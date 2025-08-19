»Predsednik Zelenski, v tej obleki ste videti čudoviti!« se je v ponedeljek v ovalni pisarni oglasil moški iz novinarskega »poola«, majhne skupine novinarjev in snemalnih ekip, ki jim je dovoljen vstop na dogodke v Beli hiši. Predsednik Donald Trump je vskočil: »To je tisti, ki vas je napadel zadnjič,« Zelenski pa je odvrnil: »Spomnim se. Jaz sem se preoblekel, vi se niste.«

Brian Glenn, 56-letni glavni dopisnik televizije Real America's Voice iz Bele hiše, se je februarja znašel v središču pogovora z Volodimirjem Zelenskim med njegovim srečanjem z ameriškim predsednikom v Beli hiši. Glenn je namreč ukrajinskega predsednika, ki na vseh sestankih in poteh po svetu nosi vojaško obleko v znak solidarnosti z ukrajinskimi vojaki, kritiziral, ker je na obisk k Trumpu prišel tako oblečen, s tem pa je povzročil pravi izbruh predsednika in podpredsednika ZDA zaradi domnevnega pomanjkanja »spoštovanja«.

Glenn je znan po svojem razmerju z republikansko kongresnico Marjorie Taylor Greene. FOTO: Cheney Orr Reuters

V ponedeljek, ko se je Zelenski v Beli hiši pojavil v elegantni črni jakni in srajci, pa mu je Glenn poleg pohvale izrazil tudi opravičilo za svojo pripombo. A kdo je Brian Glenn? Predvsem gre za zvestega Trumpovega zaveznika, ki ima neoviran dostop do predsednika. Preden se je pridružil televiziji Real America's Voice, je bil programski direktor pri mreži Right Wing Broadcasting Network.

Gre za konservativna medija, ki jima ni tuje objavljanje teorij zarote, v živo sta prenašala tudi Trumpove predvolilne shode. Glenn je znan še po zvezi z republikansko kongresnico Marjorie Taylor Greene, v intervjuju za Politico je povedal, da sta se začela videvati v začetku leta 2023, veljata za najbolj priljubljen par gibanja Maga (Naredimo Ameriko spet veliko). Oba sta namreč strastna podpornika predsednika Trumpa.

Kot še piše Politico, je Glenn hitro postal eden predsednikovih najljubših novinarjev, Trump ga pogosto izpostavi za pozitivno naravnana vprašanja, potem ko mu drugi novinarji postavijo vrsto ostrih vprašanj. Izkušeni dopisniki iz Bele hiše so se po pisanju CNN v ponedeljek pritoževali, ker je Glenn lahko predsednikoma postavil več vprašanj kot drugi navzoči novinarji.