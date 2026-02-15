  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Zanimivosti

    Pravica filmskih ustvarjalcev do svobode (ne)odgovora

    Tudi na letošnjem berlinskem filmskem festivalu v ospredju politika. Odgovor režiserja Wima Wendersa razburil indijsko pisateljico Arundhati Roy.
    Nemški filmski veteran (spredaj levo) predseduje žiriji, v kateri so še ameriški režiser in producent Reinaldo Marcus Green, japonska filmska ustvarjalka Hikari, nepalski režiser Min Bahadur Bham, južnokorejska igralka Be Duna, indijski režiser in producent Shivendra Singh Dungarpur in Ewa Puszczyńska, ki je producirala oskarjevski film Interesno območje. Zadaj desno direktorica berlinskega festivala Tricia Tuttle. FOTO: John Macdougall/AFP
    Galerija
    Nemški filmski veteran (spredaj levo) predseduje žiriji, v kateri so še ameriški režiser in producent Reinaldo Marcus Green, japonska filmska ustvarjalka Hikari, nepalski režiser Min Bahadur Bham, južnokorejska igralka Be Duna, indijski režiser in producent Shivendra Singh Dungarpur in Ewa Puszczyńska, ki je producirala oskarjevski film Interesno območje. Zadaj desno direktorica berlinskega festivala Tricia Tuttle. FOTO: John Macdougall/AFP
    Tanja Jaklič
    15. 2. 2026 | 20:00
    5:19
    A+A-
    Berlinale velja za enega od najbolj politično angažiranih filmskih festivalov, zato ne bi smelo presenečati, da so takšne polemike zaznamovale tudi prve dni 76. izdaje festivala, ki se je začel v četrtek. Potem ko je predsednik žirije, režiser Wim Wenders, na tiskovni konferenci pred odprtjem na vprašanje o podpori Palestini odgovoril, »v politiko se ne vpletamo«, je doživel plaz kritik, slavna indijska pisateljica Arundhati Roy pa je odpovedala prihod na projekcijo filma. Indijska avtorica Arundhati Roy je sporočila, da se umika z mednarodnega filmskega festivala v Berlinu, potem ko so člani žirije o izraelski genocidni vojni v Gazi podali »nepoštene izjave«. FOTO: Prakash Singh/AFP Arundhati Roy je v utemeljitvi umika navedla »nepoštene izjave članov žirije berlinskega filmskega ...

    Sorodni članki

    Kultura  |  Film & TV
    Berlinale

    Začenja se 76. mednarodni filmski festival Berlinale 2026

    Slovenija je zastopana v tekmovalnem programu Perspektive in v tekmovalnem programu kratkih filmov.
    12. 2. 2026 | 07:32
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Nagrada na Berlinalu

    Zlati medved norveškemu filmu Droemmer, nagrajen tudi slovenski film

    Film Kaj ti je deklica scenaristke in režiserke Urške Djukić je prejel nagrado mednarodnega združenja filmskih kritikov.
    22. 2. 2025 | 14:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    Mednarodni filmski festival v Berlinu

    Začenja se Berlinale, a politiki se bo težko izogniti

    Na enem izmed največjih in najstarejših filmskih festivalov na svetu se bo za zlatega in srebrnega medveda potegovalo 19 filmov.
    Tanja Jaklič 13. 2. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    OI 2026

    Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

    Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kongres Uefe

    V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

    Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
    S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Upokojenci

    Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

    Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
    Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

    Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

    Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Ko čas znova postane vrednota

    Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 14:02
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

    HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravim izpah rame

    Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 14:03
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več

    Več iz teme

    filmBerlinalefilmski festivalrežiserWim Wenders

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Berlinale

    Pravica filmskih ustvarjalcev do svobode (ne)odgovora

    Tudi na letošnjem berlinskem filmskem festivalu v ospredju politika. Odgovor režiserja Wima Wendersa razburil indijsko pisateljico Arundhati Roy.
    Tanja Jaklič 15. 2. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Kanadčan besnel

    Švede zasul s psovkami in si prislužil zadnje opozorilo

    Član kanadske ekie v curlingu Marc Kennedy je nad Šveda Oskarja Erikssona stresel kletvice, odzval se je tudi Mednarodni olimpijski komite
    15. 2. 2026 | 18:20
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

         V živo: Težko pričakovana premiera za Niko Prevc, ki je po uvodni seriji peta

    Slovenska šampionka je v najožjem krogu favoritinj na današnji olimpijski tekmi na veliki napravi v Predazzu.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 15. 2. 2026 | 18:00
    Preberite več
    PremiumVideoWall
    Novice  |  Svet
    Globalna varnost

    Evropa se prebuja: ZDA hočejo močnejšo EU, a le pod svojimi pogoji

    Iz Washingtona stari celini svetujejo, naj iz sveta, ki je temeljil na vrednotah, preide v svet, ki temelji na interesih.
    Boris Čibej 15. 2. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Branka Katić: V Srbiji poteka boj za ohranitev zdrave pameti

    Igralka, ki se je spomnimo kot Ide iz filma Črna mačka, beli mačkon, je ljubljansko občinstvo navdušila kot Blanche v predstavi Tramvaj poželenje.
    Agata Rakovec Kurent 15. 2. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

         V živo: Težko pričakovana premiera za Niko Prevc, ki je po uvodni seriji peta

    Slovenska šampionka je v najožjem krogu favoritinj na današnji olimpijski tekmi na veliki napravi v Predazzu.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 15. 2. 2026 | 18:00
    Preberite več
    PremiumVideoWall
    Novice  |  Svet
    Globalna varnost

    Evropa se prebuja: ZDA hočejo močnejšo EU, a le pod svojimi pogoji

    Iz Washingtona stari celini svetujejo, naj iz sveta, ki je temeljil na vrednotah, preide v svet, ki temelji na interesih.
    Boris Čibej 15. 2. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Branka Katić: V Srbiji poteka boj za ohranitev zdrave pameti

    Igralka, ki se je spomnimo kot Ide iz filma Črna mačka, beli mačkon, je ljubljansko občinstvo navdušila kot Blanche v predstavi Tramvaj poželenje.
    Agata Rakovec Kurent 15. 2. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

    »Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
    Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

    Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 12:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

    Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Sodelovanje, ki presega meje športa

    Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 08:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

    Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Olajšanje za podjetja v turizmu in gostinstvu

    Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 10:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

    Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    OSEBNI KREDIT

    Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

    Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 11:46
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo