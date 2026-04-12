Beseda potovanje je v Sinonimnem slovarju slovenskega jezika opredeljena kot 'premikanje iz kraja v kraj, zlasti s prevoznim sredstvom'. Potovanje je v slovenskem knjižnem jeziku kontinuirano izpričano že od vključno 16. stoletja, saj se pojavi v Besedju slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, Kastelec-Vorenčevem slovarju (1680–1710), Hipolitovem (1711–1712), Pohlinovem (1781) in Pleteršnikovem slovarju (1894–1895). Vendar pa sopomenke, ki se ob besedi potovanje pojavljajo v teh besedilih in slovarjih, ilustrirajo, kako spremembe v zunajjezikovni stvarnosti vplivajo na spremembo jezika in rabe besed.

Večina nas danes ob besedi potovanje najprej pomisli na vožnjo z avtom, vlakom, letalom ali drugim prevoznim sredstvom, a včasih so veliko več potovali peš. Zato starejši viri zelo pogosto kot sopomenke navajajo besede, povezane s hojo: hojenje (16. stoletje, Kastelec-Vorenc, Hipolit), hod (Hipolit) in hoja (Hipolit). Poleg tega potovanje v slovarskih virih v 16. stoletju nastopa vzporedno z besedami preseljovanje, stranovanje in vandranje; Hipolit pa v svojem slovarju naniza še več sopomenk: cesta, pot, potovališče, rajža, romanje, vandranje – in kot prvi tudi peljanje, ki nedvoumno kaže na uporabo prevoznega sredstva.

Različne besede, ki so skozi čas spremljale besedo potovanje, ne odražajo le raznolikosti in bogatosti slovenskega jezika, temveč pozornemu bralcu razkrivajo tudi razlike v načinu življenja ljudi, saj se jezik nenehno prilagaja svetu, ki ga opisuje.

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: dr. Eva Trivunović.