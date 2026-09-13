Prava kartografska detektivka o prvem atlasu v slovenščini

Prvi svetovni atlas, ki smo ga dobili v slovenščini, je bil Atlant, to je bila zbirka 18 zemljevidov, ki so izšli v šestih snopičih med letoma 1869 in 1877. Prvi trije listi so bili Obraz cele zemlje v polutah, Evropa in Avstrija, sledili pa so zemljevidi celin in posameznih držav. A kot poudarja kartografinja dr. Jerneja Fridl z Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, to ni bil Mercatorjev zemljevid sveta niti predelava njegovega atlasa. V 20. stoletju je Atlant skoraj izginil iz strokovnega spomina, spregledala ga je celo obsežna monografija Atlantes Austriaci, temeljno delo o avstrijskih atlasih med letoma 1561 in 1994, ki je izšla leta 1995 in je sicer zelo natančno popisala atlasno produkcijo na območju habsburške monarhije. Raziskovanje Atlanta se je začelo šele pred več kot ...