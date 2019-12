Prazniki v letu 2020: pet prostih dni manj

Prazniki leta 2020

sreda, 1. januar, novo leto

----------------------------------------------------------------

četrtek, 2. januar, novo leto

----------------------------------------------------------------

sobota, 8. februar, kulturni praznik

----------------------------------------------------------------

ponedeljek, 13. april, velikonočni ponedeljek

----------------------------------------------------------------

ponedeljek, 27. april, dan upora proti okupatorju

----------------------------------------------------------------

petek, 1. maj, praznik dela

----------------------------------------------------------------

sobota, 2. maj, praznik dela

----------------------------------------------------------------

četrtek, 25. junij, dan državnosti

----------------------------------------------------------------

sobota, 15. avgust, Marijino vnebovzetje

----------------------------------------------------------------

sobota, 31. oktober, dan reformacije

----------------------------------------------------------------

nedelja, 1. november, dan spomina na mrtve

----------------------------------------------------------------

petek, 25. december, božič

----------------------------------------------------------------

sobota, 26. december, dan samostojnosti in enotnosti

Dvanajst minus sedem je pet. Preprost račun z neugodnim rezultatom pove, v kolikšni meri bomo zaradi razlik med letošnjim koledarjem in tistim, ki bo pristal na zidu že 1. januarja v prihajajočem letu 2020, več dni v službi.V letošnjem letu so prazniki dvanajstkrat padli na delovnike med ponedeljkom in petkom, prihodnje leto pa bo takšnih praznikov le sedem, kar pomeni, da bo, kdor službo seveda ima, prost pet dni manj kot letos. Veliko praznikov bo padlo na soboto ali nedeljo, za piko na i pa bo leto 2020 znova prestopno. Koledar ima dan več, kdor dela ob sobotah, bo 29. februarja v službi.Letos je le en praznik padel na vikend, predlani niti en sam samcat, prihodnje leto pa bo izrazito obrnilo ploščo. Datumskih mostov tako rekoč ne bo, le dan boja proti okupatorju 27. aprila bo padel na ponedeljek in nekoliko podaljšal vikend. Seveda ob vsakoletnem velikonočnem ponedeljku, ki bo prihodnje leto 13. aprila.Ob petkih bosta le 1. maj in božični dan 25. decembra, kar pomeni, da bo za tiste, ki med vikendi ne delajo, drugi dan prvomajskih praznikov izgubljen, podobno kot dan samostojnosti in enotnosti takoj po božiču. Oba bosta v soboto. Na soboto bo v prihodnjem letu padlo kar pet prazničnih dnevov.Bodo pa zato na ponedeljek padli kar trije od petih praznikov, ki niso dela prosti dnevi. To bodo dan Primoža Trubarja 8. junija, praznik vrnitve Primorske k matični domovini 15. septembra in dan Rudolfa Maistra 23. novembra.