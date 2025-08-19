  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Predsednik Zelenski, v tej obleki ste videti čudoviti!

    Kdo je moški iz majhne skupine novinarjev v ovalni pisarni Bele hiše, ki je ukrajinskega predsednika pozimi napadel, zdaj pa pohvalil zaradi obleke.
    Tokrat se je Zelenski v Beli hiši pojavil v  elegantni črni jakni in srajci z ovratnikom. FOTO:  Kevin Lamarque Reuters
    Galerija
    Tokrat se je Zelenski v Beli hiši pojavil v  elegantni črni jakni in srajci z ovratnikom. FOTO:  Kevin Lamarque Reuters
    T. J.
    19. 8. 2025 | 15:00
    19. 8. 2025 | 15:49
    2:39
    A+A-

    »Predsednik Zelenski, v tej obleki ste videti čudoviti!« se je v ponedeljek v ovalni pisarni oglasil moški iz novinarskega »poola«, majhne skupine novinarjev in snemalnih ekip, ki jim je dovoljen vstop na dogodke v Beli hiši. Predsednik Donald Trump je vskočil: »To je tisti, ki vas je napadel zadnjič,« Zelenski pa je odvrnil: »Spomnim se. Jaz sem se preoblekel, vi se niste.«

    image_alt
    Švica pripravljena gostiti mirovne pogovore, Putinu bi podelila imuniteto

    Brian Glenn, 56-letni glavni dopisnik televizije Real America's Voice iz Bele hiše, se je februarja znašel v središču pogovora z Volodimirjem Zelenskim med njegovim srečanjem z ameriškim predsednikom v Beli hiši. Glenn je namreč ukrajinskega predsednika, ki na vseh sestankih in poteh po svetu nosi vojaško obleko v znak solidarnosti z ukrajinskimi vojaki, kritiziral, ker je na obisk k Trumpu prišel tako oblečen, s tem pa je povzročil pravi izbruh predsednika in podpredsednika ZDA zaradi domnevnega pomanjkanja »spoštovanja«.

    Glenn je znan po svojem razmerju z republikansko kongresnico Marjorie Taylor Greene. FOTO:  Cheney Orr Reuters
    Glenn je znan po svojem razmerju z republikansko kongresnico Marjorie Taylor Greene. FOTO:  Cheney Orr Reuters

    V ponedeljek, ko se je Zelenski v Beli hiši pojavil v elegantni črni jakni in srajci, pa mu je Glenn poleg pohvale izrazil tudi opravičilo za svojo pripombo. A kdo je Brian Glenn? Predvsem gre za zvestega Trumpovega zaveznika, ki ima neoviran dostop do predsednika. Preden se je pridružil televiziji Real America's Voice, je bil programski direktor pri mreži Right Wing Broadcasting Network.

    Gre za konservativna medija, ki jima ni tuje objavljanje teorij zarote, v živo sta prenašala tudi Trumpove predvolilne shode. Glenn je znan še po zvezi z republikansko kongresnico Marjorie Taylor Greene, v intervjuju za Politico je povedal, da sta se začela videvati v začetku leta 2023, veljata za najbolj priljubljen par gibanja Maga (Naredimo Ameriko spet veliko). Oba sta namreč strastna podpornika predsednika Trumpa.

    Kot še piše Politico, je Glenn hitro postal eden predsednikovih najljubših novinarjev, Trump ga pogosto izpostavi za pozitivno naravnana vprašanja, potem ko mu drugi novinarji postavijo vrsto ostrih vprašanj. Izkušeni dopisniki iz Bele hiše so se po pisanju CNN v ponedeljek pritoževali, ker je Glenn lahko predsednikoma postavil več vprašanj kot drugi navzoči novinarji.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2025

    Pogačar in Roglič bosta še lovila tretjo tritedensko dirko

    V celotni kolesarski zgodovini je skupni seštevek na Giru, Touru in Vuelti osvojilo le sedem legend.
    Matic Rupnik 19. 8. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Photo
    Novice  |  Svet
    Analiza eseja

    Slavoj Žižek in Alenka Zupančič o resnični nevarnosti umetne inteligence

    Slovenska filozofa Slavoj Žižek in Alenka Zupančič v eseju, kako umetna inteligenca deluje kot ogledalo naših najtemnejših kolektivnih fantazem.
    Žan Urbanija 19. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pulj

    Župan protestno zapustil spominsko slovesnost po komentarjih o genocidu

    Predstavnik italijanske manjšine Enio Forlani je tragedijo v govoru označil za genocid, kar je po mnenju Grbina zgodovinski revizionizem.
    19. 8. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

