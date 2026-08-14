Prenavljate starejšo hišo? Arhitekti opozarjajo na drago začetno napako

Starejše hiše imajo pogosto dobro osnovo za prenovo, vendar lahko skrivajo pomanjkljivosti, ki jih na prvi pogled ne opazimo. Če se najprej lotimo le notranjosti in videza, se lahko zgodi, da bomo morali čez nekaj časa posegati tudi v že prenovljene prostore – in stroški hitro narastejo.

Pri premišljeni prenovi je zato pomemben predvsem pravi vrstni red. Arhitekti najprej ocenijo stanje hiše kot celote, šele nato pridejo na vrsto posegi, ki jih bomo dejansko videli. Posebno pozornost namenjajo tudi dnevni svetlobi, energijski učinkovitosti in zaščiti pred poletnim pregrevanjem.

Kaj je torej tisto, kar bi arhitekt preveril in spremenil najprej, ter katere napake lahko prenovo po nepotrebnem močno podražijo? Preberite na Deloindom.