Poslovil se je legendarni kitarist Phil Campbell

Kitarist angleške skupine Motörhead Phil Campbell je umrl v starosti 64 let, je sporočila njegova družina. »Z veliko žalostjo sporočamo, da je sinoči mirno umrl naš ljubljeni oče Philip Anthony Campbell po dolgem in pogumnem boju na intenzivni negi po zahtevni večji operaciji,« piše v izjavi družine.

»Phil je bil predan mož, čudovit oče in ponosen ter ljubeč dedek, ljubeče znan kot 'Bampi'. Vsi, ki so ga poznali, so ga imeli zelo radi in ga bomo neizmerno pogrešali. Njegova zapuščina, glasba in spomini, ki jih je ustvaril s toliko ljudmi, bodo živeli večno,« so zapisali.

Motörhead v zadnji postavi (od leve proti desni): bobnar Mickey Dee, pevec in basist Lemmy Kilmister, ter kitarist Phil Campbell. FOTO: arhiv skupine

Campbell se je leta 1984 pridružil pionirski skupini Motörhead in igral z njimi vse do njihovega razpada leta 2015 po smrti ustanovitelja, pevca, basista in glavnega pisca besedil in komadov Lemmyja Kilmistra. Z dolgoletnim igranjem pri Motörhead – pa tudi z lastno skupino Phil Campbell in The Bastard Sons – je Campbell s svojim blues-rockovskim slogom igranja pustil neizbrisen pečat na težkem rocku in širši glasbeni sceni.

Motörhead, ki so nastali leta 1975, veljajo za eno ključnih skupin sodobne rock glasbe. S svojim energičnim in neizprosnim rock'n'rollom so vplivali tako na razvoj sodobnejših oblik heavy metala kot punka; Bili so ena redkih rock skupin, ki so jih spoštovali tako metalci kot punkerji.