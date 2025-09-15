  • Delo d.o.o.
    Zanimivosti

    Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Prihodnost implantologije se dogaja zdaj – z inovativnimi metodami in celostnim pristopom Ortoimplant DENTAL SPA. FOTO: Depositphotos
    Galerija
    Prihodnost implantologije se dogaja zdaj – z inovativnimi metodami in celostnim pristopom Ortoimplant DENTAL SPA. FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    15. 9. 2025 | 08:39
    15. 9. 2025 | 08:39
    8:36
    A+A-

    Zamislite si sebe čez pet ali deset let. Jutro začnete sproščeno, nasmeh v ogledalu pa je odsev vaše samozavesti, zdravja in notranjega zadovoljstva. Druga možnost je pogled na protezo v kozarcu kot neudoben opomnik na odlašanje, ki vas prikrajša za svobodo brezskrbnega smeha.

    V resnici bi se morali bolj zavedati, da vsak nasmeh nosi svojo zgodbo: odseva zdravje, gradi samozavest in povezuje ljudi v trenutkih bližine. Je izraz iskrenosti, zaupanja, radosti in veselja. Prav s spontanim in iskrenim nasmehom vsak trenutek postane še bolj neprecenljiv.

    Prav to iskrivost bi moral negovati in ohranjati vse življenje, zato je danes pravi čas za pomembne odločitve, s katerimi se boste usmerjali v prihodnost. In ta naj bo v znamenju lepega, samozavestnega in funkcionalnega nasmeha. In če mislite, da takšna prihodnost za vas ne pride v poštev, naj vas spodbudi misel vrhunskega impantologa dr. Zdenka Trampuša, ustanovitelja klinike Ortoimplant DENTAL SPA, ki poudarja pomen sodobnih rešitev: »Sodobna implantologija je toliko napredovala, da lahko pacientom povrnemo estetiko in funkcionalnost naravnih zob,« in to brez omejitev. Dr. Trampuš je namreč v svoji karieri našel izziv prav tam, kjer so številni obupali: povrniti nasmeh in funkcionalnost zob tudi tistim pacientom, ki so jim drugi strokovnjaki zatrdili, da zobni vsadki zanje niso primerni.

    FOTO: Črt Piksi
    FOTO: Črt Piksi

    Prihodnost implantologije je že tukaj

    Prav zaradi njegove vizije in strokovnosti se v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA prihodnost uresničuje že danes. Med najbolj priljubljenimi rešitvami, ki spreminjajo življenja pacientov, je metoda All-on-4, ki se je v zadnjih dveh desetletjih uveljavila kot zlati standard. Temelji na vstavitvi štirih implantatov – dveh spredaj in dveh pod kotom v zadnjem delu čeljusti –, kar zagotavlja stabilnost celotne konstrukcije tudi v primerih, ko je kostne mase malo. Pacienti pogosto že na dan posega dobijo začasne zobe in tako v enem koraku spet pridobijo funkcionalnost in estetiko.

    Za zahtevnejše primere so razvite napredne rešitve, ki omogočajo obnovo nasmeha tudi takrat, ko se zdi stanje brezupno. Zigomatični vsadki se zasidrajo v ličnico in tako ponujajo stabilnost pri obsežni izgubi kosti zgornje čeljusti. Kadar je kost na tem območju močno zmanjšana, poseg dopolnjujejo transnazalni implantati, ki omogočijo varno pritrditev in fiksno protetično konstrukcijo. V najbolj oddaljenih predelih zgornje čeljusti pridejo v poštev pterigoidni implantati, ki zagotavljajo oporo tam, kjer klasična vstavitev vsadkov ni mogoča. Če pa je izguba kosti tako obsežna, da nobena od teh rešitev ni primerna, so na voljo individualno izdelani subperiostalni vsadki. Ti se oblikujejo na podlagi natančnega 3D diagnostičnega posnetka in s posebno kovinsko konstrukcijo popolnoma prilagodijo površini čeljusti.

    Posebnost klinike je tudi edinstveni Dental SPA protokol, ki ga je razvil dr. Zdenko Trampuš. Ta združuje natančno diagnostiko z ortopanom in napravo CBCT, vrhunske implantološke metode in regenerativne terapije. Posegi potekajo v varnem okolju analgosedacije pod nadzorom anesteziologa, zato pacient zdravljenje doživi mirno in brez stresa.

    Osnovna ideja Dental SPA protokola je, da pacient pri zdravljenju ne občuti nelagodja in stresa, temveč sproščeno izkušnjo, ki združuje vrhunsko stomatologijo in elemente dobrega počutja. V protokol so vključeni dodatni tretmaji, kot so limfna drenaža, ozonoterapija, magnetoterapija in intravenska suplementacija, ki celostno poskrbijo za telo.

