Povabilo k sodelovanju v raziskavi o medijskih navadah

iPROM in Valicon že od leta 2007 redno merita digitalne medijske navade Slovencev. Po premoru se z raziskavo vračata v letu 2026 z jasnim vprašanjem: kako zelo so se medijske navade v Sloveniji spremenile od zadnje meritve leta 2022?

Kako Slovenci v letu 2026 res uporabljamo medije in umetno inteligenco?

Odgovor raziskujeta na dveh ravneh. Kot prvo ju zanima, koliko časa namenjamo različnim medijem, katerim zaupamo in kje iščemo verodostojne informacije, bodisi v uredniških medijih bodisi na družbenih medijih. Drugi del raziskave pa se osredotoča na aktualno temo: kako Slovenci danes v resnici uporabljamo orodja umetne inteligence, kot so ChatGPT, Gemini, Copilot in Claude.

Kako se je spremenilo medijsko okolje po letu 2022?

Od leta 2022 se je digitalno medijsko okolje korenito spremenilo. Umetna inteligenca je postala del vsakdana milijonov uporabnikov po vsem svetu, vprašanje pa je, v kolikšni meri tudi v Sloveniji. Raziskava bo prvič izmerila, ali orodja umetne inteligence pri Slovencih že prevzemajo vlogo klasičnih spletnih iskalnikov, kako prek njih odkrivamo nove blagovne znamke in kako se počutimo ob oglasih znotraj teh pogovorov.

Kakšne so razlike v medijski potrošnji po generacijah?

Poleg tega bosta iPROM in Valicon pozornost namenila tudi generacijskim razlikam pri uporabi medijev in umetne inteligence. Kako različno do novih tehnologij pristopajo mlajše in starejše generacije Slovencev? Rezultate skupaj s primerjavo sprememb od leta 2022 bosta predstavila jeseni 2026.

Sodeluj v raziskavi in reši anketo

Anketa je popolnoma anonimna, za izpolnjevanje pa potrebujete le okoli 10 minut.

Hvala za vaš doprinos k boljšemu razumevanju medijske krajine v Sloveniji.

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