Oblačila skrbno izbiramo in kupujemo kose, ki so nam pisani na kožo, zato bi zanje želeli poskrbeti tako, da bi kar najdlje ostali kot novi. Pri pranju različnih vrst tkanin je pomembno, da se ohranjata barva in struktura ter da kos skozi leta ohranja obliko. Pri tem imajo največjo vlogo čistilna sredstva ter pralni in sušilni stroji, pri katerih lahko že izbira napačnega programa oblačilu škoduje.

Pralni stroj je v naših domovih postal nepogrešljiv del vsakdana. Nanj se pri skrbi za čisto perilo zanašamo že vrsto let, v svoji dolgi zgodovini pa so pralni stroji doživeli številne nadgradnje in spremembe, tehnološkega napredka pa še zdaleč ni konec.

Miele s svojim vodilom »Immer Besser« – vedno boljši stremi k temu, da bi pranje perila postalo točno to: vedno boljše in vedno bolj preprosto, naši najljubši kosi pa bi tudi po številnih pranjih ohranjali svojo barvo in obliko.

Prihodnje leto bo za Miele še posebej slavnostno, saj bo minilo natanko 100 let od izdelave njihovega prvega sesalnika leta 1927. V tem času so se naprave za dom precej spremenile, cilj pa ostaja enak – čim bolj učinkovito čiščenje s čim manj truda.

Pranje perila kot precizna umetnost

FOTO: Rok Deželak

Pri nakupu pralnih in mehčalnih sredstev za perilo se največkrat osredotočamo na njihov vonj, saj ta postane tudi del nas, prav tako pa se radi prepustimo prijetni svežini, ki nas pričaka, ko odpremo omaro s čistimi oblačili. A pogosto vlivamo preveč sredstev za pranje glede na količino perila, čezmerna uporaba pralnih sredstev pa sčasoma začne oblačilom škodovati. Na vlaknih se nabirajo ostanki detergentov in mehčalcev, ki lahko zadržujejo umazanijo in neprijetne vonjave, tkanine pa zaradi njih izgubijo svojo mehkobo in svežino.

Prav zato so pri Miele razvili rešitev, ki odgovarja na vprašanje, koliko detergenta je pravzaprav dovolj. Odgovor je odvisen od več dejavnikov, med drugim od količine in umazanosti perila ter trdote vode.



FOTO: Rok Deželak

samodejno odmeri ustrezno količino pralnega sredstva za posamezno pranje, pri čemer lahko v primerjavi z ročnim doziranjem prihranimo do 40 odstotkov detergenta.

Sistem TwinDos, ki ga je Miele prvič predstavil na sejmu IFA v Berlinu že leta 2013, pa še zdaleč ni vse, kar omogoča učinkovito in nežno pranje. Na ohranjanje kakovosti tkanin namreč vpliva več dejavnikov, od pravilnega odmerjanja detergenta do izbire programa, temperature in načina pranja. Pri Mieleju so zato razvili pralni stroj WQ 1200 WPS Nova Edition, ki številne odločitve sprejme kar sam.





Za dodatno prilagajanje pranja poskrbi program SmartMatic, ki količini perila v bobnu samodejno prilagodi porabo vode in energije. Tako nam ni treba čakati, da se nabere dovolj oblačil za poln stroj, saj program omogoča učinkovito in prilagojeno pranje tudi manjših količin perila.

Seveda pa nežna svilena bluza potrebuje drugačno nego kot športna oblačila ali močno umazano perilo. Izbiro ustreznega programa nam olajša velik barvni zaslon na dotik M Touch Pro, po katerem se premikamo s preprostimi dotiki in potegi. Na njem lahko izberemo želeni program, prilagodimo nastavitve in shranimo tiste, ki jih najpogosteje uporabljamo. Pralni stroj z zmogljivostjo devetih kilogramov perila in hitrostjo ožemanja do 1400 vrtljajev na minuto tako omogoča, da pranje prilagodimo različnim potrebam gospodinjstva, ne da bi se morali vsakič znova ukvarjati s številnimi nastavitvami.

FOTO: Rok Deželak

K ohranjanju kakovosti oblačil pa prispeva tudi sam boben. Miele je razvil InfinityCare, prvi pralni boben na svetu brez reber, ki zaradi svoje posebne zasnove zmanjšuje mehanske obremenitve in obrabo tkanin. To je še posebej dobrodošlo pri občutljivih materialih in najljubših kosih oblačil, za katere želimo, da čim dlje ohranijo svojo obliko in videz.

Model pa odlikuje še izvedba BigFoot XXL z večjo globino aparata in prostornim bobnom, ki sprejme do devet kilogramov perila, zato lahko v njem brez težav operemo tudi večje kose, kot so posteljnina in brisače.

Zakaj svilena nogavička?

Nad pralnimi stroji Miele pa se ne boste hitro jezili, saj proizvajalec poskrbi za številne preizkuse kakovosti in vzdržljivosti, s katerimi simulira 20 let uporabe. Med razvojem tako preverjajo delovanje različnih sestavnih delov in njihovo odpornost proti obremenitvam, ki nastajajo pri vsakodnevnem pranju. S tem želijo zagotoviti, da bodo aparati zanesljivo delovali tudi po številnih letih uporabe.

Prav poseben preizkus pa mora prestati vsak pralni boben, in sicer s svileno nogavičko. Ta izjemno občutljiva tkanina namreč hitro razkrije že najmanjše nepravilnosti na površini bobna, ob katere bi se lahko med pranjem zataknila vlakna in poškodovala oblačila. Če svilena nogavička preizkus prestane brez poškodb, je to pokazatelj skrbne izdelave in gladkosti bobna.

FOTO: Rok Deželak

Nega oblačil se ne konča pri pranju

Prav tako kot izbira ustreznega pralnega programa lahko na videz, mehkobo in obstojnost oblačil vpliva tudi način sušenja. Pri Mieleju so zato poleg novega pralnega stroja WQ 1200 WPS Nova Edition razvili še sušilni stroj TQ 1000 WP Nova Edition, ki omogoča sušenje do devetih kilogramov perila in prilagojeno nego različnih tkanin. Ko se nam mudi, lahko s programom QuickPowerDry perilo posušimo v samo 49 minutah, program WoolDry omogoča nežno sušenje volnenih oblačil, funkcija SteamCare pa s pomočjo pare osveži oblačila, zmanjša njihovo zmečkanost in lahko čas likanja skrajša do 50 odstotkov.

Pri pranju in negi perila pa imajo svojo vlogo tudi sredstva, ki jih uporabljamo. Miele ima zato v svoji ponudbi posebej razvite detergente, dišave in čistilna sredstva, za urejanje oblačil po sušenju pa tudi likalne aparate, med katerimi so parni likalni sistemi in likalni stroji.

FOTO: Rok Deželak

Njihova ponudba obsega tudi širok nabor gospodinjskih aparatov, ki nam olajšajo vsakodnevno skrb za dom. Med njimi so tudi sesalniki Miele, od klasičnih talnih do sodobnih brezžičnih modelov, ponudbo pa dopolnjujejo tudi novejše rešitve, ki poleg sesanja omogočajo mokro čiščenje tal. Tako lahko z enim aparatom poskrbimo za odstranjevanje prahu in umazanije ter brisanje tal.

Prepričajte se na lastne oči

V Miele Experience Centrih v Ljubljani in Mariboru so na voljo individualna svetovanja in brezplačne MINI demo delavnice, na katerih strokovnjaki predstavijo delovanje aparatov, pokažejo njihove prednosti in z obiskovalci delijo tudi praktične nasvete ter trike za učinkovitejšo nego perila in čiščenje doma. Tako lahko še pred nakupom preverite, katere rešitve najbolj ustrezajo vašim potrebam.

FOTO: Rok Deželak

In čeprav se zdi, da sodobni pralni stroji že zdaj zmorejo skoraj vse, se njihov razvoj nadaljuje. Ob koncu leta 2026 se namreč Mielejevi novi generaciji postopoma pridružujejo še drugi modeli pralnih strojev W2 in sušilnih strojev T2, ki prinašajo številne tehnologije, predstavljene pri najnaprednejših modelih.

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