         V živo: Švica pripravljena gostiti mirovne pogovore, Putinu bi podelila imuniteto

    Ukrajina in ZDA bi lahko sklenili tudi dogovor o proizvodnji dronov z ukrajinskimi podjetji v vrednosti 50 milijard dolarjev.
    19. 8. 2025 | 06:11
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Odmevna zmaga

    Primož Roglič je pokazal zobe, osvojil je tudi prestižni kriterij

    Slovenski kolesarski as je na Nizozemskem ugnal domača kolesarja, Thymena Arensmana in Mathieuja van der Poela, ki je bil najhitrejši na zadnjih dveh tekmah.
    18. 8. 2025 | 07:22
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

         V živo: Švica pripravljena gostiti mirovne pogovore, Putinu bi podelila imuniteto

    Ukrajina in ZDA bi lahko sklenili tudi dogovor o proizvodnji dronov z ukrajinskimi podjetji v vrednosti 50 milijard dolarjev.
    19. 8. 2025 | 06:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Kaj se je dogajalo na obisku Evrope pri Trumpu (v živo)

    Na srečanju glavna razprava o končanju vojne in varnostnih jamstvih za Ukrajino.
    18. 8. 2025 | 19:11
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Norveška

    Sin princese obtožen štirih posilstev

    Sin norveške prestolonaslednice Mette-Marit je obtožen 32 kaznivih dejanj, vključno s posilstvi. Grozi mu zapor, zaradi česar dvor preživlja težke čase.
    18. 8. 2025 | 16:29
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Nova gospodarska politika
    Vredno branja

    Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti

    V času, ko se svet hitro spreminja, se tudi slovensko gospodarstvo spopada z novimi izzivi.
    23. 6. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Pritisk na podjetja

    Vsako šesto podjetje pod pritiskom preobrazbe

    Med najbolj ogroženimi panogami v Evropi so potrošniški izdelki, maloprodaja, avtomobilska in kemijska industrija, promet in logistika, med državami pa Nemčija.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Osebne finance

    Kaj uporabniki sprašujejo chatgpt s področja osebnih financ?

    Vprašanja se na svetovni ravni nanašajo na »ETF«, »forex« in »BDP«, pri čemer vodijo poizvedbe iz ZDA, Švedske, Indije, Nemčije in Japonske.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivih virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Toplejše morje, invazija meduz in zadelani filtri jedrske elektrarne

    Spužvaste kocke določenih materialov bi lahko učinkovito lovile razpršeni uran iz morja.Tako bi jedrske elektrarne lahko napajale svet še več tisoč let.
    Borut Tavčar 15. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    ZDABrian GlennBela hiša

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Koristen korak, a nujni sistemski ukrepi

    Potrebujemo boljši prenos znanja, predvidljivo financiranje najbolj prebojnih inovacij, komercializacijo raziskav.
    Nejc Gole 19. 8. 2025 | 16:23
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Pogajanja v Ženevi

    Nafta je spet zmagala pred borci za manj plastike

    Večina držav je za zmanjšanje onesnaževanja s plastiko, toda v Združenih narodih je pomemben dogovor.
    Borut Tavčar 19. 8. 2025 | 16:10
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Prenos znanja:

    Sporazum za razvoj biotehnologije in farmacije

    Rektorji treh fakultet so z Biotech Hills podpisali sporazum o sodelovanju
    Nejc Gole 19. 8. 2025 | 16:06
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Eemeli Peltonen

    Finski poslanec umrl v parlamentu

    Po poročanju finskega časopisa Iltalehti naj bi poslanec storil samomor.
    19. 8. 2025 | 15:58
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Mafijska likvidacija

    Pred smrtjo mislil, da je zgladil spor in da je varen

    Domnevna člana hudodelske združbe, ki naj bi v Ljubljani umorila Satka Zovka, krivdo zanikala.
    Aleksander Brudar 19. 8. 2025 | 15:58
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Prenos znanja:

    Sporazum za razvoj biotehnologije in farmacije

    Rektorji treh fakultet so z Biotech Hills podpisali sporazum o sodelovanju
    Nejc Gole 19. 8. 2025 | 16:06
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Eemeli Peltonen

    Finski poslanec umrl v parlamentu

    Po poročanju finskega časopisa Iltalehti naj bi poslanec storil samomor.
    19. 8. 2025 | 15:58
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Mafijska likvidacija

    Pred smrtjo mislil, da je zgladil spor in da je varen

    Domnevna člana hudodelske združbe, ki naj bi v Ljubljani umorila Satka Zovka, krivdo zanikala.
    Aleksander Brudar 19. 8. 2025 | 15:58
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo