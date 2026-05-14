Povešene veke niso le estetska tema

Jasna Perković, dr. med., specialistka oftalmologije, Očesni center Morela, Ljubljana

Najpogosteje moti videz

Skoraj vsak pacient, ki me obišče zaradi povešenih vek, pogovor začne z opisom videza obraza v ogledalu. Težke veke, utrujen videz, vtis, ki se ne ujema več s tem, kako se počuti. A pregled pogovor skoraj vedno razširi. Veka je del očesa, zato najpomembnejši dejavnik dobrega rezultata ni vedno v koži, ki jo bomo odstranili. Pogosto je v očesni površini pod njo. Opisujem, kako kot okulistka gledam na poseg, ki ga pacienti običajno doživljajo predvsem kot estetskega.

Pacienti pripovedujejo, da delujejo utrujeno tudi takrat, ko so spočiti. Da jih sodelavci vprašajo, ali so spali manj. Da se na fotografijah ne prepoznajo več. Vse to so razumljivi razlogi za razmislek o operaciji. Prav vidni rezultat blefaroplastike je tisti, ki večino pripelje v ordinacijo.

A pogovor le redko ostane pri videzu. Po pregledu se slika običajno razširi. V eni od objav sem opisala pet dejstev o operaciji povešenih vek, praktične točke, ki pomagajo razumeti poseg že pred prvim posvetom. Pojasnjujejo, zakaj je korekcija povešenih vek danes precej bolj standardiziran poseg, kot si mnogi predstavljajo, in kje so njegove realne meje. V tem zapisu grem korak dlje. Opisujem, kako se pogovor spremeni, kadar je kirurg, s katerim se posvetujete o korekciji povešenih vek, obenem tudi vaš očesni zdravnik.

Veka je del očesa

Ko pregledujem paciente, ki razmišljajo o blefaroplastiki, vek nikoli ne obravnavam ločeno. Z vsakim mežikom veke porazdelijo solzni film po površini očesa, od petnajst- do dvajsettisočkrat na dan. Roženico ščitijo pred izsušitvijo in poškodbami. Za učinkovito funkcijo je pri tem pomembno, da je rob veke v točno določenem položaju glede na površino roženice. V robovih vek so še žleze, ki tvorijo ključne sestavine solznega filma. Obenem veke uravnavajo količino svetlobe, ki vstopa v oko.

To je izhodiščna perspektiva, iz katere kot očesna zdravnica gledam na celotni poseg korekcije povešenih vek. Operacija spremeni veko, oko pod njo pa mora ostati zaščiteno tudi po njej, solzni film pa čim manj prizadet. Ta misel oblikuje mojo oceno pred operacijo in tehnične odločitve med posegom. O njih sem podrobneje pisala v zapisu o tem, kako izvedem kirurško korekcijo vek oziroma blefaroplastiko.

Najprej preverim površino očesa

Med dejavniki, ki jih ocenjujem pri posvetu za blefaroplastiko, je najpomembnejša prav očesna površina. Mnogi pacienti pridejo v ordinacijo, ne da bi vedeli, da že imajo zgodnje znake disfunkcije Meibomovih žlez ali blage kronične oblike sindroma suhega očesa.

Opisujejo občasno pekoč občutek oči, zlasti proti večeru, jutranjo občutljivost, kontaktne leče, ki so jih začele bolj motiti, ali oči, ki se utrudijo hitreje kot prej. S temi simptomi so se naučili živeti in jih le redko povezujejo s posegom na vekah, o katerem razmišljajo.

Ta povezava je pri načrtovanju korekcije povešenih vek pomembnejša od skoraj katere koli druge klinične podrobnosti. Blefaroplastika spremeni geometrijo veke. V prvih tednih po posegu se veka zapira nekoliko drugače, dokler se oteklina tkiva ne poleže. Zdrava očesna površina se temu prilagodi brez težav. Površina očesa, ki je bila že pred posegom obremenjena, pa lahko po operaciji doživi neugodno in vztrajno obdobje suhosti, ki včasih traja dlje od vidnega okrevanja.

