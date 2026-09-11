Pred jutrišnjim koncertom Céline Dion v Parizu

Oboževalci francosko-kanadske superzvezdnice, pevke Céline Dion se tako ali drugače pripravljajo na njeno veliko vrnitev po šestih letih premora zaradi bolezni. Prvi koncert bo jutri zvečer v dvorani Plenitude Areni (dozdajšnji Paris La Défense Arena) v zahodnem predmestju Pariza. V francoski prestolnici pa jo do 17. oktobra čaka še 15 koncertov, še deset pa maja prihodnje leto, skupaj torej 26 nastopov. Tisti, ki niso prišli do razprodanih vstopnic, iščejo druge načine, kako se pridružiti oboževalski mrzlici – vključno z velikimi karaoke zabavami. Približno 2600 oboževalcev se je zgrnilo v znamenito gledališče v art decojevskem slogu Grand Rex v središču Pariza, na razprodano množično skupno petje, ki ga je organizirala skupina L'Ecran Pop. Še za posebej priljubljene so se ...