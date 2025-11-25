Pred upepelitvijo je potrkala po krsti, žensko v krsti našli živo

Na Tajskem so v nedeljo 65-letno žensko pripeljali na upepelitev v budistični tempelj, ki pa je niso izvedli, saj je osebje v templju slišalo premike v krsti in trkanje po njej. Ko so krsto odprli, so ugotovili, da ženska ni mrtva, poroča britanski časnik Guardian.

Zdravstveno stanje 65-letnice se je v zadnjih letih poslabšalo. Kot je dejal njen brat, je bila približno dve leti tako rekoč priklenjena na posteljo in je postala neodzivna, pred dvema dnevoma pa je menda celo nehala dihati.

Ker je izrazila željo, da bi darovala svoje organe, jo je položil v krsto in odpeljal 500 kilometrov do bolnišnice v Bangkoku. Tam so zavrnili krsto, saj ni imel uradnega mrliškega lista. Brat se je nato obrnil na budistični tempelj v provinci Nonthaburi, ki ponuja brezplačno upepeljevanje, a so ga zaradi manjkajočega dokumenta tudi tam zavrnili.

Po besedah direktorja templja Pairata Sudtrupa so zaposleni zaslišali trkanje ženske, medtem ko je moškemu razlagal, kako pridobiti mrliški list.

»Bil sem presenečen, zato sem jih prosil, naj odprejo krsto. Videl sem jo, kako je rahlo odprla oči in trkala na stran krste. Verjetno je trkala že kar nekaj časa,« je dejal Sudtrup ter dodal, da so žensko nato pregledali in odpeljali v bližnjo bolnišnico. V templju so zagotovili, da bodo krili njene zdravstvene stroške.