    Novost, ki Ortoimplant DENTAL SPA loči od večine stomatoloških ustanov, pa je hiperbarična kisikova terapija (HBOT). Ta inovativna metoda izboljša oskrbo tkiv s kisikom, spodbuja nastajanje novih kapilar in zmanjšuje tveganje pooperacijskih zapletov.

    S tem celostnim pristopom Ortoimplant DENTAL SPA združuje znanstveno odličnost s človeško toplino in natančno izvedbo, kar pacientom zagotavlja ne le nasmeh, temveč tudi dolgotrajno stabilnost in občutek varnosti.

    Kako si sebe predstavljate čez pet let?

    Z nasmehom, ki ga boste nosili ponosno, ali brez njega? S protezo, ki vas bo žulila, omejevala pri prehranjevanju in vas spravljala v zadrego, ali s trdno zasidranimi zobmi, ki bodo delovali kot naravni?

    To so vprašanja, ki si jih je treba zastaviti že danes, kajti vsak izgubljen dan pomeni nadaljnjo resorpcijo kosti in povečano potrebo po zahtevnejših posegih. Čakanje prinese več kompromisov, več nelagodja in višje stroške. Izguba zob vpliva na celotno telo. Raziskave potrjujejo, da brezzobost povečuje tveganje za srčno-žilne bolezni, sladkorno bolezen in težave s prebavo, saj hrana ni več ustrezno prežvečena (vir: National Institutes of Health, objavljeno 15. 5. 2023).

    Da so te besede resnične, potrjuje zgodba gospe Mojce. Dolga leta se je spopadala s protezo, ki ji ni omogočala normalnega vsakdana. Obrok je zanjo pomenil stres, saj ni mogla uživati v hrani, družabne situacije pa so jo spravljale v zadrego. Ko se je odločila za terapijo All-on-4 v Ortoimplantu DENTAL SPA, se ji je življenje spremenilo. »Iz torbice sem vzela jabolko in po enem letu ugriznila vanj,« pravi v iskrenem pogovoru. Njeno zgodbo si lahko ogledate tudi v videoposnetku na Instagramu.

    Prav takšne prelomne zgodbe dokazujejo, da je Ortoimplant DENTAL SPA kraj, kjer se prihodnost ne čaka, temveč ustvarja. Vizionarski pristop dr. Zdenka Trampuša temelji na več kot 32 letih izkušenj. Je pionir metod, ki jih številni šele odkrivajo, in avtor Dental SPA koncepta, ki pacientom omogoča izkušnjo brez strahu in bolečin v analgosedaciji pod strokovnim nadzorom anesteziologa. Njegovo vodilo je jasna misel: »Tukaj ne čakamo, da prihodnost pride – mi jo ustvarjamo.«

    Prihodnost klinike temelji tudi na močnih družinskih vezeh. Dr. Zdenko Trampuš in Ivana Trampuš že vrsto let tvorita jedro Ortoimplanta DENTAL SPA, pred kratkim pa se jima je pridružil še dr. Martin Trampuš. Kot predstavnik nove generacije v delo vnaša svežino, sodobne pristope in nove poglede, ki nadgrajujejo dolgoletne izkušnje ekipe. Prav ta preplet tradicije, inovativnosti in družinskih vrednot pacientom prinaša občutek varnosti, topline in zaupanja, ki presega običajno zobozdravstveno obravnavo.

    Družinska naveza. FOTO: Črt Piksi
    Družinska naveza. FOTO: Črt Piksi

    Odločitev, ki oblikuje prihodnost

    Prihodnost vašega nasmeha se začne z odločitvijo, ki jo boste sprejeli danes. Naredite prvi korak in rezervirajte svoj specialistično-diagnostični pregled pri dr. Zdenku Trampušu, ki vključuje natančno 2D/3D digitalno RTG diagnostiko ter izdelavo terapevtskega načrta. Za termin pokličite na +385 1 3703 498, pišite na info@ortoimplant.hr ali oddajte spletni obrazec.

    Če želite ekipo klinike Ortoimplant DENTAL SPA spoznati tudi v živo, se jim pridružite na sejmu MOS v Celju med 17. in 21. septembrom 2025. Na voljo vam bodo za druženje, pogovor in individualne konzultacije o implantologiji. Za več informacij pokličite na +385 99 480 3700.

    Za navdih, nasvete in resnične zgodbe njihovih pacientov jih spremljajte na družbenih omrežjih Facebooku, Instagramu, YouTubu, TikToku in LinkedInu.

