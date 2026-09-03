»Najlepša jama na svetu« danes na velikem platnu v Benetkah

Na 83. filmskem festivalu v Benetkah bo danes premiero doživel najnovejši celovečerni film nemškega režiserja Wernerja Hercoga Bucking Fastard s sestrama Rooney in Kate Mara v glavnih vlogah, z njimi pa se bo na velikem platnu predstavila tudi Postojnska jama. Tokrat kot mitski podzemni prostor.

Film Bucking Fastard, ki se bo tudi potegoval za zlatega leva, je navdihnila resnična zgodba dvojčic Frede in Grete Chaplin, ki sta govorili sinhrono. V filmu sta v središču sestri Jean in Joan Holbrooke, ki sta popolnoma usklajeni ter živita po svojih lastnih družbenih in čustvenih merilih ter pravilih.

Postojnska jama kot jedro Zemlje

Werner Hercog se je vpisal tudi v knjigo obiskovalcev FOTO: Postojnska jama

»To je film o dveh sestrah, ne dvojčicah. Sestri pa sta si tako blizu, da govorita sinhrono. Zaljubita se v istega moškega, ponoči sanjata enake sanje. In obe naredita jezikovni spodrsljaj – Bucking Fastard. In to je naslov mojega filma,« je občinstvu pojasnil Hercog.

V iskanju namišljene dežele, kjer je resnična ljubezen mogoča, začneta sestri kopati predor skozi gorsko verigo. In tu nastopi Postojnska jama, sicer tudi ena ključnih lokacij v filmu. Herzog je namreč nekatere ključne prizore posnel prav v tej slovenski naravni znamenitosti, ki jo je opisal kot simbolično »jedro Zemlje« v filmu.

Snemanje je potekalo lansko pomlad, Herzog pa je takrat menda navdušeno dejal: »To je najlepša jama na svetu.«

Kot so sporočili iz Postojnske jame, se je po snemanju konec aprila 2025 vpisal tudi v knjigo slovitih obiskovalcev, kjer je pustil posebej srčno sporočilo: »Najlepša hvala, da ste mi omogočili snemanje v vaši jami. Postojnska jama je najbolj neverjetna jama na svetu. Je kraj čudes in poezije.«

Bucking Fastard sicer ni prvi Herzogov film, posnet v Sloveniji. V dolgi in plodni karieri, v kateri je ustvaril okoli 70 igranih in dokumentarnih filmov, se je pri nas ustavil že leta 1974, ko je posnel izjemen dokumentarni film Velika ekstaza rezbarja Steinerja, v katerem je spremljal švicarskega smučarskega skakalca Walterja Steinerja na tekmi v Planici.

Ekipa filma je že prispela v Benetke. Na fotografiji režiser Werner Herzog in igralki Kate in Rooney Mara. FOTO: Stefano Rellandini/AFP

Lani je znameniti nemški režiser na Beneškem filmskem festivalu prejel zlatega leva za življenjsko delo. Bucking Fastard velja za enega najbolj pričakovanih filmov letošnjega festivala in za enega od potencialnih kandidatov za glavno nagrado. Igralska zasedba, v kateri sta še Orlando Bloom in Domhnall Gleeson, je sinoči že prispela na uradno odprtje Beneškega festivala.

Slovenija pri dveh koprodukcijah

Slovenija bo na festivalu sicer sodelovala pri dveh filmih. Med šest filmov v programu Venice Open se je uvrstil Perverznjakov vodič po utopijah britanske režiserke Sophie Fiennes, sestre znanih igralcev Josepha in Ralpha Fiennesa. V glavni vlogi nastopa filozof Slavoj Žižek, ki gledalca vodi skozi pokrajine filmskih klasik, glasbe, socialnih omrežij, arhivov in spletnih oddaj. Film je nastal v koprodukciji Irske, Velike Britanije, Slovenije, Nizozemske in Norveške.

Med 19 filmov z vsega sveta se je v program Obzorja uvrstil film Do konca dneva srbske režiserke Jelene Maksimović, ki je nastal v srbsko-bolgarsko-slovensko-črnogorsko-hrvaško-nemški koprodukciji. Slovenska koproducenta filma sta Miha Černec in Jožko Rutar iz produkcijske hiše Staragara. Slovenski kreativni del ekipe predstavljajo kostumografinja Barbara Drmota, oblikovalec zvoka Julij Zornik, pri NuFrame pa so poskrbeli za posebne učinke.