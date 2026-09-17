Prijeli poštarja, ki naj bi z ukradenimi penzijami dopustoval na Tajskem

Poštarja Stipeta Jukića iz Višićev pri Čapljini, katerega izginotje je v začetku septembra poželo precej pozornosti, so po vrnitvi v Bosno in Hercegovino prijeli na mejnem prehodu Bijača, poroča Index.hr. Policija ga sumi zadržanja denarja, namenjenega izplačilu pokojnin.

Izginotje mladega poštarja je njegova družina prijavila 7. septembra, ko njegova mama z njim ni bila več v stiku. Policija je med preiskavo ugotovila, da je Jukić 5. septembra odšel proti Mostarju. Med iskanjem so pristojni našli tudi njegov avtomobil in mobilni telefon, sledi pa so nato vodile do hotela v Mostarju.

Po doslej znanih informacijah je Jukić nato odpotoval v Sarajevo, od tam pa z letalom prek Turčije v Bangkok. Ministrstvo za notranje zadeve Hercegovaško-neretvanske županije je pozneje potrdilo, da je zapustil Bosno in Hercegovino.

Prijeli so ga na mejnem prehodu Bijača

Iz Ministrstva za notranje zadeve Hercegovaško-neretvanske županije so za portal Hercegovina.info potrdili, da so 16. septembra okoli 14.30 na mednarodnem mejnem prehodu Bijača prijeli Jukića. Zanj je bila pred tem razpisana operativna tiralica.

Iz Hrvaške pošte Mostar so pozneje sporočili, da so bile vse pokojnine na območju Čapljine izplačane 10. septembra. FOTO: Zajem zaslona/TikTok

Po prijetju so ga pripadniki mejne policije predali policistom Policijske uprave Čapljina, ki ga je nato pridržala. O primeru so hkrati obvestili kriminalistični oddelek in pristojnega tožilca. Preiskava se nadaljuje.

Primer povezan z neizplačanimi pokojninami

Jukićevo izginotje je dodatno odmevalo zaradi informacij, da na območju Čapljine v času njegovega odhoda ni bilo izplačanih približno 50 do 60 pokojnin, za katere je bil zadolžen.

Zoper njega je bila 10. septembra vložena kazenska prijava zaradi suma kaznivega dejanja poneverbe oziroma zadržanja denarja po kazenskem zakoniku Federacije BiH. Od takrat ga policija ni več obravnavala kot pogrešano osebo, temveč kot osumljenca, za katerim je bila razpisana operativna tiralica.

Iz Hrvaške pošte Mostar so pozneje sporočili, da so bile vse pokojnine na območju Čapljine izplačane 10. septembra. Ob tem so uvedli tudi notranje preverjanje.

Policija in tožilstvo zdaj preverjata okoliščine Jukićevega odhoda iz države ter ravnanje z denarjem, namenjenim izplačilu pokojnin.

Primer je medtem dobil tudi precejšen odmev na družbenih omrežjih. Na platformi 4fund se je pojavila šaljivo zasnovana kampanja, katere cilj je bil zbrati 15.000 evrov za Jukićevo vrnitev. Med navedenimi stroški so bili letalska vozovnica iz Bangkoka v Sarajevo, krema za sončenje in odvetnik, ki govori tajsko. Na družbenem omrežju Facebook je bila ustanovljena tudi stran podpore.