Čeprav sta bila izdelka odpoklicana, sta še vedno med najbolj prodajanimi

Čeprav je zdravstveni inšpektorat že lani poleti opozoril na tveganja pri izdelkih proti nespečnosti Dobersan Forte+ in Melatonin Forte+ – in so bili ti tudi odpoklicani –, ter so letos vnovič opozorili na sporni spletni strani Cvet-Narave in KonopljinCvet, kjer jih prodajajo, so ti izdelki še vedno na voljo. Še več: Melatonin Forte+ je še naprej med njihovimi »najbolj popularnimi izdelki«. Kako je to mogoče?

Pri omenjenih prehranskih dopolnilih je Zdravstveni inšpektorat RS (Zirs) ugotovil zdravstveno tveganje že v njuni predstavitvi na spletni strani. Dobersan forte+ vsebuje previsoko vsebnost melatonina ter ekstrakte zdravilnih rastlin, pri katerih obstaja možnost, da se uvrščajo med neodobrena nova živila. Previsoko vsebnost melatonina (5 mg) vsebuje tudi Melatonin Forte+, zato prav tako lahko predstavlja tveganje za zdravje. V obeh primerih odsvetujejo nakup in uživanje, na kar so potrošnike opozorili na spletni strani Nevarni in neskladni izdelki. Toda oba izdelka še vedno prodajajo.