    Naročnik oglasne vsebine je Ortoimplant DENTAL SPA

    Vredno branja

    Andrej Stare: Nisem še pripravljen na večnost

    Andrej Stare, zdravnik in športni komentator, po tretji sepsi in raku na črevesu komaj čaka, da spet steče v zdravo življenje.
    Grega Kališnik 14. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Baloni se napihujejo, novi pok le vprašanje časa

    Obletnica bankrota Lehman Brothers kot svarilo, da čas velikih disrupcij skriva zametke nove finančne krize, ki bo prišla in bo drugačna od drugih.
    Miha Jenko 13. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Pippo Baudo

    Spopad nekdanje žene in tajnice zaradi oporoke legendarnega televizijca

    Kralj italijanske televizije Pippo Baudo je svoji dolgoletni tajnici zapustil enak delež zapuščine kot svojima otrokoma.
    12. 9. 2025 | 20:50
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Na koncu bo 45 proti 55 odstotkov v korist leve sredine

    Politologa Igor Lukšič in Alem Maksuti o startnih položajih strank na začetku podaljšane volilne kampanje.
    Uroš Esih 15. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Se bodo slabši ekonomski učinki začeli kazati tudi v Sloveniji?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    ZAVAROVANJE

    V Sloveniji lani 20 milijonov bolniških dni

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Matija Bitenc, Plinovodi

    Evropski cilji za plin so neuresničljivi

    Evropa je izgubila del energetske suverenosti, težko določa tempo zelenega prehoda in vsiljuje ogljične dajatve uvoznikom.
    Borut Tavčar 13. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Digitalna Azija

    Digitalna Azija: jin in jang v novi tehnologiji

    Pripravljeni na prihodnost – to geslo v Aziji spremlja digitalne tehnologije, ki omogočajo, da ne obstaja skoraj nič, kar se ne bi dalo uresničiti.
    Zorana Baković 12. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetska varnost

    Kibernetsko varnost je treba jemati resno

    Digitalne grožnje se razvijajo hitreje, kot jim podjetja lahko sledijo. Stroški teh incidentov pa se povečujejo.
    Miran Varga 11. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetski napadi

    Največja potencialna grožnja za podjetja so kibernetski napadi

    Veljavo pri pripravah na krize pridobivajo umetna inteligenca in orodja za zgodnje odkrivanje.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več

    zobni vsadki, implantologija, Zygoma, Ortoimplant DENTAL SPA, dr. Zdenko Trampuš, All-On-4
    Magazin  |  Zanimivosti
    Poroka premierja

    Kdo je Tini Gaber Golob oblikoval poročno obleko

    Tina Gaber Golob je na družbenem omrežju delila posnetke poročne obleke. Blagovna znamka je oblekla že številne zvezdnice.
    15. 9. 2025 | 11:13
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nujna medicinska pomoč

    Minister bo počakal s podpisom pogodbe za nakup helikopterjev

    Potem ko je minister Boštjan Poklukar napovedal podpis pogodbe za nakup helikopterjev, so iz KPK sporočili, da bodo vložili zahtevek za revizijo.
    15. 9. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odzivi na derbi

    Šeško najbolj osamljen človek v vesolju; navijači sočutni

    Na mestnem derbiju med Manchester Cityjem in Manchester Unitedom (3:0) je bila v nebo vpijoča nevključenost najdražjega napadalca gostov Benjamina Šeška.
    Peter Zalokar 15. 9. 2025 | 10:18
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Šele prvaki so našli način, kako utišati najboljšega trenerja turnirja

    Turški košarkarji bodo še dolgo obžalovali zapravljeno priložnost v finalu evropskega prvenstva, kjer so izgubili z 88:83 proti Nemčiji.
    15. 9. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Osumljenec umora Charlieja Kirka bo pred sodišče stopil v torek

    Oblasti so prejšnji teden prijele glavnega osumljenca Tylerja Robsinsona. Preiskovalci še vedno iščejo motiv, pogreb Charlieja Kirka bo v nedeljo.
    15. 9. 2025 | 09:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

    Mlada podjetja so pogosto tarča napadov, a zanesljivo partnerstvo omogoča, da se inovativno podjetje, kot je ReCatalyst, lahko osredotoča na globalni preboj.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

    Občinstvu znova ponuja obsežen nabor predstav – te bodo zagotovo zadovoljile vsak okus.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc 4. 9. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

    O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 14:38
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Delo 12. 9. 2025 | 13:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

    Edi Tuš dokazuje, da je za prve tekaške kilometre in velike cilje vedno pravi čas.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne elektrarne »iztisniti« še več?

    Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

    Bolečine v dimljah niso vedno posledica poškodbe. Odkrijte pogoste vzroke, učinkovite pristope in ključne korake k okrevanju.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

    Za številna podjetja je zasebni dolg ključ do rasti v času omejenega dostopa do kapitala.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

    Sodobno delovno okolje sloni na treh stebrih: zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in brezhibno čista delovna oblačila.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 15:33
    Preberite več

