Pravica filmskih ustvarjalcev do svobode (ne)odgovora

Tudi na letošnjem berlinskem filmskem festivalu v ospredju politika. Odgovor režiserja Wima Wendersa razburil indijsko pisateljico Arundhati Roy.

Berlinale velja za enega od najbolj politično angažiranih filmskih festivalov, zato ne bi smelo presenečati, da so takšne polemike zaznamovale tudi prve dni 76. izdaje festivala, ki se je začel v četrtek. Potem ko je predsednik žirije, režiser Wim Wenders, na tiskovni konferenci pred odprtjem na vprašanje o podpori Palestini odgovoril, »v politiko se ne vpletamo«, je doživel plaz kritik, slavna indijska pisateljica Arundhati Roy pa je odpovedala prihod na projekcijo filma. Indijska avtorica Arundhati Roy je sporočila, da se umika z mednarodnega filmskega festivala v Berlinu, potem ko so člani žirije o izraelski genocidni vojni v Gazi podali »nepoštene izjave«. FOTO: Prakash Singh/AFP Arundhati Roy je v utemeljitvi umika navedla »nepoštene izjave članov žirije berlinskega filmskega ...