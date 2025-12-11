Prazniki v letu 2026 – koliko jih bo padlo na vikend?

V letu 2026 bodo prazniki v Sloveniji prinesli pet podaljšanih koncev tedna. Od skupno 15 dela prostih dni jih bo sicer osem padlo na vikend, štiri na soboto in štiri na nedeljo. To pomeni, da bo prihodnje leto na delovne dni manj praznikov kot letos.

Novo leto bomo pričakali v četrtek, 1. januarja, naslednji dan, v petek, 2. januarja, bo prav tako dela prost dan, kar bo poskrbelo za prvi štiridnevni prost konec tedna v letu. Medtem bo naslednji državni praznik, Prešernov dan 8. februarja, tokrat v nedeljo. Tako bo februar 2026 brez dodatnega prostega dne.

Spomladi bo več priložnosti za oddih. Velika noč bo 5. aprila, velikonočni ponedeljek pa 6. aprila, kar bo pomenilo tridnevni praznični konec tedna. Konec aprila sledi dan upora proti okupatorju, 27. april, ki bo tokrat na ponedeljek, kar bo znova omogočilo podaljšan vikend. Praznik dela, 1. maj, bo v petek, praznični 2. maj pa v soboto, kar pomeni še en podaljšan praznični konec tedna.

Poletni del leta bo manj radodaren s prostimi dnevi. Dan državnosti, 25. junij, bo v četrtek, z enim dnem dopusta pa si bodo lahko vseeno mnogi privoščili štiridnevni oddih. Marijino vnebovzetje, 15. avgusta, bo v soboto.

Tudi dan reformacije, 31. oktober, bo tokrat na soboto, dan spomina na mrtve, 1. november, pa na nedeljo. Božič bo v petek, dan samostojnosti in enotnosti, 26. december, pa v soboto.

V prihodnjem letu bodo tako prazniki prinesli skupaj sedem prostih dni med tednom, kar je tri dni manj kot letos, ko jih je bilo deset.

Država bo s proslavami zaznamovala šest praznikov. Poleg Prešernovega dne, za katerega bo slovesnost 7. februarja v Cankarjevem domu v Ljubljani, bodo državno proslavo pripravili še ob dnevu upora proti okupatorju, in sicer 24. aprila v Športni dvorani Brežice, dnevu državnosti (24. junija na Kongresnem trgu v Ljubljani), dnevu reformacije (30. oktobra v Gledališču Park v Murski Soboti) ter dnevu samostojnosti in enotnosti (23. decembra v Cankarjevem domu).

Posebna državna proslava bo tudi ob dnevu suverenosti, 25. oktobru, saj bo prihodnje leto minilo 35 let od odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije. Pripravili jo bodo 23. oktobra na Osnovni šoli Koper.

Kdaj bodo počitnice?

Učenci osnovnih in srednjih šol pa bodo poleg praznikov doma še v času počitnic. Zimske počitnice bodo, kot običajno, razdeljene na dva dela. Med 16. in 22. februarjem bodo počitnikovali učenci z območja gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske statistične regije ter občin jugovzhodne Slovenije: Ribnice, Sodražice, Loškega Potoka, Kočevja, Osilnice in Kostela.

Za učence z območja koroške, podravske, pomurske, savinjske in posavske statistične regije ter jugovzhodne Slovenije, razen zgoraj omenjenih občin tega območja, bodo zimske počitnice od 23. do 27. februarja.

Prvomajske počitnice bodo od 25. aprila do 3. maja, poletne počitnice pa se bodo tradicionalno začele 25. junija in trajale do 31. avgusta. Jesenske počitnice bodo med 24. oktobrom in 2. novembrom, božično-novoletne pa od 25. decembra 2026 do 3. januarja 2027.