FOTO:Premierka, ki je iskala ljubezen

»Knjigo sem začela pisati pred leti, pa sem si vmes za nekaj časa vzela malo počitka,« je za Delo povedala nekdanja hrvaška premierka Jadranka Kosor. In dodala, da je hotela opisati predvsem težavno pot do deblokade hrvaških pristopnih pogajanj za Evropsko unijo. »Nameravala sem popisati podrobnosti opravljenega dela, želela sem, da ostane zapisano kot del politične zgodovine, ki je ne bi mogel nihče spreminjati, potvarjati in opisati moj vložek pri vsem skupaj.« Na vprašanje, ali ni tu nemara malo samovšečnosti, odgovarja, da ne.Kot še pove, se je namreč začelo dogajati, da so nekateri poveličevali svoj prispevek pri ...