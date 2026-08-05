Premalo točk za želeno fakulteto? Te možnosti ostajajo maturantom

Za nekatere maturante in njihove starše je vse od 24. julija, ko so bili objavljeni rezultati prvega kroga, pa do 19. avgusta, ko bodo objavljena še preostala prosta mesta za drugi krog, čas negotovosti. V ospredju je vprašanje: kaj zdaj? Nekaterim je za vpis na program iz prve izbire zmanjkalo le nekaj točk. Nova priložnost bo drugi prijavni rok. Prosta mesta bodo objavljena 19. avgusta 2026 na spletnem portalu eVŠ, prijave pa bodo mogoče od 20. do 27. avgusta. Preden kandidat odda prijavo, mora preveriti, ali je študijski program, ki ga želi obiskovati, sploh še med razpisanimi prostimi mesti. Če mest ni, prijava na ta program v drugem roku ne bo mogoča. Ne računati na lanskoletni prag za sprejem Med dijaki se pogosto pojavlja vprašanje, ali je mogoče na podlagi preteklih let oceniti, ...