Umrla je modna oblikovalka, znana po svojih punkerskih kreacijah

Umrla je britanska modna oblikovalka Pam Hogg, znana po svojih punkerskih, nekonformističnih kreacijah. Oblačila je zvezdnice, kot sta Rihanna in Lady Gaga. Kot je sporočila njena družina, je Hoggova umrla v sredo; vzroka smrti niso sporočili.

Se pa je družina zahvalila osebju hospica na vzhodu Londona in dodala, da je Pam umrla obkrožena s prijatelji in družino. Pri tem niso navedli njene starosti, ki jo je modna oblikovala vedno skrivala, a mnogi navajajo, med njimi tudi britanski časnik Guardian, da je bila stara 66 let; celo spletna enciklopedija Wikipedia navaja le letnico rojstva, in sicer leto 1959.

Pam Hogg (desno) z legendarno britansko pevko Siouxsie Sioux (levo) na predstavitvi jesensko/zimske kolekcije 2010 na londonskem tednu mode FOTO: Suzanne Plunkett/Reuters

Kot je družina škotske modne oblikovalke še objavila na družbenih omrežjih, sta ustvarjalni duh in opus Pam Hogg »zaznamovala življenja številnih ljudi vseh starosti«. Številne znane osebnosti so se že poklonile znameniti dizajnerki, med drugim igralki Rose McGowan in Patricia Arquette, skupina Blondie in oblikovalka Roksanda Ilincic, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Pam Hogg je s svojim futurističnim videzom, drznimi pričeskami in ekstravagantnimi oblekami, ki so na njenih modnih revijah združevale ironijo, feminizem in protikulturo, veljala za ikono Londonskega tedna mode.

Kreacije Pam Hogg iz leta 2012 FOTO: Reuters

Rodila se je v škotskem mestu Paisley, znanem po tekstilni industriji, in študirala v Glasgowu ter na londonskem Royal College of Art. Svojo prvo kolekcijo je predstavila leta 1981. Pogosto so jo primerjali z modno oblikovalko in še eno kraljico britanske punk kulture Vivienne Westwood, ki je umrla leta 2022. Med zvezdnice, ki so nosile kreacije s podpisom Pam Hogg, sodijo tudi Kate Moss, Beyonce in Kylie Minogue.

Hoggova je igrala tudi v več glasbenih skupinah, med drugim v skupini Doll, ki je v 90. letih prejšnjega stoletja nastopala kot predskupina Debbie Harry.