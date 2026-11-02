Potovanja niso le dopust: kako izbrati pravo zavarovanje za tujino?

Pomembno je izbrati zavarovanje, ki ustreza pogostosti, trajanju in namenu odhoda.

Potovanja se ne končajo s poletjem. Nekateri hladnejše mesece izkoristijo za krajši mestni oddih ali pobeg v toplejše kraje, drugi redno odhajajo na službena potovanja, tretji pa se v tujino odpravijo na študij, prakso ali delo.

Ne glede na razlog in dolžino poti lahko bolezen ali poškodba hitro spremeni načrte. Ob skrbi za zdravje se v tujini pogosto pojavijo še druga vprašanja: kje poiskati ustrezno zdravstveno ustanovo, kako organizirati pomoč in kdo bo poravnal stroške zdravljenja ali prevoza.

Tudi manjši zaplet lahko prinese visok račun

Kako visoki so lahko stroški zdravstvene oskrbe v tujini, kažejo resnični primeri zavarovancev. V Združenih državah Amerike je strošek zdravljenja po padcu presegel 250.000 evrov. Družina je v Egiptu za zdravljenje prebavnih težav očeta in sina potrebovala več kot 4.400 evrov zdravstvene oskrbe, zdravljenje vnetja ušesa pri otroku na grškem otoku pa je stalo skoraj 1.400 evrov.

Zdravniško pomoč lahko potrebujemo tudi na bližnji destinaciji ali med kratkim oddihom. Zato je smiselno, da pred odhodom poleg dokumentov, rezervacij in vremenske napovedi preverimo tudi, kakšno zaščito imamo v primeru bolezni ali poškodbe.

Za eno potovanje ali vse poti v letu

Za posamezno potovanje lahko izberemo kratkoročno Zavarovanje za tujino Vzajemne. Krije stroške nujnih zdravstvenih storitev in nujnega zdravljenja zob, zdravljenje akutnega poslabšanja kroničnih bolezni in povezane storitve, kot so iskanje in reševanje, hotelska namestitev, prevoz v domovino in pravna pomoč.

Na voljo so paketi S, M, L in XXL, ki se razlikujejo po obsegu kritij in višini zavarovalnih vsot. Paket XXL omogoča skupno zavarovalno vsoto do 1,5 milijona evrov, kar je po podatkih Vzajemne najvišje kritje za tujino na slovenskem trgu.

Tisti, ki v tujino odpotujejo večkrat na leto, lahko izberejo celoletno zavarovanje Multitrip. To velja za zasebna in poslovna potovanja v enem letu ter vključuje storitev Dr. Posvet, ki omogoča klepet ali videoposvet s slovenskim zdravnikom 24 ur na dan.

Zavarovanje je mogoče dopolniti še s kritjem Prtljaga plus za zaplete, povezane s prevozom, prtljago in osebnimi dokumenti, ter s kritjem Odgovornost v tujini, če zavarovanec nehote povzroči škodo drugi osebi ali njenemu premoženju.

Ko tujina postane novi vsakdan

Drugačne potrebe imajo tisti, ki se v tujino ne odpravljajo le na potovanje, ampak bodo tam dlje časa študirali, delali ali živeli. Med večmesečnim bivanjem lahko poleg nujne pomoči potrebujejo tudi pregled, cepljenje, nova očala, medicinski pripomoček ali rehabilitacijo.

Temu je namenjeno Zavarovanje za tujino Kariera, ki poleg nujnih zdravstvenih in z njimi povezanih storitev krije tudi druge potrebne zdravstvene storitve. Med drugim vključuje stroške optike, preventivnih pregledov in cepljenj, rehabilitacije ter medicinskih pripomočkov. Krije tudi nujno in potrebno zdravljenje zob ter zdravljenje akutnega poslabšanja kroničnih bolezni.

Zavarovanje omogoča tudi obravnavo v zdravstvenih ustanovah, ki niso del javnega zdravstva obiskane države, ter krije nujne prevoze, iskanje in reševanje, hotelsko namestitev, prevoz v Slovenijo in pravno pomoč.

Zavarovancem je 24 ur na dan na voljo medicinska asistenca v slovenskem jeziku, kar je posebej pomembno, ko v neznanem okolju ne vedo, kam se obrniti in kako organizirati ustrezno pomoč.

Nekdo v tujino odpotuje enkrat na leto, drugi skoraj vsak mesec, tretji tam študira ali dela. Zato pri izbiri zavarovanja ni pomembno le, kam potujemo, temveč tudi, kako pogosto, za koliko časa in s kakšnim namenom.

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