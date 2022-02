Prehlad ali alergija? Kako pomagati otroku, da ne zboli

Kup obremenitev za otroški imunski sistem. Kako pomagati otrokom, da ne bodo spet manjkali v vrtcu in šoli?

Otroški imunski sistem je drugačen kot imunski sistem odraslih

Imunski sistem se najhitreje razvija v prvih letih življenja, dozoreva pa do 12. leta.

Ko otrok vstopi v dobo mladostništva, je osnova njegovega imunskega sistema končana. Definiran je za celo življenje. Naprej ga lahko treniramo, ne moremo pa več vplivati na moč osnove.

Za dobro osnovo in tudi poznejši trening imunskega sistema otroka se je treba vplesti na naraven način. To pomeni, da je treba dobro vedeti, kako ga oblikovati in krepiti, hkrati pa ne škoditi njegovemu naravnemu razvoju.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Ars Pharmae