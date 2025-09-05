  • Delo d.o.o.
    Zanimivosti

    Ergorest na novo v Ljubljani: Pozabite na jutranje bolečine

    Spanca več ne prepustite naključju - obiščite nov spalni center.
    FOTO: Webtim
    Galerija
    FOTO: Webtim
    Promo Delo
    5. 9. 2025 | 14:07
    5. 9. 2025 | 14:07
    5:57
    A+A-

    Pred kratkim je svoja vrata v BTC Cityju v Ljubljani, na Avstrijski ulici 13, v Hali 6, odprl povsem nov spalni center Ergorest, ki obiskovalcem ponuja svojevrstno personalizirano izkušnjo. Ne ponuja brskanja po katalogih in gledanja vzmetnic samo z očmi, temveč njihov dejanski preizkus in strokovno svetovanje glede na vaše spalne navade (na hrbtu, boku, trebuhu), telesno težo in konstitucijo. Prvi stik z nami bo zato zagotovo tako sproščujoč in samozavesten kot spanje na naših vzmetnicah.

    Zdaj je pravi trenutek za obisk

    Takšne akcije zagotovo več ne bo! V okviru otvoritvene ponudbe smo vse vzmetnice znižali za 50 %, poleg tega pa smo pripravili akcijo “Kupiš 1, dobiš 6” - ob nakupu katere koli vzmetnice prejmete še dva vzglavnika Ergorest Air, dve prevleki in eno napenjalno rjuho, komplet, vreden do 390 evrov. To pomeni, da bo vaša nova postelja opremljena že prvo noč. Dodatno bomo v nagradni igri petim srečnim kupcem povrnili celotno kupnino. Akcija velja pri nakupu v spalnem centru ali v spletni trgovini na ergorest.si.

    Prilagoditev, ki šteje – zasnovana glede na vaš spanec

    Vzmetnice Ergorest niso serijski izdelki. Vsako ležišče je narejeno posebej za vaše spalne navade – popolnoma se prilega položaju spanja, telesni teži in ritmu spanja. Da bi našli pravo rešitev, strokovnjaki v spalnem centru opravijo podrobno posvetovanje s stranko: pogovorijo se o spalnih navadah, morebitnih bolečinah v hrbtu, ramenih ali vratu, občutljivosti na toploto, celo o tem, ali partnerjevo premikanje ponoči moti njen spanec. Na podlagi teh informacij skupaj izberejo model, ki nudi optimalno podporo in zagotavlja sproščujoč počitek vsako noč.

    Več kot 35 certifikatov - zagotovilo za kakovost brez kompromisov

    Vzmetnice Ergorest še dodatno izstopajo po pregledu vsake plasti – praktično vsak del, od pene do tkanine, ima preverjeno kakovost. Med več kot 35 certifikati izstopata še EuroLATEX®, ki zagotavlja, da je lateks proizveden v EU in brez škodljivih snovi ter izpolnjuje stroge evropske standarde kakovosti, in GOTS (Global Organic Textile Standard), ki potrjuje, da so tekstili narejeni iz ekoloških materialov in obdelani brez škodljivih kemikalij, skladno z visokimi okoljskimi in etičnimi zahtevami. Skupaj ti certifikati niso le znak, ampak oblika zaveze, ki je varno, trajnostno in brezkompromisno spanje za vas.

    Vzmetnice, idealne za alergike

    Ergorestove vzmetnice so bile oblikovane z mislijo na čisto spalno izkušnjo. Materiali so hipoalergeni, odlično zračni in zato za alergike niso potrebne dodatne zaščitne prevleke za vzmetnice.

    Zjutraj se zbudim brez energije in z bolečinami. Mi lahko pomagate?

    Seveda, največkrat je za to odgovorna vzmetnica, ki ni prilagojena vam in vašim spalnim izkušnjam. Bolečine v hrbtu, vratu ali ramenih ter pomanjkanje energije zjutraj kažejo, da telo ponoči ni imelo ustrezne podpore. Pri Ergorestu to rešujemo z večslojno zasnovo, ki zagotavlja regeneracijo skozi celo noč. Lahko vas zmoti tudi partnerjevo obračanje ponoči - ublažitvi teh premikov so namenjene žepkaste vzmetnice, katerih vzmeti delujejo popolnoma neodvisno, ublažijo prenos gibanja po celi vzmetnici in zagotovijo mir brez kompromisov.

