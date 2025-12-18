Poteka glasovanje za besedo leta

Komisija, ki jo sestavljajo Kozma Ahačič (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), Marijan Dović (Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede), Dan Podjed (Inštitut za slovensko narodopisje), Simona Klemenčič (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, vodja akcije Beseda leta), Slavko Jerič (MMC RTV Slovenija), Gregor Pobežin (Inštitut za kulturno zgodovino), Petra Svoljšak (Zgodovinski inštitut Milka Kosa), Valerija Škof (Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije) in Agata Tomažič (Uprava ZRC SAZU), je med 470 prispelimi predlogi izbrala finalistke za besedo leta.

Nominirane besede so: božičnica, carina, dolgotrajna oskrba, dvojna raba, flotilja, iskljiv, paliativa, redke zemlje, somestje, tiktokizacija in zastoj. Komisija letos ni izbrala novotvorjenke leta, temveč besedo mladih, ki je 6-7, in sicer pisano z vezajem, ki je stičen, so sporočili. Slednjo je za besedo leta že izbral spletni slovar Dictionary.com.

Za predlagane besede leta je mogoče glasovati do 7. januarja pet minut pred dvanajsto. Zmagovalko bodo razglasili v Atriju ZRC 7. januarja točno opoldne, ko bo predstavnica Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije sporočila tudi zmagovalno kretnjo leta. V akciji tudi letos sodeluje Delo, ki vsako soboto objavi besedo tedna.

Lani je bila za besedo leta izglasovana beseda genocid, za kretnjo leta pa mir.