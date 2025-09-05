Ergorest na novo v Ljubljani: Pozabite na jutranje bolečine

Pred kratkim je svoja vrata v BTC Cityju v Ljubljani, na Avstrijski ulici 13, v Hali 6, odprl povsem nov spalni center Ergorest, ki obiskovalcem ponuja svojevrstno personalizirano izkušnjo. Ne ponuja brskanja po katalogih in gledanja vzmetnic samo z očmi, temveč njihov dejanski preizkus in strokovno svetovanje glede na vaše spalne navade (na hrbtu, boku, trebuhu), telesno težo in konstitucijo. Prvi stik z nami bo zato zagotovo tako sproščujoč in samozavesten kot spanje na naših vzmetnicah.

Zdaj je pravi trenutek za obisk

Takšne akcije zagotovo več ne bo! V okviru otvoritvene ponudbe smo vse vzmetnice znižali za 50 %, poleg tega pa smo pripravili akcijo “Kupiš 1, dobiš 6” - ob nakupu katere koli vzmetnice prejmete še dva vzglavnika Ergorest Air, dve prevleki in eno napenjalno rjuho, komplet, vreden do 390 evrov. To pomeni, da bo vaša nova postelja opremljena že prvo noč. Dodatno bomo v nagradni igri petim srečnim kupcem povrnili celotno kupnino. Akcija velja pri nakupu v spalnem centru ali v spletni trgovini na ergorest.si.

Prilagoditev, ki šteje – zasnovana glede na vaš spanec

Vzmetnice Ergorest niso serijski izdelki. Vsako ležišče je narejeno posebej za vaše spalne navade – popolnoma se prilega položaju spanja, telesni teži in ritmu spanja. Da bi našli pravo rešitev, strokovnjaki v spalnem centru opravijo podrobno posvetovanje s stranko: pogovorijo se o spalnih navadah, morebitnih bolečinah v hrbtu, ramenih ali vratu, občutljivosti na toploto, celo o tem, ali partnerjevo premikanje ponoči moti njen spanec. Na podlagi teh informacij skupaj izberejo model, ki nudi optimalno podporo in zagotavlja sproščujoč počitek vsako noč.

Več kot 35 certifikatov - zagotovilo za kakovost brez kompromisov

Vzmetnice Ergorest še dodatno izstopajo po pregledu vsake plasti – praktično vsak del, od pene do tkanine, ima preverjeno kakovost. Med več kot 35 certifikati izstopata še EuroLATEX®, ki zagotavlja, da je lateks proizveden v EU in brez škodljivih snovi ter izpolnjuje stroge evropske standarde kakovosti, in GOTS (Global Organic Textile Standard), ki potrjuje, da so tekstili narejeni iz ekoloških materialov in obdelani brez škodljivih kemikalij, skladno z visokimi okoljskimi in etičnimi zahtevami. Skupaj ti certifikati niso le znak, ampak oblika zaveze, ki je varno, trajnostno in brezkompromisno spanje za vas.

Vzmetnice, idealne za alergike

Ergorestove vzmetnice so bile oblikovane z mislijo na čisto spalno izkušnjo. Materiali so hipoalergeni, odlično zračni in zato za alergike niso potrebne dodatne zaščitne prevleke za vzmetnice.

Zjutraj se zbudim brez energije in z bolečinami. Mi lahko pomagate?

Seveda, največkrat je za to odgovorna vzmetnica, ki ni prilagojena vam in vašim spalnim izkušnjam. Bolečine v hrbtu, vratu ali ramenih ter pomanjkanje energije zjutraj kažejo, da telo ponoči ni imelo ustrezne podpore. Pri Ergorestu to rešujemo z večslojno zasnovo, ki zagotavlja regeneracijo skozi celo noč. Lahko vas zmoti tudi partnerjevo obračanje ponoči - ublažitvi teh premikov so namenjene žepkaste vzmetnice, katerih vzmeti delujejo popolnoma neodvisno, ublažijo prenos gibanja po celi vzmetnici in zagotovijo mir brez kompromisov.

Je na voljo tudi preizkus vzmetnice doma?

Tako je, Ergorest omogoča 101-dnevno testiranje doma, brez zapletov in rokov. Če ne čutite izboljšanja, vzmetnico preprosto vrnete, mi pa vam povrnemo kupnino. Eden izmed pogojev za testiranje je, da zraven kupite zaščitno prevleko. Vzmetnico namreč lahko vrnete, če po preizkusnem obdobju ostane brez madežev. 101-nočno testiranje predstavlja nov pristop k nakupu brez stresa in z gotovostjo: vaš spanec si zasluži več kot nujno odločitev.

Lastna proizvodnja in hitra dostava

Ena od največjih prednosti Ergoresta je, da svoje vzmetnice izdelujemo sami v lastnih evropskih obratih. To pomeni, da imamo popoln nadzor nad vsakim korakom – od izbire materialov, natančne robotske izdelave, do končnega ročnega pregleda kakovosti. Zaradi tega lahko zagotovimo stalno enako visoko raven udobja in trajnosti, brez kompromisov, ki jih pogosto prinese masovna proizvodnja.

Ker nimamo posrednikov, je tudi dobava bistveno hitrejša. Večina najbolj priljubljenih modelov je stalno na zalogi, zato nova vzmetnica običajno pride do kupca v enem do treh dneh. To pomeni, da ni treba čakati tednov ali celo mesecev– vaš spanec se lahko izboljša že praktično čez noč. Nudimo tudi izdelavo nestandardnih dimenzij, kjer je rok dobave le nekaj dni več, običajno do dveh tednov.

Kje nas najdete: Spalni center Ergorest – BTC, Hala 6, Avstrijska ulica 13, 1000 Ljubljana

Telefon: 051 668 855

