhead deloval v lastni skupini Phil Campbell and The Bastard Sons. FOTO:  arhiv skupine
    Phil Campbell (1961–2026) je po razpustitvi skupine Motörhead deloval v lastni skupini Phil Campbell and The Bastard Sons. FOTO: arhiv skupine
    S. I.
    14. 3. 2026 | 20:38
    Kitarist angleške skupine Motörhead Phil Campbell je umrl v starosti 64 let, je sporočila njegova družina. »Z veliko žalostjo sporočamo, da je sinoči mirno umrl naš ljubljeni oče Philip Anthony Campbell po dolgem in pogumnem boju na intenzivni negi po zahtevni večji operaciji,« piše v izjavi družine.

    »Phil je bil predan mož, čudovit oče in ponosen ter ljubeč dedek, ljubeče znan kot 'Bampi'. Vsi, ki so ga poznali, so ga imeli zelo radi in ga bomo neizmerno pogrešali. Njegova zapuščina, glasba in spomini, ki jih je ustvaril s toliko ljudmi, bodo živeli večno,« so zapisali.

    Motörhead v zadnji postavi (od leve proti desni): bobnar Mickey Dee, pevec in basist Lemmy Kilmister, ter kitarist Phil Campbell. FOTO: arhiv skupine
    Motörhead v zadnji postavi (od leve proti desni): bobnar Mickey Dee, pevec in basist Lemmy Kilmister, ter kitarist Phil Campbell. FOTO: arhiv skupine

    Campbell se je leta 1984 pridružil pionirski skupini Motörhead in igral z njimi vse do njihovega razpada leta 2015 po smrti ustanovitelja, pevca, basista in glavnega pisca besedil in komadov Lemmyja Kilmistra. Z dolgoletnim igranjem pri Motörhead – pa tudi z lastno skupino Phil Campbell in The Bastard Sons – je Campbell s svojim blues-rockovskim slogom igranja pustil neizbrisen pečat na težkem rocku in širši glasbeni sceni.

    Motörhead, ki so nastali leta 1975, veljajo za eno ključnih skupin sodobne rock glasbe. S svojim energičnim in neizprosnim rock'n'rollom so vplivali tako na razvoj sodobnejših oblik heavy metala kot punka; Bili so ena redkih rock skupin, ki so jih spoštovali tako metalci kot punkerji.

    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravniki in farmacevti

    Znani prejemniki Medisovih nagrad

    Med finalisti za priznanja zdravnikom in farmacevtom, ki poleg dela s pacienti še raziskujejo, tudi trije Slovenci.
    Milka Bizovičar 12. 3. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več

    Šport  |  Nogomet
    Španska liga

    Oblaka ustavile bolečine, Maročan uščipnil Norvežana za moškost

    Nogometaši madridskega Atletica so za 17. zmago v tej sezoni španskega prvenstva premagali igralce Getafeja.
    14. 3. 2026 | 19:39
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Italijanska zvezdnica potrdila zlato z OI, kar 11 kazenskih krogov Lampičeve

    Najvišje uvrščena slovenska biatlonka na današnjem zasledovanju za svetovni pokal v Estoniji je bila Polona Klemenčič.
    14. 3. 2026 | 19:16
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Filozofija

    Umrl je Jürgen Habermas

    Nemški filozof, politolog in sociolog je bil eden najpomembnejših sodobnih mislecev. Njegova politična analiza je sooblikovala povojno intelektualno klimo.
    14. 3. 2026 | 17:54
    Preberite več
