Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

Če bi sluh izgubili, bi seveda najbolj pogrešali glasove najbližjih. Na tiste male zvoke, ki spremljajo vsakdan, pa sploh ne pomislimo, dokler jih nekega dne ni več.

Tiktakanje ure, ki visi na steni, zvok smernika v vozilu, ropot koles na nakupovalnem vozičku, ko opravljate svoj tedenski nakup. Pa zvok jutranjega petja ptic, tiho pljuskanje morja ob skale, zvok vsakega koraka, ki ga naredite.

Vse to in še mnogo več bi pogrešali, če bi sluh izgubili. Zato ne dopustite, da se kaj takega zgodi. S hitrim ukrepanjem lahko ohranite kakovostno komunikacijo in polno življenje.

Opazite tudi drobne spremembe

Sluh praviloma ne izgine kar naenkrat, slabša se počasi, v več letih ali celo desetletjih. V začetnih stopnjah slabenja sluha je težko zaznati, da se kakšna sprememba sploh dogaja. Sluh ne izgine, le zvok postane vedno bolj šumeč, zato si svoje stanje številni dolgo časa razlagajo s tem, da drugi nerazločno govorijo, da je preveč trušča zaradi avtomobilov, prevelika množica ljudi, da bi bil zvok razločen, ali pa svoje vedno slabše razumevanje pogovorov okoli sebe pripisujejo zgolj utrujenosti.

Pri izgubi sluha pa ne gre le za površinsko telesno težavo, postane lahko resno nevarna in škodljiva za posameznika, kakovost življenja pa z izgubo sluha pada.

Spremembe v sluhu v začetnih fazah pešanja najpogosteje ne opazi posameznik sam, temveč so prvi, ki lahko zaznajo težavo, njegovi bližnji.

FOTO: Widex

Slabšanje sluha pa ni le majhna nadloga v vsakdanu. Zaradi tega in napredovanja naglušnosti v letih se lahko posamezniki začnejo umikati iz družbe. Ko težko razumejo vsakodnevne pogovore, ko zunanji svet zaradi slabega sluha vpliva na občutek varnosti v prometu in drugih vsakodnevnih primerih, lahko brez pomoči pride do slabšanja življenjskega standarda, občutka izoliranosti in depresije. Posameznik se lahko počuti osamljen in zavrnjen, čeprav je morda razlog za te občutke le to, da resnično ni slišal skrbnih besed svojih bližnjih.

Če pri pogovorih večkrat opazite le poglede, ki čakajo na odgovor, vi pa niste slišali vprašanja ali imate težave z razumevanjem govora, ko ste v hrupnejšem okolju, ali če vam bližji morda kar povedo, da slabše slišite, je prvi vpogled lahko spletni test sluha.

Če spletni test pokaže, da bi lahko šlo za izgubo sluha, je naslednji korak obisk slušnega centra. Tam slušni akustik opravi preizkus sluha, svetuje nadaljnje korake in po potrebi priporoči pregled pri specialistu otorinolaringologije. Če ta ugotovi, da bi slušni aparat izboljšal razumevanje govora, sledi izbira najprimernejše rešitve.

Diskretni slušni aparati, ki sluh vračajo tudi s pomočjo umetne inteligence

FOTO: Widex

Slušnih aparatov se še kar drži stigma, da so veliki, okorni in že na daleč opazni. Tudi to je lahko delni razlog, zakaj nekateri odlašajo s pregledom sluha, ko opazijo prve spremembe v svojem stanju.

Vendar pa to že nekaj časa ni več resnica. Moderni slušni aparati so majhni in diskretni, uporabljajo pa napredne digitalne tehnologije (nekateri tudi umetno inteligenco), ki omogočajo jasno razumevanje govora tudi v zahtevnejših zvočnih okoljih, hkrati pa so majhni, udobni in skoraj neopazni.

Ena od najnovejših rešitev za izboljšanje sluha je polnilni slušni aparat Widex SmartRIC. Zaradi svoje prepoznavne L-oblike in postavitvijo mikrofonov, ki se razlikuje od drugih podobnih naprav, izboljšuje razumevanje govora tudi v hrupnem okolju. Odlikuje pa ga tudi dolga doba delovanja baterije, saj od enega polnjenja lahko pridobite do 37 ur uporabe oziroma 27 ur ob celodnevni uporabi, polnite pa ga s priloženim prenosnim polnilnikom, kar vam omogoča uporabo kjer koli, zato še vedno lahko uživate v razgledih in zvokih narave na daljših pohodih in izletih.

Kako poskrbeti za svoj slušni aparat v vročih poletnih dneh

Vroč in vlažen zrak, potenje in morska voda lahko vplivajo na delovanje slušnega aparata, zato v poletnih mesecih potrebuje nekaj več nege, da lahko deluje na najvišjih zmogljivostih.

Zato strokovnjaki svetujejo, da uporabniki svoj slušni aparat večkrat na dan obrišejo, ponoči pa ga shranjujejo v sušilni škatlici oziroma uporabljajo napravo za sušenje. Če vam slušni aparat med plavanjem pade v vodo ali ga zmoči val, ga je treba čim hitreje osušiti. Posebno zahtevna pa sta morska voda in pot, ki lahko zaradi svoje vsebnosti soli vplivata na delovanje aparata.

Redno vzdrževanje in preventivni servisi so zato nujno potrebni, saj bistveno podaljšajo življenjsko dobo aparata.

Zaščita ušes tudi za tiste, ki slušnega aparata ne potrebujejo

FOTO: Žiga Koren

Poletni koncerti, vsakodnevno plavanje in potapljanje v morju in veliko potenja lahko vodijo do vnetja ušes ali drugih težav z ušesi in sluhom. Zato so odlična rešitev kakovostni čepki za ušesa.

Ker so narejeni po meri učinkovito, ustavljajo vdor vode v sluhovod in ga s tem ohranjajo suhega in zaščitenega pred vnetji. Priporočljivi so predvsem za otroke, ki imajo težave s timpanalnimi cevkami, za tiste, ki trpijo za ponavljajočimi se vnetji ušes, ter preventivno tudi tiste, ki težav z ušesi in sluhom nimajo, se pa ukvarjajo s katerim koli vodnim športom.

Ker pa je poletje tudi čas zabave in koncertov, kjer se decibeli dvignejo v nebo in glasnost včasih postane nevarna za človeško uho, so čepki dobra rešitev, da svoj sluh pred njimi zaščitimo.

Za tiste, ki pa bi želeli svoje poletje preživeti v mirnem hotelu in v tišini, moti pa jih sosedovo glasno smrčanje, jim lahko čepki za ušesa ponudijo tudi miren spanec in spočita jutra.

Sedem desetletij inovacij, 50 let zaupanja v Sloveniji

Ko je bil Widex leta 1956 ustanovljen na Danskem, si je zastavil jasno poslanstvo: razvijati slušne aparate, ki ljudem omogočajo čim bolj naravno izkušnjo poslušanja. Danes, 70 let pozneje, velja za enega vodilnih svetovnih proizvajalcev na tem področju. Njegova filozofija »Wonderful Sound« (slo. čudovit zvok) ostaja osrednje vodilo razvoja, sodobne rešitve pa vključujejo tudi umetno inteligenco in napredne možnosti individualnega prilagajanja.

Dolgo tradicijo ima Widex tudi v Sloveniji, kjer podjetje Slušni aparati Widex za uporabnike skrbi že več kot 50 let. V mreži 12 slušnih centrov po vsej državi izkušeni slušni akustiki pomagajo pri izbiri ustrezne rešitve, poskrbijo za prilagoditve in zagotavljajo lasten pooblaščeni servis. Po dogovoru lahko uporabniki izbrane modele preizkusijo tudi v domačem okolju, saj se prav v vsakdanjih situacijah najbolje pokaže, kateri slušni aparat posamezniku najbolj ustreza.

Sluh pomembno vpliva na kakovost življenja, odnose in vsakodnevno sporazumevanje. Če vas bližnji opozarjajo, da slabše slišite, ali spremembe opažate tudi sami, zato ni smiselno odlašati. Pravočasno ukrepanje lahko pomeni boljše razumevanje govora, lažjo komunikacijo in bolj polno vključevanje v življenje.

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