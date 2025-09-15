Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

Zamislite si sebe čez pet ali deset let. Jutro začnete sproščeno, nasmeh v ogledalu pa je odsev vaše samozavesti, zdravja in notranjega zadovoljstva. Druga možnost je pogled na protezo v kozarcu kot neudoben opomnik na odlašanje, ki vas prikrajša za svobodo brezskrbnega smeha.

V resnici bi se morali bolj zavedati, da vsak nasmeh nosi svojo zgodbo: odseva zdravje, gradi samozavest in povezuje ljudi v trenutkih bližine. Je izraz iskrenosti, zaupanja, radosti in veselja. Prav s spontanim in iskrenim nasmehom vsak trenutek postane še bolj neprecenljiv.

Prav to iskrivost bi moral negovati in ohranjati vse življenje, zato je danes pravi čas za pomembne odločitve, s katerimi se boste usmerjali v prihodnost. In ta naj bo v znamenju lepega, samozavestnega in funkcionalnega nasmeha. In če mislite, da takšna prihodnost za vas ne pride v poštev, naj vas spodbudi misel vrhunskega impantologa dr. Zdenka Trampuša, ustanovitelja klinike Ortoimplant DENTAL SPA, ki poudarja pomen sodobnih rešitev: »Sodobna implantologija je toliko napredovala, da lahko pacientom povrnemo estetiko in funkcionalnost naravnih zob,« in to brez omejitev. Dr. Trampuš je namreč v svoji karieri našel izziv prav tam, kjer so številni obupali: povrniti nasmeh in funkcionalnost zob tudi tistim pacientom, ki so jim drugi strokovnjaki zatrdili, da zobni vsadki zanje niso primerni.

FOTO: Črt Piksi

Prihodnost implantologije je že tukaj

Prav zaradi njegove vizije in strokovnosti se v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA prihodnost uresničuje že danes. Med najbolj priljubljenimi rešitvami, ki spreminjajo življenja pacientov, je metoda All-on-4, ki se je v zadnjih dveh desetletjih uveljavila kot zlati standard. Temelji na vstavitvi štirih implantatov – dveh spredaj in dveh pod kotom v zadnjem delu čeljusti –, kar zagotavlja stabilnost celotne konstrukcije tudi v primerih, ko je kostne mase malo. Pacienti pogosto že na dan posega dobijo začasne zobe in tako v enem koraku spet pridobijo funkcionalnost in estetiko.

Za zahtevnejše primere so razvite napredne rešitve, ki omogočajo obnovo nasmeha tudi takrat, ko se zdi stanje brezupno. Zigomatični vsadki se zasidrajo v ličnico in tako ponujajo stabilnost pri obsežni izgubi kosti zgornje čeljusti. Kadar je kost na tem območju močno zmanjšana, poseg dopolnjujejo transnazalni implantati, ki omogočijo varno pritrditev in fiksno protetično konstrukcijo. V najbolj oddaljenih predelih zgornje čeljusti pridejo v poštev pterigoidni implantati, ki zagotavljajo oporo tam, kjer klasična vstavitev vsadkov ni mogoča. Če pa je izguba kosti tako obsežna, da nobena od teh rešitev ni primerna, so na voljo individualno izdelani subperiostalni vsadki. Ti se oblikujejo na podlagi natančnega 3D diagnostičnega posnetka in s posebno kovinsko konstrukcijo popolnoma prilagodijo površini čeljusti.

Posebnost klinike je tudi edinstveni Dental SPA protokol, ki ga je razvil dr. Zdenko Trampuš. Ta združuje natančno diagnostiko z ortopanom in napravo CBCT, vrhunske implantološke metode in regenerativne terapije. Posegi potekajo v varnem okolju analgosedacije pod nadzorom anesteziologa, zato pacient zdravljenje doživi mirno in brez stresa.

Osnovna ideja Dental SPA protokola je, da pacient pri zdravljenju ne občuti nelagodja in stresa, temveč sproščeno izkušnjo, ki združuje vrhunsko stomatologijo in elemente dobrega počutja. V protokol so vključeni dodatni tretmaji, kot so limfna drenaža, ozonoterapija, magnetoterapija in intravenska suplementacija, ki celostno poskrbijo za telo.

