  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Poslovna darila, ki gradijo odnose in krepijo ugled podjetja

    Dobro izbrano poslovno darilo ne le povezuje, temveč pušča trajen vtis.
    Personalizirana poslovna darila, ki nosijo pečat vašega podjetja. FOTO: Obdaruj.si
    Galerija
    Personalizirana poslovna darila, ki nosijo pečat vašega podjetja. FOTO: Obdaruj.si
    Promo Delo
    6. 11. 2025 | 08:41
    3:48
    A+A-

    V poslovnem svetu štejejo podrobnosti. Eden najmočnejših načinov, kako izraziti spoštovanje, utrditi odnose in ustvariti profesionalen vtis, so skrbno izbrana poslovna darila. Ne gre zgolj za vljudnostno pozornost, temveč za strateško orodje, s katerim podjetja gradijo dolgoročno zaupanje – tako med zaposlenimi kot s poslovnimi partnerji.

    Kako izbrati popolna darila za zaposlene in poslovne partnerje

    Uspešno obdarovanje temelji na razumevanju prejemnika. Darila za zaposlene naj bodo izbrana z mislijo na motivacijo in občutek pripadnosti podjetju, poslovna darila za partnerje pa naj izražajo spoštovanje in hvaležnost za sodelovanje.

    Pri izbiri velja upoštevati tri ključna načela:

    • Premišljenost: darilo naj ima pomen in naj bo v skladu z vrednotami podjetja.
    • Kakovost: izberite izdelke, ki bodo uporabni in estetsko dovršeni.
    • Personalizacija: darilo, ki nosi subtilen osebni pečat, pusti najmočnejši vtis.
       

    V praksi to pomeni, da podjetja vse pogosteje posegajo po elegantnih darilnih paketih, v katerih se prepletajo kakovostni in uporabni izdelki – od gurmanskih dobrot do trajnostnih dodatkov za vsakdan. Takšna darila izražajo pozornost in profesionalnost, ne da bi delovala pretirano formalno.

    Poslovna darila, ki navdušijo z vsebino in videzom. FOTO: Obdaruj.si
    Poslovna darila, ki navdušijo z vsebino in videzom. FOTO: Obdaruj.si

    Obdaruj.si – zaupanja vreden partner za brezskrbno poslovno obdarovanje

    Ko gre za popolna poslovna ali novoletna darila, podjetja vse pogosteje zaupajo spletni trgovini Obdaruj.si. Njihov pristop združuje premišljenost, estetiko in učinkovitost – tri lastnosti, ki jih sodobno poslovno obdarovanje nujno potrebuje.

    Na Obdaruj.si vas pričakuje široka izbira darilnih paketov, ki združujejo kakovost, uporabnost in prefinjen dizajn. Vsak paket je skrbno zasnovan, da pusti vtis – od klasičnih poslovnih kompletov do sodobnih paketov za sprostitev, šport ali kulinarične užitke. Dodano vrednost ustvarja tudi elegantna darilna embalaža, dopolnjena s praznično nalepko, zaradi katere je darilo pripravljeno za takojšnje obdarovanje.

    Ko vsaka podrobnost šteje – tudi embalaža. FOTO: Obdaruj.si
    Ko vsaka podrobnost šteje – tudi embalaža. FOTO: Obdaruj.si

    Za podjetja, ki želijo nekaj več, Obdaruj.si ponuja tudi možnost popolne personalizacije – od tiska logotipa podjetja do personaliziranih nalepk in embalaže. Tako vsako darilo postane edinstveno in v popolni skladnosti z identiteto podjetja.

    Personalizirana poslovna darila, ki nosijo pečat vašega podjetja. FOTO: Obdaruj.si
    Personalizirana poslovna darila, ki nosijo pečat vašega podjetja. FOTO: Obdaruj.si

    Če sestavljeni paketi ne ustrezajo vašim željam, lahko ekipa Obdaruj.si pripravi popolnoma prilagojeno ponudbo. Dovolj je, da z njimi kontaktirate in zaupate svoje želje – pripravili bodo personalizirano rešitev, ki se ujema z vašimi potrebami, proračunom in slogom blagovne znamke.

    Poleg darilnih paketov je mogoče naročiti tudi posamezne izdelke, ki so primerni kot elegantno promocijsko darilo. Ob večjih naročilih pa podjetjem omogočajo tudi količinski popust.

    Ne glede na to, ali iščete darila za zaposlene, novoletna darila ali elegantna promocijska darila, bo Obdaruj.si poskrbel, da bo obdarovanje potekalo brez stresa – z dovršeno embalažo, vrhunsko kakovostjo in občutkom za podrobnosti. Z Obdaruj.si darilo postane vtis, ki traja.