Prav zato je ocena očesne površine sestavni del prvega posveta v moji ordinaciji. Zanima me, kako delujejo Meibomove žleze, kako stabilen je solzni film, kakšen je rob veke in ali za jasnejšo sliko potrebujemo tudi meibografijo, slikanje žleznih izvodil na veki.

Če je očesna površina v dobrem stanju, se navadno že ob pregledu dogovorimo za operacijo. V primerih, ko pregled pokaže, da površina najprej potrebuje pripravo, pa načrt prilagodimo. Včasih to pomeni terapijo z OptiLight ali LipiFlow, včasih medicinsko higieno robov vek z masažo in toplimi obkladki, v nekaterih primerih tudi daljše obdobje zdravljenja z uporabo lastne krvne plazme in kombinacijo terapij. Kolegica Kristina Mikek je o sodobnem zdravljenju suhih oči pisala v prispevku OptiLight ali LipiFlow: kako danes zdravim suhe oči.

Povešene veke lahko omejujejo vid

Pacienti so včasih presenečeni, da povešene veke poleg videza nosijo še eno, tišjo dimenzijo. Zgornja veka, ki se je spustila za nekaj milimetrov, lahko omeji zgornji del vidnega polja. Lahko zoži periferni vid pri vožnji ponoči. To včasih mišice čela prisili v stalno kompenzacijo, ki čez mesece postane tiha, vztrajna napetost. Nekateri pacienti jo opisujejo kot ponavljajoč se blag glavobol.

Te težave le redko pridejo v ordinacijo z oznako »težava z vekami«. Povezava postane jasna običajno šele med pregledom. Ko pacientom rahlo dvignem zgornjo veko, so presenečeni, kako se odpre vidno polje. To ne pomeni, da vsaka povešena veka povzroča težave z vidom. Estetski razlogi sami po sebi so še vedno najbolj pogosti. Pomeni pa, da je pri načrtovanju korekcije povešenih vek pomembno upoštevati tudi morebitni vpliv vek na vidno polje.

O znakih, ki pomagajo prepoznati, kdaj je smiselno načrtovati posvet za korekcijo povešenih vek, sem pisala v blogu Kdaj je pravi čas za kirurško korekcijo vek. Razlog je lahko estetski, funkcionalen ali, kot se pogosto zgodi, kombinacija obojega.

Kaj se zares spremeni in kaj ostane

Odkrit pogovor o možnostih in pričakovanih rezultatih korekcije povešenih vek je tisto, kar mnogi najbolj cenijo. Blefaroplastika spremeni nekatere stvari, nekaterih pa ne.

Lahko dvigne težke zgornje veke in obrazu povrne odprt, spočit videz. Lahko zmanjša napihnjenost ali vdrtino spodnje veke, zaradi katere obraz deluje starejši, kot se človek v resnici počuti. Pri nekaterih lahko izboljša tudi širino zgornjega dela vidnega polja.

Ne izbriše pa smejalnih gubic v zunanjih kotičkih oči, ki pripadajo izrazu. Prav tako ne izboljša kakovosti kože na sami veki. Ne posvetli pigmentacije spodnje veke, ki je anatomsko in dermatološko vprašanje. Ne dvigne povešenih obrvi, saj je to ločena težava. In ne ustavi časa.

Tkiva se še naprej počasi spreminjajo. Rezultat, ki je šest mesecev po operaciji zelo prepričljiv, bo desetletje pozneje nekoliko mehkejši. Pri zgornji veki vidna izboljšava običajno traja vsaj pet do sedem let, pogosto dlje.

Povešene veke niso le estetska tema. Stojijo na presečišču tega, kak videz izžareva obraz, kako oko deluje in kako se človek počuti čez ves dan. Zato pogovor v moji ordinaciji le redko ostane na površju. Veka je del očesa in moja naloga je, da imam v mislih oboje, pred posegom in po njem.

Pogosta vprašanja

Kako lahko vem, ali je blefaroplastika prava izbira zame?

Odločitev temelji na treh dejavnikih: kaj želite na vekah spremeniti, kaj pokaže klinični pregled in kako realna so pričakovanja glede rezultata. Večina kandidatov ima vidno odvečno kožo zgornje veke, ki se je z leti postopno nabrala, ali napihnjenost spodnje veke, ki je postala stalna značilnost obraza. Prvi korak je posvet, na katerem se pogovorimo o vaših razlogih, pregledamo veke in očesno površino ter skupaj ocenimo, ali je operacija pravi naslednji korak.

Kako dolgo traja poseg in kakšna anestezija se uporablja?

Blefaroplastika zgornjih vek poteka v lokalni anesteziji in običajno traja od 45 do 60 minut. Poseg je ambulanten. Ordinacijo zapustite še isti dan, s hladnimi obkladki in navodili za naslednje dni.

Bo poseg vplival na moje suhe oči ali jih še bolj izsušil?

Določena sprememba v delovanju solznega filma je v prvih tednih po posegu pričakovana, saj se veka začasno zapira nekoliko drugače in se očesna površina prilagaja novim razmeram. Na zdravi očesni površini ta prehod mine brez večjih težav. Če je bila površina že pred posegom obremenjena, je okrevanje lahko bolj neprijetno in dolgotrajnejše.

Prav zato Meibomove žleze in solzni film ocenim že na prvem posvetu. Kadar površina najprej potrebuje pripravo, jo zdravimo v skladu s širšim pristopom, ki ga uporabljamo pri terapiji suhih oči. S tako pripravo trajna pooperativna suhost le redko postane težava.

Koliko časa traja okrevanje in kdaj se lahko vrnem k običajnim aktivnostim?

Večina pacientov se k pisarniškemu delu in lažjim aktivnostim vrne v sedmih do desetih dneh. Vidne modrice in oteklina pri večini izzvenijo v približno dveh tednih, čeprav lahko manjši ostanki otekline vztrajajo še nekaj mesecev, običajno tako, da jih opazi predvsem pacient sam.

Šive odstranimo približno teden dni po posegu. Kontaktne leče in ličila lahko večina znova uporablja približno dva tedna po operaciji. Zahtevnejšo telesno aktivnost je smiselno odložiti za nekaj tednov. Več o tem, kako poteka okrevanje dan za dnem, sem pisala v prispevku o okrevanju po blefaroplastiki.

Kakšna so tveganja in možni zapleti?

Blefaroplastika je eden najpogosteje izvajanih posegov na vekah. Resni zapleti so redki, kadar je operacija pravilno indicirana in dobro izvedena. Med najpogostejšimi pričakovanimi stranskimi učinki so modrice, oteklina in kratkotrajna suhost ali draženje, ki minejo med okrevanjem. Manj pogosta tveganja vključujejo blago asimetrijo, počasnejše celjenje in vidnejše brazgotine. O realnih možnostih zapletov in neželenih stranskih učinkov se odkrito pogovorimo na posvetu.

Kako dolgo traja rezultat?

Pri blefaroplastiki zgornjih vek vidna izboljšava običajno traja vsaj pet do sedem let, pogosto dlje. Rezultati operacije spodnjih vek, posebej kadar vključujejo prerazporeditev ali odstranitev maščobe, so navadno še dolgotrajnejši in jih je le redko treba obnavljati. Poseg ne ustavi naravnega procesa staranja in tkiva se sčasoma še naprej počasi spreminjajo, vendar razlika med obrazom, ki je poseg opravil, in obrazom, ki ga ni, ostaja vidna zelo dolgo.

Ali obstajajo nekirurške alternative za korekcijo vek?

Nekirurški postopki so lahko koristni pri sorodnih težavah okoli oči, kot so drobne gubice, kakovost kože ali blaga napihnjenost. Terapije za napenjanje kože, polnila ali botulinum toksin lahko dopolnjujejo estetski načrt, vendar ne odstranijo odvečne kože z zgornje veke in ne odpravijo prave ohlapnosti spodnje veke. Kadar je sprememba, ki jo želite popraviti, v sami veki, kirurška korekcija ostaja edini pristop, ki se tega loti neposredno. Izbira redko pomeni »eno ali drugo«; v številnih primerih oba pristopa uporabimo skupaj.