Novost, ki Ortoimplant DENTAL SPA loči od večine stomatoloških ustanov, pa je hiperbarična kisikova terapija (HBOT). Ta inovativna metoda izboljša oskrbo tkiv s kisikom, spodbuja nastajanje novih kapilar in zmanjšuje tveganje pooperacijskih zapletov.

S tem celostnim pristopom Ortoimplant DENTAL SPA združuje znanstveno odličnost s človeško toplino in natančno izvedbo, kar pacientom zagotavlja ne le nasmeh, temveč tudi dolgotrajno stabilnost in občutek varnosti.

Kako si sebe predstavljate čez pet let?

Z nasmehom, ki ga boste nosili ponosno, ali brez njega? S protezo, ki vas bo žulila, omejevala pri prehranjevanju in vas spravljala v zadrego, ali s trdno zasidranimi zobmi, ki bodo delovali kot naravni?

To so vprašanja, ki si jih je treba zastaviti že danes, kajti vsak izgubljen dan pomeni nadaljnjo resorpcijo kosti in povečano potrebo po zahtevnejših posegih. Čakanje prinese več kompromisov, več nelagodja in višje stroške. Izguba zob vpliva na celotno telo. Raziskave potrjujejo, da brezzobost povečuje tveganje za srčno-žilne bolezni, sladkorno bolezen in težave s prebavo, saj hrana ni več ustrezno prežvečena (vir: National Institutes of Health, objavljeno 15. 5. 2023).

Da so te besede resnične, potrjuje zgodba gospe Mojce. Dolga leta se je spopadala s protezo, ki ji ni omogočala normalnega vsakdana. Obrok je zanjo pomenil stres, saj ni mogla uživati v hrani, družabne situacije pa so jo spravljale v zadrego. Ko se je odločila za terapijo All-on-4 v Ortoimplantu DENTAL SPA, se ji je življenje spremenilo. »Iz torbice sem vzela jabolko in po enem letu ugriznila vanj,« pravi v iskrenem pogovoru. Njeno zgodbo si lahko ogledate tudi v videoposnetku na Instagramu.

Prav takšne prelomne zgodbe dokazujejo, da je Ortoimplant DENTAL SPA kraj, kjer se prihodnost ne čaka, temveč ustvarja. Vizionarski pristop dr. Zdenka Trampuša temelji na več kot 32 letih izkušenj. Je pionir metod, ki jih številni šele odkrivajo, in avtor Dental SPA koncepta, ki pacientom omogoča izkušnjo brez strahu in bolečin v analgosedaciji pod strokovnim nadzorom anesteziologa. Njegovo vodilo je jasna misel: »Tukaj ne čakamo, da prihodnost pride – mi jo ustvarjamo.«

Prihodnost klinike temelji tudi na močnih družinskih vezeh. Dr. Zdenko Trampuš in Ivana Trampuš že vrsto let tvorita jedro Ortoimplanta DENTAL SPA, pred kratkim pa se jima je pridružil še dr. Martin Trampuš. Kot predstavnik nove generacije v delo vnaša svežino, sodobne pristope in nove poglede, ki nadgrajujejo dolgoletne izkušnje ekipe. Prav ta preplet tradicije, inovativnosti in družinskih vrednot pacientom prinaša občutek varnosti, topline in zaupanja, ki presega običajno zobozdravstveno obravnavo.

Družinska naveza. FOTO: Črt Piksi

Odločitev, ki oblikuje prihodnost Prihodnost vašega nasmeha se začne z odločitvijo, ki jo boste sprejeli danes. Naredite prvi korak in rezervirajte svoj specialistično-diagnostični pregled pri dr. Zdenku Trampušu, ki vključuje natančno 2D/3D digitalno RTG diagnostiko ter izdelavo terapevtskega načrta. Za termin pokličite na +385 1 3703 498, pišite na info@ortoimplant.hr ali oddajte spletni obrazec. Če želite ekipo klinike Ortoimplant DENTAL SPA spoznati tudi v živo, se jim pridružite na sejmu MOS v Celju med 17. in 21. septembrom 2025. Na voljo vam bodo za druženje, pogovor in individualne konzultacije o implantologiji. Za več informacij pokličite na +385 99 480 3700. Za navdih, nasvete in resnične zgodbe njihovih pacientov jih spremljajte na družbenih omrežjih Facebooku, Instagramu, YouTubu, TikToku in LinkedInu.

Naročnik oglasne vsebine je Ortoimplant DENTAL SPA