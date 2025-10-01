Učiteljice v pajkicah, ravnatelji v kavbojkah, učenci v trenirkah

V nadaljevanju preberite:

Potem ko je italijanska vlada s tem šolskim letom prepovedala mobilne telefone v učilnicah, so tamkajšnji učenci dobili še strožji kodeks oblačenja. Veliko šol je izdalo okrožnice in posebna navodila, kako se obleči za šolo. Omejitve vključujejo prekratka krila, pokrivala in kapuce, priljubljene raztrgane kavbojke, čevlje s peto in japonke, pa tudi dolge nohte, vpadljivo ličenje, lase živih barv.

Tudi iz Češke prihajajo podobne novice, in sicer, da vse več tamkajšnjih šol zaostruje pravila oblačenja in prepoveduje oblačila, kot so kratki topi, majice z golimi rameni in trenirke, kar sproža razprave med učenci, starši in učitelji, kje potegniti mejo med udobjem in primernostjo. V Sloveniji so pravila – če jih sploh imajo – od šole do šole različna. Predsednica združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Mojca Mihelič poudarja, da bi pravila oblačenja v šoli vendarle kazalo poenotiti na ravni države, saj je šola izobraževalna ustanova. Na Šolskem centru Ljubljana, denimo, so organizirali celo posebno predavanje za učitelje, saj so nekateri hodili v šolo v kratkih hlačah in natikačih. Kaj pravi ministrstvo?