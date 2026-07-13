Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Večno vprašanje, ki se poraja po družabnih dogodkih ob plačevanju takšne ali drugačne cene, lahko zagreni druženje in prijetno ozračje preseka s celo neprijetnimi občutki. Vpleteni se spogledujejo in čakajo drug na drugega, kdo bo prvi iz žepa potegnil denarnico (in kdo jo je 'po nesreči' pozabil doma).

Takim izkušnjam pa se s tehnologijo, ki jo uporablja vedno več posameznikov in ponudnikov storitev, lahko izognete.

Vsak dan plačate več računov, kot si morda mislite

Zjutraj se odpravite na pot proti službi. Ker ste seveda želeli izkoristiti vsako minuto spanca, budilke niste nastavili dovolj zgodaj, da bi si pred umivanjem zob skuhali kavo, zato se po poti ustavite v kavarni ter kupite kavo za s seboj. Pot vas pelje mimo kioska in tam opazite naslovnico časopisa, ki vas pritegne, zato si privoščite še nekaj lahkega branja in časopis kupite.

Po nekaj urah pridnega dela vam kruli v želodcu – čas je za malico v lokalni pekarni, po jedi pa še eno kavo iz kavomata v avli. Ste prešteli, kolikokrat je do 13. ure že zapela vaša bančna kartica?

Dan pa se ne konča takrat. Vaš avtomobil potrebuje gorivo, v trgovino je treba po kruh in mleko … V žepu vas zaradi vseh stroškov že ves dan tišči velika denarnica s 15 članskimi karticami iz trgovin, ki jih niste obiskali že lep čas.

Kaj pa, če bi bilo vse skupaj bolj preprosto?

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Telefon – več kot le način, da ostanete povezani

Vaš telefon zmore veliko – z njim lahko fotografirate, ostajate v stiku, brskate po socialnih omrežjih in se celo pogovarjate z umetno inteligenco. Prav tako pa lahko s telefonom hitro in enostavno plačujete z aplikacijo Flik.

Pred razvojem tehnološko dovršenih mobilnih telefonov je bilo najbolj pomembno, da imamo s sabo denarnico, kamor koli smo se odpravili. Za njo smo po žepih tipali prav tako, kot danes tipamo za svojim telefonom – ki je nosilec vseh naših kontaktov, povezav, informacij, lahko pa postane tudi naš način plačevanja.

Zakaj torej ne bi telefona uporabljali do njegove polne zmogljivosti? Najbolj logična rešitev je prav uporaba aplikacije Flik, s katero imamo možnost plačila vedno pri roki. Z njo so možni nakupi po spletu brez zamudnega prepisovanja številke in datuma zapadlosti s fizične kartice v spletno mesto, s Flikom je vaš spletni nakup izveden v le nekaj klikih in brez možnosti za napake. Tudi pri fizičnih nakupih ni več potrebe po iskanju denarnice v preveliki torbici, le poskenirate QR kodo ali prislonite svojo mobilno napravo k POS terminalu, ki omogoča plačila Flik, in znesek je poravnan.

Čisti računi, dobri Flik prijatelji

Flik tudi rešuje konflikte, ki nastanejo med prijatelji zaradi plačevanja računa po prijetnem obroku. Ni več spraševanja o tem, koliko smo dolžni, komu smo dolžni, kdo je že prevečkrat pokril račun za nas in ali je že primerno, da uslugo vrnemo. S Flikom lahko v nekaj trenutkih in z nekaj preprostimi kliki komur koli prek telefonske številke ali e-naslova nakažete točno vsoto, neposredno na njegov bančni račun, denar pa je na računu v nekaj sekundah.

Prav tako je lahko v veliko pomoč staršem, ki pred šolo večkrat brskajo po žepih za kovanci, da bi jih dali otroku za malico. S Flikom mu v nekaj sekundah nakažete denar, ki ga potrebuje, da ne bo ostal lačen, vam pa ni treba v naglici iskati bankomata.

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Vaša bančna kartica je na varnem

Vaša mobilna naprava je zaklenjena, prav tako pa jo imate najverjetneje povezano v svoj domači 'ekosistem', zato imate stalen nadzor nad tem, kje je. Prav zato je kartica najvarnejša prav na vašem mobilnem telefonu, saj boste zelo hitro opazili, da vam manjka, in tudi to, kje je.

Če pa izgubite denarnico ali celo kuverto z gotovino, ki ste jo pred tem dvignili na bankomatu, boste verjetno to opazili šele, ko se bo pokazala potreba po poravnanju nekega računa.

Fliku zaradi enostavnosti uporabe, priročnosti in varnosti tako zaupa tudi že več kot 3500 trgovcev in ponudnikov storitev, tako da omogoča plačevanje v spletnih trgovinah, na POS-terminalih in prek Flik POS aplikacije.

Račun si lahko ustvarite kar takoj, saj za to ni potreben obisk banke, storitev pa vam je na voljo kadar koli, saj uporaba Flika ni odvisna od tega, ali je vaša izbrana banka ta dan že zaprla svoja vrata.

Uporaba aplikacije Flik je zares enostavna in priročna, na svojo mobilno napravo pa jo lahko naložite kadar koli in v nekaj minutah ustvarite svoj račun ter začnete brezskrbno uporabo.

Več o aplikaciji Flik in njenih prednostih si lahko preberete tukaj.

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