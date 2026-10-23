Slovenci se ga spominjamo kot šerifa iz priljubljene TV serije

V 94. letu starosti je umrl ameriški filmski igralec Tom Skerritt, ki je zaslovel z vlogami v filmih Top Gun, Jeklene magnolije, Osmi potnik in Reka poje mi ter televizijski seriji Ograje našega mesta. »Svet je Toma poznal po njegovi izjemni igralski karieri, mi pa po njegovem humorju, radovednosti, modrosti, velikodušnosti in ljubezni, ki jo je prinašal v naša življenja,« je v izjavi sporočila družina. Lauren Holly, ki je v seriji Ograje našega mesta upodobila Skerrittovo namestnico, se mu je poklonila z besedami: »Njegov zgled je tista leta naredil tako vesela, vsi smo ga imeli zelo radi in spoštovali. Zelo je skrbel za svojo družino – tako doma kot v službi. Zelo je skrbel za planet in vse njegove prebivalce. Imel je velik vpliv na moje življenje in med spomini nanj so tudi skupni napadi huronskega smeha.«

V njegovi šetstdesetletni karieri je med drugim odmevalo njegovo sodelovanje v znanstvenofantastični grozljivki Osmi potnik iz leta 1979 v režiji Ridleyja Scotta, v katerem je zaigral poveljnika vesoljske ladje, kapitana Dallasa, čigar posadka se sooči z nezemeljskim bitjem. V uspešnici Top Gun iz leta 1986 je upodobil poveljnika Mika Viperja Metcalfa, izkušenega pilota in mentorja Maverick a oziroma Peta Mitchella , ki ga je upodobil Tom Cruise. V filmu Jeklene magnolije iz leta 1989 je bil oče Shelby oziroma Julie Roberts Drum Eatenton. Televizijskemu občinstvu pa se je še posebej priljubil kot šerif v seriji Ograje našega mesta, ki so jo na ameriški televiziji CBS predvajali med letoma 1992 in 1996. Vloga starejšega šerifa, ki si prizadeva ohraniti mir v majhnem mestu, mu je leta 1993 prinesla nagrado emmy za najboljšega glavnega igralca v dramski seriji.

Skerritt se je rodil 25. avgusta 1933 v Detroitu in služil v ameriških letalskih silah, študiral je na univerzi UCLA v Los Angelesu in tudi v karieri odigral več vojaških vlog. V začetku kariere je nastopal predvsem v vesternih, filmski prvenec je doživel leta 1962 ob mladem Robertu Redfordu v filmu War Hunt, leta 1992 pa sta z Redfordom znova skupaj zaigrala v drami Reka poje mi.

Po poročanju BBC za Skerrittovo prebojno vlogo šteje, ko je leta 1970 v komediji Mash o korejski vojni igral ameriškega vojaškega kirurga Duka Forresta, v kateri so igrali tudi Donald Sutherland, Elliott Gould in Sally Kellerman. Film, ki je prišel med gledalce sredi nemirov zaradi vietnamske vojne, je bil nominiran za pet oskarjev, dve leti pozneje pa je bil prirejen za televizijo. V 90. letih je Skerritt nadaljeval z vlogami očetovskih in avtoritativnih likov, nazadnje pa je zaigral v vesternu Broke iz leta 2025.

Trdno je verjel v moč pripovedovanja zgodb, zato je pomagal ustanoviti TheFilmSchool v Seattlu in soustanovil projekt Red Badge, ki veteranom pomaga pri premagovanju posttravmatske stresne motnje, tesnobe in depresije s pisanjem in deljenjem svojih izkušenj. Delno ga je navdihnila izkušnja s snemanjem filma Reka poje mi, verjel pa je tudi v varovanje narave. Ustvaril je dokumentarno serijo o ameriških rekah Reflections of the River in podpiral njihovo ohranjanje rek.