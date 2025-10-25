Pred Levstikovim pohodom sporočajo: množične prireditve na cilju letos ne bo

V soboto, 8. novembra, se bo že 39. odvilo popotovanje po Levstikovi poti. Gre za enega od tradicionalnih pohodov, ki potekajo v spomin na kulturno dediščino pisatelja Frana Levstika, pa tudi v duhu prijateljstva in spoštovanja do slovenske pokrajine, so v vabilu na pohod zapisali organizatorji iz Zavoda Levstikova pot.

Pot, ki že skoraj štiri desetletja povezuje ljudi iz vse Slovenije in tujine, ostaja simbol povezanosti med literaturo, naravo in skupnostjo. »Levstikova pot ni le pohod, temveč doživetje, ki združuje korake tisočev ljudi z zgodbo enega naših največjih književnikov. Na poti boste spoznali bogato kulturno krajino, domačine, ki s toplino sprejemajo pohodnike, in številne zgodbe, ki so se skozi leta vtkale v to edinstveno tradicijo,« so še zapisali.

Pohoda se vsako leto udeleži več tisoč ljudi iz celotne Slovenije, ki prehodijo krajšo ali daljšo različico poti.

Iz Zavoda Levstikova pot so letos obvestili pohodnike in pohodnice, da se na tokratni prireditvi obeta novost, in sicer na cilju ne bo množične prireditve: »Dogajanje na Čatežu nima nikakršne povezave z uradnim Levstikovim pohodom. Čeprav bodo nekateri skušali prikazati drugače, gre za samostojne aktivnosti, ki niso del uradnega programa in z njim nimajo nič skupnega. Organizatorjem na Čatežu je prepovedana uporaba imena Levstikova pot – Popotovanje od Litije do Čateža, zato vse, kar se tam oglašuje ali napoveduje, ni povezano z uradnim pohodom.«

Kot so še zapisali, zaradi mnogih napačnih informacij prosijo pohodnike, da »sledijo izključno uradnim obvestilom Zavoda Levstikova pot«. Kot so zapisali na družbenem omrežju facebook, bodo vse informacije objavili na uradni spletni strani www.levstik.si/pohod.

Na cilju bo sicer kljub vsemu kulturni program, nastopil bo tudi zabavni ansambel, le da dogodkov ne bo organiziral Zavod Levstikova pot: »Gre za samostojno prireditev, ki poteka brez sodelovanja in brez soglasja uradnega organizatorja.« Mnogi pohodniki se ne strinjajo z različnimi scenariji glede prireditve in bi si želeli skupnega delovanja v dobro kulture, športa in zabave.

Tradicionalno prireditev namreč že nekaj let spremljajo nesoglasja in različne ideje o tem, kako jo organizirati. Prav zato sta se že pred leti »ustvarili« tudi dve pohodni trasi, južna in severna. Izhodiščna točka obeh je v Litiji, prav tako imata skupni cilj na Čatežu, na sredini pa se razideta. Poleti leta 1988 so organizatorji začrtali pot čez Grmado, torej pot, po kateri je hodil tudi sam Fran Levstik.

Popotovanje od Litije do Čateža

Popotovanje iz Litije do Čateža ali Levstikova pot je pohodniška pot, urejena po potopisno-programskem knjižnem delu Frana Levstika iz leta 1858. Delo je pomembno zaradi slovstvenega programa, ki ga je Levstik vpletel v opisovanje potovanja med Litijo in Čatežem.

V spomin na to popotovanje je vsako leto drugo soboto v novembru organiziran pohod po Levstikovi poti. Označena je bila leta 1987 in je speljana po dveh trasah, severna je dolga 22 km, južna pa 21,5 km. Število udeležencev se vsako leto veča, zadnja leta se prireditve udeležuje tudi več kot 20 tisoč pohodnikov.