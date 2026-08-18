  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Berite brezplačno

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Povabilo k sodelovanju v raziskavi o medijskih navadah

    iPROM in Valicon v letu 2026 znova merita digitalne medijske navade Slovencev
    FOTO: iPROM-Valicon
    Galerija
    FOTO: iPROM-Valicon
    Promo Delo
    18. 8. 2026 | 09:16
    2:29
    A+A-

    iPROM in Valicon že od leta 2007 redno merita digitalne medijske navade Slovencev. Po premoru se z raziskavo vračata v letu 2026 z jasnim vprašanjem: kako zelo so se medijske navade v Sloveniji spremenile od zadnje meritve leta 2022?

    Kako Slovenci v letu 2026 res uporabljamo medije in umetno inteligenco?

    Odgovor raziskujeta na dveh ravneh. Kot prvo ju zanima, koliko časa namenjamo različnim medijem, katerim zaupamo in kje iščemo verodostojne informacije, bodisi v uredniških medijih bodisi na družbenih medijih. Drugi del raziskave pa se osredotoča na aktualno temo: kako Slovenci danes v resnici uporabljamo orodja umetne inteligence, kot so ChatGPT, Gemini, Copilot in Claude.

    Kako se je spremenilo medijsko okolje po letu 2022?

    Od leta 2022 se je digitalno medijsko okolje korenito spremenilo. Umetna inteligenca je postala del vsakdana milijonov uporabnikov po vsem svetu, vprašanje pa je, v kolikšni meri tudi v Sloveniji. Raziskava bo prvič izmerila, ali orodja umetne inteligence pri Slovencih že prevzemajo vlogo klasičnih spletnih iskalnikov, kako prek njih odkrivamo nove blagovne znamke in kako se počutimo ob oglasih znotraj teh pogovorov.

    Kakšne so razlike v medijski potrošnji po generacijah?

    Poleg tega bosta iPROM in Valicon pozornost namenila tudi generacijskim razlikam pri uporabi medijev in umetne inteligence. Kako različno do novih tehnologij pristopajo mlajše in starejše generacije Slovencev? Rezultate skupaj s primerjavo sprememb od leta 2022 bosta predstavila jeseni 2026.

    Sodeluj v raziskavi in reši anketo

    Anketa je popolnoma anonimna, za izpolnjevanje pa potrebujete le okoli 10 minut.

    Hvala za vaš doprinos k boljšemu razumevanju medijske krajine v Sloveniji.

    Naročnik oglasne vsebine je iPROM-Valicon

    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Boris Cavazza: Ostala bo moja Milena, za večno

    Bila je vladarica odra in vladarica življenja, je v videu dejal Rade Šerbedžija. Bila je naša. Ljubimo jo, v naših srcih bo ostala za vedno.
    Vesna Milek 16. 8. 2026 | 21:15
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Kdo je podjetnik, ki je Mariji postavil 55-metrski kip za 23 milijonov evrov?

    Kip je z 55,6 metra presegel Kristusa Kralja v Świebodzinu in tudi Kristusa Odrešenika v Riu, ki skupaj s podstavkom meri približno 38 metrov.
    Pija Kapitanovič 15. 8. 2026 | 20:37
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Finale skozi oči Vinčića: Leo, prosim pomagaj in ga umiri

    Fifa je objavila posnetke kamere, ki jo je nosil Slavko Vinčić med finalom svetovnega prvenstva. Za odlično opravljeno delo mu je čestital tudi Donald Trump.
    16. 8. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Reportaža iz Omiša

    Pričevanja gasilcev in domačinov iz Omiša: »Gorelo je kot bencin«

    Domačini Omiša po prvem šoku pregledujejo škodo in načrtujejo obnovo. Požgane plaže so znova polne turistov.
    S prizorišča:Mirt Bezlaj 16. 8. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Stroka je šla še korak dlje: rešitev tudi za najtežje primere (VIDEO)

    Pacienti z izrazito izgubo čeljustne kosti so bili še pred nekaj leti pogosto brez ustrezne rešitve. Danes transnazalni vsadki odpirajo nove možnosti zdravljenja.
    Promo Delo 17. 8. 2026 | 09:02
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    IRWIN skozi fotografski objektiv

    Razstava fotografskih del skupine IRWIN v Mestnem muzeju Ljubljana predstavlja projekte, ki so zaznamovali štiri desetletja delovanja umetniškega kolektiva.
    Promo Delo 17. 8. 2026 | 15:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko poškodba oteži vsakodnevno higieno

    Okrevate po zvinu? Skrbite za bližnjega po poškodbi? V teh primerih je lahko osebna higiena precejšen izziv.Sploh, ko voda ni najbolj praktična izbira.
    Promo Delo 17. 8. 2026 | 10:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Povabilo k sodelovanju v raziskavi o medijskih navadah

    iPROM in Valicon v letu 2026 znova merita digitalne medijske navade Slovencev
    Promo Delo 18. 8. 2026 | 09:16
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Evropa med Wall Streetom in Azijo: kdo bo plačal prihodnost?