    Naročnik oglasne vsebine je Obdaruj,si

    Novice  |  Črna kronika
    Oškodovanje upnikov

    Sodba padla malo pred zastaranjem

    Urško Jurkovič so obsodili na 18-mesečno pogojno kazen.
    Aleksander Brudar 5. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Boj proti korupciji

    Ivan Gale po več letih od razkritja spregovoril: Pusti, saj ne boš nič spremenil

    Najbolj znana slovenska žvižgača razkrivata svoje izkušnje s sistemom in življenju po razkritjih.
    Beti Burger 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš o napetostih na Dolenjskem: »Slovenija je na tem, da poči«

    Žerdin in Markeš sta v ospredje postavila volitve v New Yorku, pobudo Inštituta 8. marec, situacijo na Dolenjskem in sodno odločitev glede vdora v prostore RTV.
    5. 11. 2025 | 16:16
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Obtožnica

    Kaj se je zgodilo z Romi, ki so brutalno pretepli kmeta iz Kleč?

    Napadeni kmet pravi, da je veliko Romov, s katerimi nima težav, izstopajo pa posamezniki.
    Tomica Šuljić 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Supermoč

    Jan Peloza: Podjetništvo mora imeti značaj, voditelj nalogo služiti ekipi

    Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Dan samskih: pristni Windows 11 in MS Office 2021 že od 11 EUR

    Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Radenska obnavlja gozdove – tudi s pomočjo osnovnošolcev

    V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    JAVNI RAZPIS

    Nova sredstva za nevladne organizacije

    Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Zvezde vas čakajo: Glasujte za svoja favorita

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Obdaruj.siobdarovanjedarilapraznikibožična darila
    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Legendarni nizozemski napadalec po polemiki v Bruggeu: To ni bil prekršek

    Nekdanji napadalec Ajaxa in AC Milana Marco Van Basten je komentiral, da bi se včerajšnji dvoboj med Bruggeem in Barcelono moral končati z zmago Belgijcev.
    6. 11. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ministrstvo za pravosodje

    SD bo premieru Golobu predlagala kandidatko za novo pravosodno ministrico

    Kandidatka bo, če bo potrjena, na položaju nasledila Andrejo Katič, ki je odstopila zaradi objektivne odgovornosti po napadu v Novem mestu.
    6. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Intervju

    Tanja Skaza: Deset let sva živela drug mimo drugega

    Po poslovnem uspehu in izgorelosti je Tanja Skaza našla novo pot – vase. Pogovor o iskrenosti, ljubezni, šamanstvu in resnični sreči.
    Gordana Stojiljković 6. 11. 2025 | 09:02
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Krajinski park Tivoli

    Za jesensko čiščenje Tivolskega ribnika skoraj 18.000 evrov

    Ribnik čistijo delavci Arboretuma Volčji Potok. Kdo še izvaja dela v največjem krajinskem parku v prestolnici, ki ga upravlja komunalno podjetje Voka Snaga?
    Manja Pušnik 6. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Ocene
    Film

    Ocenjujemo: Vojna zakoncev Rose

    Kemije med igralcema ni zaznati, zato smo bolj priča simulaciji čustvenih stanj in relacij kot resnični manifestaciji emocij.
    6. 11. 2025 | 08:29
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Intervju

    Tanja Skaza: Deset let sva živela drug mimo drugega

    Po poslovnem uspehu in izgorelosti je Tanja Skaza našla novo pot – vase. Pogovor o iskrenosti, ljubezni, šamanstvu in resnični sreči.
    Gordana Stojiljković 6. 11. 2025 | 09:02
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Krajinski park Tivoli

    Za jesensko čiščenje Tivolskega ribnika skoraj 18.000 evrov

    Ribnik čistijo delavci Arboretuma Volčji Potok. Kdo še izvaja dela v največjem krajinskem parku v prestolnici, ki ga upravlja komunalno podjetje Voka Snaga?
    Manja Pušnik 6. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Ocene
    Film

    Ocenjujemo: Vojna zakoncev Rose

    Kemije med igralcema ni zaznati, zato smo bolj priča simulaciji čustvenih stanj in relacij kot resnični manifestaciji emocij.
    6. 11. 2025 | 08:29
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

    Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

    Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Zoran Đukić: »Posredovanje nepremičnin je umetnost. Lastništvo je svoboda«

    Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    »Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

    Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

    Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Zvezde vas čakajo: Glasujte za svoja favorita

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je hallux valgus? Kako ga uspešno zdravimo?

    Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Polna košarica in polna baterija: udobje, ki presega vse izkušnje do zdaj (video)

    Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ideje, nasveti in navdih za dom na sejmu Ambient in Dom plus 2025

    Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:49
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo