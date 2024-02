Prava in resnična Carrie Bradshaw

V nadaljevanju preberite:

Na odru dvorane Stalnega gledališča Furlanije - Julijske krajine Il Rossetti v Trstu bo nocoj svoje doslejšnje življenje v devetdesetminutnem šovu razkrila avtorica prav posebne vrste, pisateljica Candace Bushnell, ki si je izmislila zabavno Carrie Bradshaw, tridesetletnico.

S pripovedmi o Carrie in prijateljicah, njihovih newyorških upanjih in strahovih, zapletenem ljubezenskem življenju in razočaranjih je pisateljica najprej zapeljala bralke in bralce leta 1996 s knjižno uspešnico Seks v mestu, potem pa tako rekoč globalno občinstvo z enako naslovljeno televizijsko serijo, ki je postala čisto poseben fenomen.