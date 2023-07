Pravica je obveljala, a to je šele začetek

Dvakratna olimpijska prvakinja v atletiki Caster Semenya je danes pozdravila odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), ki je razsodilo, da so švicarska sodišča kršila njene človekove pravice ter jo diskriminirala. Kot je dodala 32-letna atletinja, je pravica obveljala, toda to je šele začetek.

Južnoafričanka se je pritožila na EČSP s sedežem v Strasbourgu, potem ko je švicarsko vrhovno sodišče zavrnilo njeno pritožbo zoper pravila Svetovne atletike, da mora jemati zdravila za znižanje ravni testosterona, če želi še naprej tekmovati.

Semenya, za katero velja, da je oseba z »razlikami v spolnem razvoju«, vendar je bila vedno zakonsko opredeljena kot ženska, je zavračala jemanje drog, odkar je krovna mednarodna atletska zveza IAAF leta 2018 uvedla pravila.

Dostojanstvo in človekove pravice

Posledično ni smela tekmovati na njeni najljubši razdalji 800 metrov, pravila pa je zveza marca letos podaljšala, kar pomeni, da ne more tekmovati na nobeni razdalji, razen če jemlje zdravila za zniževanje testosterona.

Semenya je dejala, da je odločitev EČSP pomembna za vse športnike, saj bo v prihodnosti vplivala na vsa podobna pravila.

Izrazila je upanje, še poroča francoska tiskovna agencija AFP, da bo sodba zagotovila, da bodo vsi športni organi spoštovali dostojanstvo in človekove pravice športnikov, s katerimi imajo opravka

»Kršili so moje pravice. Trpela je moja kariera. Vse to mi je bilo v veliko škodo. Duševno, čustveno, fizično in finančno,« je dejala, ne da bi namignila na svoje naslednje korake.