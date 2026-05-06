»Premislite, preden delite,« opozarja Giorgia Meloni ob objavi lažnih slik

Italijanska premierka Giorgia Meloni je kritizirala spletno širjenje njenih ponarejenih slik, ustvarjenih z umetno inteligenco, vključno s tisto, ki jo prikazuje v spodnjem perilu, zaradi česar je bila deležna vala kritik ljudi, ki so verjeli, da so fotografije resnične. »Premislite, preden delite,« je zapisala na družbenem omrežju facebook.

»V zadnjih dneh je krožilo več lažnih slik, ustvarjenih z umetno inteligenco, ki so jih nekateri preveč vneti nasprotniki razglašali za resnične. »Moram priznati, da je tisti, ki jih je ustvaril, celo precej izboljšal moj videz,« se je pošalila. »Vendar ostaja dejstvo, da so ljudje zdaj za napad in širjenje laži pripravljeni uporabiti absolutno vse.«

V objavi je Meloni delila sliko, ustvarjeno z umetno inteligenco, na kateri sedi na postelji, oblečena le v spodnje perilo, in pojasnila, da gre za izmišljotino. Lažna vsebina je pred tem sprožila val obsodb uporabnikov, ki so verjeli, da gre za pristno fotografijo.

Ena od uporabnic facebooka je zapisala: »Da se premierka predstavi v takšnem stanju, je resnično sramotno. Nevredno institucionalne vloge, ki jo ima. Nima občutka sramu.«

V izjavi je Melonijeva obsodila tovrstno kibernetsko ustrahovanje in opozorila, da so slike, ki jih ustvarja umetna inteligenca, čedalje bolj nevarno orodje, ki lahko zavaja in škoduje posameznikom.

»Problem sega dlje od mene,« je dodala. »Globoki ponaredki so nevarno orodje, ker lahko zavajajo, manipulirajo in ciljajo na kogar koli. Lahko se branim. Mnogi drugi se ne morejo. Zaradi tega bi moralo vedno veljati pravilo: preveri, preden verjameš, in premisli, preden deliš. Ker se danes to zgodi meni, jutri pa se lahko zgodi komur koli.«

Italijanska vlada proti širjenju lažnih vsebin

Boj proti nevarnostim, ki jih predstavljata umetna inteligenca in ustvarjanje lažnih vsebin, je postala osrednja točka agende desničarske vlade Giorgie Meloni. Septembra lani je Italija postala prva država članica EU, ki je odobrila celovit zakon, ki ureja uporabo umetne inteligence in uvaja zaporno kazen za tiste, ki tehnologijo uporabljajo za povzročanje škode – vključno z ustvarjanjem globokih ponaredkov (angl. deepfake) –, ter omejuje dostop otrok do družbenih omrežij.

Italijanska vlada je sporočila, da zakonodaja, usklajena s prelomnim zakonom Evropske unije o umetni inteligenci, predstavlja odločilni korak pri oblikovanju načina razvoja in uporabe umetne inteligence po vsej državi.

Zakon je sledil škandalu zaradi pornografske spletne strani, ki je objavljala ponarejene slike uglednih Italijank, vključno z Melonijevo in opozicijsko voditeljico Elly Schlein, kar je v Italiji sprožilo val ogorčenja. Slike – vzete iz družbenih medijev ali javnih nastopov in spremenjene z vulgarnimi, seksističnimi napisi – so bile deljene na porno platformi z več kot 700.000 naročniki. Številne slike so prikazovale političarke iz vseh strank, zmanipulirane na način, da so poudarile določene dele telesa ali nakazovale seksualizirane položaje.

Italijanska policija je ukazala zaprtje spletne strani, tožilci v Rimu pa so prožili preiskavo zaradi domnevnih kaznivih dejanj, vključno z nezakonitim razširjanjem spolno eksplicitnih slik (t. i. maščevalna pornografija), obrekovanjem in izsiljevanjem.