    FOTO: Webtim
    FOTO: Webtim

    Je na voljo tudi preizkus vzmetnice doma?

    Tako je, Ergorest omogoča 101-dnevno testiranje doma, brez zapletov in rokov. Če ne čutite izboljšanja, vzmetnico preprosto vrnete, mi pa vam povrnemo kupnino. Eden izmed pogojev za testiranje je, da zraven kupite zaščitno prevleko. Vzmetnico namreč lahko vrnete, če po preizkusnem obdobju ostane brez madežev. 101-nočno testiranje predstavlja nov pristop k nakupu brez stresa in z gotovostjo: vaš spanec si zasluži več kot nujno odločitev.

    Lastna proizvodnja in hitra dostava

    Ena od največjih prednosti Ergoresta je, da svoje vzmetnice izdelujemo sami v lastnih evropskih obratih. To pomeni, da imamo popoln nadzor nad vsakim korakom – od izbire materialov, natančne robotske izdelave, do končnega ročnega pregleda kakovosti. Zaradi tega lahko zagotovimo stalno enako visoko raven udobja in trajnosti, brez kompromisov, ki jih pogosto prinese masovna proizvodnja.

    Ker nimamo posrednikov, je tudi dobava bistveno hitrejša. Večina najbolj priljubljenih modelov je stalno na zalogi, zato nova vzmetnica običajno pride do kupca v enem do treh dneh. To pomeni, da ni treba čakati tednov ali celo mesecev– vaš spanec se lahko izboljša že praktično čez noč. Nudimo tudi izdelavo nestandardnih dimenzij, kjer je rok dobave le nekaj dni več, običajno do dveh tednov.

    Kje nas najdete: Spalni center Ergorest – BTC, Hala 6, Avstrijska ulica 13, 1000 Ljubljana

    Telefon: 051 668 855

    Naročnik oglasne vsebine je Webtim

    Varstvo otrok

    Dedek v vrtcu prevzel napačnega otroka

    Šele ko je dečkova mati prišla v vrtec, so ugotovili, da dedek domov ni odpeljal svojega vnuka.
    4. 9. 2025 | 12:09
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket

    Izjemna predstava Slovencev za osmino finala z Italijani

    Veličastna predstava Dončića in njegovih soigralcev je Sloveniji prinesla zmago nad Izraelom in končno tretje mesto v skupini.
    Žan Urbanija 4. 9. 2025 | 16:55
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Poroka Goloba in Tine Gaber: Zgolj ljubezen ali tudi političen kapital?

    Vse, kar predsednik vlade počne, gradi njegovo politično telo, a bolj modro bi bilo poroko načrtovati tik pred volitvami, menijo naši sogovorniki.
    3. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Brazilija

    Američani pritiskajo, Kitajci se odpirajo

    Predsedniku Luli se ne mudi odgovarjati Trumpu. Azijska velikanka je že petnajst let prva partnerica.
    Tone Hočevar 4. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

    Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 14:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Kompetenčni center za čipe

    Slovenija s centrom za čipe in polprevodnike

    Brez polprevodnikov in čipov ni zelenega in digitalnega prehoda, ne sodobnih diagnostičnih metod in varnosti
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Tuje subvencije

    Za manj birokracije za podjetja

    Evropski komisiji lahko vsi zainteresirani do 18. novembra pošljejo opažanja in predloge o uredbi o tujih subvencijah.
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Gradnja

    Tudi bivalno okolje vpliva na delovno učinkovitost

    Trajnost in skupnost v ospredju novega stanovanjskega projekta v središču Ljubljane.
    Milka Bizovičar 4. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Malo podjetij s tujim lastništvom, a z velikim vplivom

    Ekonomsko najpomembnejša so bila pri nas predlani podjetja z lastniki iz Nemčije, Avstrije in Švice.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    spanjeErgorestposteljaSpalni center
    Magazin  |  Avtomobilno
    Caravan Salon Düsseldorf

    Karavaning za različno debele denarnice

    Iz 42 držav prihaja 840 razstavljavcev. Veliko je slovenskih predstavnikov.
    Gašper Boncelj 5. 9. 2025 | 15:37
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Interpelacija

    NSi in SDS vložili interpelacijo proti ministru Maljevcu

    Med drugim mu očitajo tudi zavajanje javnosti glede storitev dolgotrajne oskrbe.
    5. 9. 2025 | 15:15
    Preberite več
    Premium
