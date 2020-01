Potovalna mrzlica

Potovanja so postala prava znanost

CROPIX Vrste za ogled znamenitosti ... Foto: Tonči Plazibat / CROPIX



Ko sem še kot zelen študent pred 45 leti letel v Tunizijo na počitnice, je zadoščal enostaven nakup turističnega paketa in doživel sem Afriko. Zdaj se zatakne že pri vlogi za elektronski vizum. Strogi delivci vizumov iz neevropskih držav ga zavrnejo, če napišeš, da si rojen na Rijeki ali da je bil potni list izdan v Piranu. Kajti v dokumentu črno na belem piše, da sem rojen v HRV Rijeka in da mi je potni list izdal UE Piran. Nekaj manjkajočih črk stane prosilca strošek še enega vizuma.Praviloma vedno se zgodi, da pri agentu za najem avta vplačaš čisto vsa možna polna, ful kasko najzavarovanja za vse možne nepredvidljivosti, a še zmeraj ti ob prihodu k okencu naveličani posojevalci avtov rečejo, da si tista zavarovanja v njihovi državi lahko nekam zatakneš.Nočna mora so odpovedani leti. Tudi solidna letalska družba se na lepem odloči, da nadaljevanja poleta v nočnih urah ni več. In bi moral noč preživeti na tujem letališču, na trdih letaliških sedežih in ob vedno preobljudenih sanitarijah. Ste kdaj preurejali polete z uslužbenci letalskih družb, ki obvladajo hindujsko angleščino, ob kateri vam še tako spodobna evropska angleščina ne pomaga veliko?V hotelskih sobah lahko smrdi kot v pepelniku, morda je njihova klimatska naprava preglasna, lahko vas vsakih pet minut preleti airbus, morda je osebje prepočasno pri odjavi, ker zamujate naslednji let ... Da ne govorimo o vrstah pred muzeji, gneči na vsakem koraku, množici tistih, ki turiste razumejo kot dobrodelni bankomat, o ptičji gripi, svinjski in vseh drugih.Potovanja so se v nekaj desetletjih ključno spremenila in postala prava znanost. Kljub najsodobnejšim oblikam komunikacije so pravzaprav sestavljena iz neskončne množice ovir. Potnikov je petkrat, ovir 30-krat več, popolne možganske paše na potovanju ni več. Še malo, pa bo prekopavanje vrta pravo razkošje v primerjavi z vse bolj zapletenim iskanjem turističnega zmaja. In ne bo treba niti misliti na ogljični odtis.