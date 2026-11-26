Na njihovo kakovost vplivajo izbira gobje kulture, pogoji gojenja, predelava in nadzor proizvodnje ter predvsem tudi znanje in izkušnje proizvajalca.

Izbrali smo tri ponudnike dopolnil iz gob, ki s svojim znanjem, razvojem in pristopom h kakovosti izstopajo na evropskem trgu.

1. MycoMedica d. o. o. – več kot 20 let znanstvenega razvoja in lastne proizvodnje

Slovensko podjetje MycoMedica d. o. o. z blagovno znamko GOBA® že več kot 20 let prednjači na področju razvoja dopolnil iz medicinskih gob. Pod strokovnim vodstvom doc. dr. Andreja Gregorija, enega vodilnih evropskih strokovnjakov za medicinske gobe, sodelujejo z mednarodnimi raziskovalnimi ustanovami v številnih raziskavah.

Ponašajo se z eno najbolj obsežnih zbirk kultur medicinskih gob v Evropi, ki predstavlja dragoceno osnovo za izbiro najkakovostnejših sevov. Stroge standarde kakovosti potrjujejo v neodvisnih laboratorijih doma in v tujini. Njihove surovine pa uporabljajo tudi priznani mednarodni proizvajalci prehranskih dopolnil za druge blagovne znamke.

V podjetju MycoMedica d. o. o. ne razvijajo le izdelkov. Razvijajo znanje. Od micelija do končnega izdelka – vse pod eno streho. Vse v Sloveniji. Med izdelki GOBA® še posebej izstopata izdelka CordyVit K®PRO s standardizirano vsebnostjo kordicepina najmanj 10 mg/g in Hericium erinaceus s standardizirano vsebnostjo terpenoidov nad 1 mg/g.

MycoMedica d. o. o. Podkoren 72, 4280 Kranjska Gora www.goba.eu 031/893 262

2. Hifas da Terra – špansko podjetje z raziskovalnim pristopom

Hifas da Terra je španski ponudnik prehranskih dopolnil iz gob. Njihovo delo zajema raziskave medicinskih gob, izbor sevov in razvoj ekstrakcijskih tehnologij za pridobivanje različnih gobjih izvlečkov.

Podjetje razpolaga z lastno zbirko gobjih sevov, pri pridelavi pa združuje lastno gojenje in sodelovanje z zunanjimi pridelovalci. V ponudbi imajo dopolnila iz medicinskih gob v različnih oblikah. Poudarjajo predvsem razvoj, sledljivost surovin, standardizacijo sestavin in sistematičen nadzor kakovosti.

3. Foodsporen – nizozemski ponudnik izdelkov iz funkcionalnih gob

Foodsporen je nizozemska blagovna znamka, ki ponuja prehranska dopolnila iz medicinskih gob v obliki ekstraktov, praškov in kapsul. Pri izdelkih poudarjajo uporabo trosnjakov.

Surovine pridobivajo pri zunanjih pridelovalcih iz različnih delov sveta, predelavo in ekstrakcijo pa po lastnih navedbah izvajajo na Nizozemskem. Med uporabljenimi proizvodnimi postopki navajajo tudi ultrazvočno ekstrakcijo, kakovost izdelkov pa preverjajo z neodvisnimi laboratorijskimi analizami.

Kakovost izdelkov se začne že pri gobji kulturi

Medicinske gobe so izjemno kompleksni organizmi, katerih sestave in delovanja še ne razumemo v celoti. Raziskovalci vse glasneje opozarjajo, da je med bioaktivnimi spojinami v medicinskih gobah prisotno medsebojno sinergijsko delovanje raznolikega spektra naravno prisotnih sestavin.

Kaj se v resnici skriva za številkami na embalaži?

Na embalažah prehranskih dopolnil iz medicinskih gob pogosto vidimo oznake 10: 1, 15: 1 ali 20: 1**.** Razmerje 20: 1 na primer pomeni, da je bilo za pridobitev 1 kg ekstrakta uporabljenih 20 kg posušenih gob. Same po sebi pa te oznake ne povedo, katere bioaktivne spojine so v izdelku prisotne in v kakšnih količinah. Prav tako kakovosti izdelka ne moremo ocenjevati le po koncentraciji ene same spojine. Prikazane količine so namreč odvisne od uporabljenih analitskih metod, zato niso vedno neposredno primerljive.

Kako prepoznati kakovostno dopolnilo iz medicinskih gob?

Tudi različni izdelki iz iste vrste medicinske gobe se lahko med seboj precej razlikujejo. Na njihovo kakovost vplivajo poreklo izbranih gobjih kultur, sledljivost surovin, sestava gojitvenih substratov, nadzorovani pogoji gojenja ter preizkušeni proizvodni postopki.

Za vsem tem pa stojijo strokovno znanje, raziskovalno delo in izkušnje proizvajalca.

Pogosta vprašanja o prehranskih dopolnilih iz medicinskih ​gob

Katere vrste medicinskih gob najdemo v kakovostnih prehranskih dopolnilih?

Med najpogosteje uporabljenimi so reishi (Ganoderma lucidum), resasti bradovec (Hericium erinaceus), kordiceps (Cordyceps) in šitake (Lentinula edodes). Na voljo so kot samostojna prehranska dopolnila ali v kombinacijah več vrst medicinskih gob, pri čemer je kakovost odvisna od izbranih kultur, načina gojenja in predelave.

Kakšna je razlika med micelijem in trosnjakom medicinske gobe?

Micelij je preplet glivnih nitk, trosnjak pa vidni del medicinske gobe, v katerem nastajajo trosi. Oba lahko vsebujeta različne bioaktivne spojine, vendar se njuna sestava razlikuje glede na vrsto gobe, izbrani sev, način gojenja in predelavo.

Ali so izvlečki medicinskih gob boljši od medicinskih gob v prahu?

Ne nujno. Izvlečki lahko vsebujejo višje koncentracije določenih spojin, medtem ko prah vsebuje širši nabor sestavin osnovne surovine. Kakovost izdelka je odvisna predvsem od uporabljene gobje kulture, načina predelave in preverjene sestave.

Zakaj se cene prehranskih dopolnil iz medicinskih gob tako razlikujejo?

Na ceno vplivajo izbor in gojenje medicinskih gob, kakovost surovin, zahtevnost ekstrakcije, laboratorijske analize ter obseg raziskav in nadzora proizvodnje. Višja cena sama po sebi še ne zagotavlja boljše kakovosti, zato je smiselno preveriti tudi podatke o sestavi in sledljivosti izdelka.

Ali imajo prehranska dopolnila iz medicinskih gob dokazane zdravstvene učinke?

Posamezne spojine iz medicinskih gob so predmet številnih raziskav, vendar za večino pogosto oglaševanih zdravstvenih učinkov še ni dovolj kakovostnih kliničnih dokazov. Prehranska dopolnila niso zdravila in niso namenjena zdravljenju bolezni.

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