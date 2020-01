Povej mi, kaj vzameš iz hotelske sobe, pa ti povem, kdo si

Nedavna raziskava nemškega podjetja Wellness Heaven, v kateri je sodelovalo 1157 evropskih hotelirjev (le v hotelih s štirimi ali petimi zvezdicami), je pokazala, da gostje radi odidejo iz hotela z vsakdanjimi predmeti (predvsem brisačami, kopalnimi plašči in obešalniki), a tudi luksuznimi.



V nekem berlinskem hotelu so iz kopalnice odmontirali vse, kar je bilo mogoče: kljuke, pipe, celo pokrov stranišča. V drugem je čez noč izginil stereo sistem. Hotelir v Italiji je poročal, da je ponoči iz lobija izginil klavir. V Angliji je gost odtrgal lične številke sobe, kar so ugotovili šele naslednji dan, ko novi gost ni našel sobe. Blizu Salzburga iz hotelske savne izginjajo lesene klopi. V Italiji je gost poskusil ukrasti glavo nagačenega merjasca, a so ga zasačili. Pozneje so mu to glavo kupili prijatelji za poročno darilo.



Raziskava je pokazala tudi, da televizorje devetkrat pogosteje pogrešijo v hotelih s petimi zvezdicami kot v tistih z eno manj. Poleg tega tam kradejo tudi umetniška dela, računalniške tablice in vzmetnice. O, da, celo vzmetnice, ki stanejo tudi 1000 evrov. Od januarja 2018 do decembra 2019 je o njihovem izginotju poročalo 49 hotelov. Sliši se kot neverjeten filmski scenarij, a očitno so ti v luksuznih hotelih izvedljivi. Dolgoprste goste – med priljubljenimi tatvinami je tudi toaletni papir – so razvrstili tudi po nacionalnosti. Američane privlačijo blazine, Nemce kozmetika, Avstrijci obožujejo posodo in kavne avtomate, Italijani vinske kozarce, Nizozemce pa najbolj zanimajo čisto običajne žarnice.



Povej mi, kaj vzameš iz hotela, pa ti povem, kdo si? Jaz sem si zadnjič ogledovala žlico za čevlje. Ampak samo ogledovala.