    Kitajska je najbolj dinamičen trg in ključni vir tehnoloških inovacij. Evropa mora povečati udeležbo zasebnega kapitala v financiranju tehnologij prihodnost.
    Zorana Baković 18. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Za vrhunsko prodajo ni dovolj le vrhunski izdelek

    Zmotno je prepričanje, da bo kakovosten izdelek trg odkril sam. Treba je sistematično ustvarjati tržne priložnosti in razvijati odnose.
    Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kako podjetja pridejo hitreje do zaupanja na tujih trgih

    Certifikati so za podjetja tudi konkurenčna prednost, poudarja direktor SIQ Gregor Schoss.
    Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Kultura vlaganj odškodninskih zahtevkov se širi tudi k nam

    Podjetja so izpostavljena različnim poslovnim tveganjem. Za podjetja je lahko zaradi različnih nesreč izguba dohodka bistveno večja od same materialne škode.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    iprom-valiconpromoraziskavaumetna inteligencadigitalizacijamedijitehnologijaValiconiPROMSlovenijaSlovencimedijske navadeDigitalni medijidružbeni medijichatgpt
    VEČ NOVIC
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2026

    Primož Roglič ne bo šel v lov na rdečo majico, najprej si želi etapne zmage

    Ekipa Red Bull Bora Hansgrohe je naznanila ekipo, ki jo bo zastopala na dirki po Španiji. Primož Roglič prej po etapno zmago, šele nato na skupni seštevek.
    Matic Rupnik 18. 8. 2026 | 11:04
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Mediji

    Novi lastnik odstavlja vodilne, tudi direktorico N1 Slovenija

    Alpac Capital prevzema regionalno skupino Adria News Network; v Srbiji odstavili celo vrsto direktorjev. Katja Šeruga ostaja urednica portala N1 Slovenija.
    Staš Ivanc 18. 8. 2026 | 11:03
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Harald in umetnost vztrajanja

    Norveški kralj Harald V. je pri 89 letih znova v bolnišnici, vendar o abdikaciji ne razmišlja.
    18. 8. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Spominski vzpon

    Premier na napačni strani zakona? Rože je nabiral v nacionalnem parku

    Andrej Babiš je rože bojda nabral v spomin na članico njegove stranke, ki je umrla leta 2016.
    18. 8. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    Tudi Dončića skrbi prevrat na losangeleškem dvoru

    Desetletje sporov v družini Buss bo (očitno) pripeljalo do žalostnega slovesa od Los Angeles Lakers. Pet od šestih otrok je glasovalo za prodajo deleža.
    Nejc Grilc 18. 8. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Harald in umetnost vztrajanja

    Norveški kralj Harald V. je pri 89 letih znova v bolnišnici, vendar o abdikaciji ne razmišlja.
    18. 8. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Spominski vzpon

    Premier na napačni strani zakona? Rože je nabiral v nacionalnem parku

    Andrej Babiš je rože bojda nabral v spomin na članico njegove stranke, ki je umrla leta 2016.
    18. 8. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    Tudi Dončića skrbi prevrat na losangeleškem dvoru

    Desetletje sporov v družini Buss bo (očitno) pripeljalo do žalostnega slovesa od Los Angeles Lakers. Pet od šestih otrok je glasovalo za prodajo deleža.
    Nejc Grilc 18. 8. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Kakšno pokojnino boste imeli čez 20 let? Matematika je preprosta

    Kako lahko z dodatnim pokojninskim varčevanjem poskrbite za večjo finančno varnost zase in za svoje zaposlene?
    17. 8. 2026 | 10:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Branje brez očal se začne pri vidu na daljavo

    Kako svetujem pri operaciji starostne dioptrije in zakaj ista rešitev ni primerna za vsakogar
    Promo Delo 5. 8. 2026 | 15:45
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Naj otrok dobi svojo bančno kartico? To morajo vedeti starši

    Prvi bančni račun je za otroka eden prvih pomembnih korakov k samostojnosti. Je prostor za žepnino, štipendijo ali prvo plačilo.
    Promo Delo 12. 8. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj se bolečina v rami tako rada vrne

    Bolečine v rami se ob zmanjšanju obremenitve navadno umirijo, še preden je rama znova pripravljena na napore.
    Promo Delo 17. 8. 2026 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Dobre navade se začnejo z razumevanjem, ne odrekanjem

    Sodobni ritem življenja od nas zahteva nenehno prilagajanje, pri čemer lahko na področju dobrega počutja zapademo v ekstremne zahteve ali nepotrebno odrekanje.
    Promo Delo 13. 8. 2026 | 08:21
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo