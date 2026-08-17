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    Poslovni horoskop za ponedeljek, 17. avgusta

    Ustvarjalnost, ki potrebuje strukturo: Današnji dan prinaša priložnosti za napredek – če združimo domišljijo z disciplino.
    FOTO: Shutterstock
    Galerija
    FOTO: Shutterstock
    Delo UI
    17. 8. 2026 | 06:05
    5:20
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    Oven

    Danes se boste znašli med navalom novih idej in željo po konkretnih rezultatih. Čeprav vas bo vleklo v akcijo, si vzemite čas za načrtovanje, saj vas na poslovnem področju podpre energija, ki spodbuja premišljeno komunikacijo in jasne korake. Vaša prizadevanja bodo opažena, če boste svoje zamisli predstavili na realen in izvedljiv način.

    Bik

    Praktičnost in toplina bosta vaši glavni prednosti. V službi se osredotočite na zanesljivost in doslednost, ker bodo sodelavci cenili vaš umirjen in odločen pristop. Dan je idealen za pogovore o skupnih projektih; z realističnim pogledom in potrpežljivostjo lahko premaknete stvari naprej ter utrdite svoj položaj.

    Dvojčka

    Preden izstrelite nove ideje, jih dobro strukturirajte. Današnja energija vas spodbuja k sodelovanju in iskanju povratnih informacij, zato na kariernem področju stavite na potrpežljivost in premišljenost – tako boste zgradili verodostojnost in si odprli vrata za prihodnje projekte.

    Rak

    Danes boste uspešni, če boste združili čustveno inteligenco z zanesljivim načrtovanjem. Na delu izkoristite svojo sposobnost povezovanja in ustvarite okolje, kjer sodelavci čutijo podporo. Praktični koraki in doslednost vam bodo prinesli trajnejši napredek.

    Lev

    Vaša ustvarjalnost je danes v ospredju, a za uspeh jo morate ukrotiti z jasnim načrtom. Pripravite osnutek ali prototip in ga predstavite ekipi, saj vam bodo konstruktivne povratne informacije pomagale, da svojo vizijo spremenite v konkreten rezultat. Na poslovnem področju stavite na sodelovanje.

    Devica

    Dan je pisan na vašo kožo – učinkovitost, natančnost in pripravljenost na izboljšave. Posvetite se podrobnostim in optimizirajte obstoječe načrte. Preden naredite večje premike, poiščite povratne informacije in bodite odprti za sodelovanje, ker boste na kariernem področju z drobnimi izboljšavami dosegli največ.

    Tehtnica

    Diplomacija in jasna komunikacija bosta vaši glavni orodji. Danes gradite na majhnih, a zanesljivih dogovorih, ki bodo v prihodnje prerasli v večje priložnosti. V poslu stavite na sodelovanje in vzajemno podporo, saj bo vaša sposobnost povezovanja prinesla dolgoročne koristi.

    Škorpijon

    Dan je primeren za preverjanje prioritet in postavljanje jasnih ciljev. Na poslovnem področju si vzemite čas za analizo in preverjanje svojih strategij, kajti z realističnim pristopom in pripravljenostjo na povratne informacije boste postavili temelje za prihodnji uspeh.

    Strelec

    Razmišljajte široko, a načrtujte natančno. Razdelite večje cilje na manjše, izvedljive korake in jih jasno predstavite sodelavcem. Vaš optimizem in strateško načrtovanje vam bosta omogočila, da svoje zamisli uresničite na trdnih temeljih.

    Kozorog

    Danes stavite na strukturo in jasnost. Organizirajte si delo, postavite realna pričakovanja in se izognite bližnjicam. Vztrajnost in disciplina bosta vaši največji zaveznici na poti do uspeha, saj bo dosledno delo prineslo vidne rezultate.

    Vodnar

    Vaša inovativnost bo danes najbolje prišla do izraza, če jo podprete z zanesljivostjo. Preizkusite nove ideje v manjšem obsegu, zberite povratne informacije in jih nato izboljšajte. Eksperimentirajte, a ostanite prizemljeni, zato boste dosegli trajen vpliv.

    Ribi

    Zaupajte svoji intuiciji, a jo danes preoblikujte v konkretne korake. Poiščite nasvet pri izkušenih sodelavcih, določite meje in združite empatijo z izvedljivimi načrti. Vaša skrbnost bo prinesla dolgoročne rezultate brez nepotrebne izčrpanosti.

    Splošna napoved za posel in kariero

    Ponedeljek, 17. avgusta 2026, je dan, ko lahko ustvarjalnost in domišljija obrodijo sadove, če jih podpremo z disciplino, jasnim načrtovanjem in sodelovanjem. Planetarne energije spodbujajo premišljene korake, jasne dogovore in praktične izboljšave, zato bo uspeh sledil tistim, ki bodo znali združiti sveže ideje s preudarnim delovanjem. Današnja energija podpira trajnosten napredek in uresničevanje poslovnih ciljev.

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Metro, Idiva, Yourtango, Economictimes, Horoscopeoftoday.

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    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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