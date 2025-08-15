  • Delo d.o.o.
    Zanimivosti

    Prenočevanje v vozilu ali kampiranje na črno? Preverite pravila v Sloveniji

    Prenočevanje v vozilu v Sloveniji ni povsod prepovedano. Preverite, kje je dovoljeno in kje veljajo omejitve ter kazni.
    V javnosti se pogosto pojavlja prepričanje, da je prenočevanje v vozilih zunaj kampov prepovedano, vendar pa je v Sloveniji v mnogih krajih mogoče legalno prespati v vozilu. Foto Juliya Shangarey/Shutterstock
    V javnosti se pogosto pojavlja prepričanje, da je prenočevanje v vozilih zunaj kampov prepovedano, vendar pa je v Sloveniji v mnogih krajih mogoče legalno prespati v vozilu. Foto Juliya Shangarey/Shutterstock
    K. Ž./STA
    15. 8. 2025 | 05:00
    4:29
    Turizem z vozili, kot so avtodomi in večji avtomobili, ki omogočajo spanje, se v Sloveniji v zadnjih letih močno širi. Ob tem pa se pogosto pojavlja zmotno prepričanje, da je prenočevanje v vozilih zunaj kampov povsod prepovedano. Resnica je nekoliko drugačna, ugotavljajo na spletnem portalu NE/JA, ki deluje v sklopu Slovenske tiskovne agencije ter je namenjen preverjanju dejstev in razbijanju mitov o temah, ki so v javnem interesu in prispevajo k obveščenosti javnosti.

    Kaj pravi zakon

    Nedovoljeno kampiranje ali t. i. kampiranje na črno v Sloveniji ureja Zakon o varstvu javnega reda in miru. Po njem je kampiranje zunaj za to določenega javnega kraja ali brez soglasja lastnika zemljišča kaznivo in se kaznuje z globo.

    Policija kampiranje opredeljuje kot postavljanje šotorov, nadstreškov ali drugih struktur za namen prenočevanja. V skladu s tem tolmačenjem prenočevanje v vozilu, kot so avtomobil, avtodom ali kombi, ne šteje za kampiranje, dokler vozilo stoji na urejenem parkirišču in ne uporabljamo dodatne kamping opreme, kot so šotori, senčniki, mize ali žari.

    Ključna razlika ni v vrsti vozila, temveč v namenu in okoliščinah uporabe: če gre zgolj za ustavitev in počitek, ne gre za kampiranje. Če pa okoli vozila razpostavimo opremo za kampiranje, je to že nedovoljeno kampiranje.

    Globa za nedovoljeno kampiranje znaša približno 83 evrov.

    Policija je v letu 2024 obravnavala 240 kršitev tega člena zakona.

    Kje je prenočevanje v vozilu prepovedano

    Edini državni predpis, ki izrecno prepoveduje prenočevanje v vozilu, je Zakon o Triglavskem narodnem parku. Tam je prepovedano parkiranje motornih vozil, počitniških prikolic ali avtodomov zunaj za to določenih mest.

    Kazni za kršitev tega zakona znašajo od 100 do 1000 evrov za fizične osebe, še višje pa za pravne osebe.

    Edini državni predpis, ki trenutno izrecno prepoveduje prenočevanje v vozilu, je zakon o Triglavskem narodnem parku. Foto Soloviova Liudmyla/ Shutterstock
    Edini državni predpis, ki trenutno izrecno prepoveduje prenočevanje v vozilu, je zakon o Triglavskem narodnem parku. Foto Soloviova Liudmyla/ Shutterstock

    Lokalni predpisi lahko uvajajo dodatne omejitve

    Poleg državnih predpisov imajo lokalne skupnosti pravico urejati nočno parkiranje avtodomov ali omejitve glede časa parkiranja. V teh primerih je lahko prenočevanje v vozilu kršitev občinskega odloka.

    Klemn Hren, urednik portala avtokampi.si, opozarja, da različni lokalni predpisi vnašajo nepreglednost, kar je še posebej zmedeno za tuje obiskovalce. Pri pripravi novega zakona predlaga enotno in pregledno ureditev za celotno državo, še pišejo na portalu Slovenske tiskovne agencije.

    Kampiranje postaja luksuz: kdo si ga še lahko privošči in za kakšno ceno?

    Kje je največ težav

    Največ težav se pojavlja poleti na najbolj turističnih destinacijah: Gorenjska, Posočje in Obala. Tam je ponudba kampov sicer dobra, a pogosto premajhna, zato prihaja do kršitev. Po mnenju Hrena je globa 83 evrov prenizka, da bi imela resen odvračilni učinek.

    V Ljubljani je denimo parkiranje bivalnih vozil urejeno z odlokom Mestne občine Ljubljana iz leta 2019, ki dovoljuje parkiranje le na posebej označenih parkiriščih (P + R Dolgi most in Stanežiče).

    Podobno lokalni odloki veljajo tudi na Bledu in v Bovcu:

    • Bled: prepoved postavljanja prikolic, bivalnikov ali šotorov na javnih površinah.
    • Bovec: vozila za začasno bivanje lahko parkirajo le na označenih parkiriščih, največ do 12 ur; daljša namestitev je možna le v kampu ali na postajališču za avtodome Dvor Bovec.

     

    Če se ob podaljšanem koncu tedna odpravljate na krajši oddih, prej preverite predpise. Prenočevanje v vozilu je večinoma dovoljeno na urejenih parkiriščih brez kamping opreme, vendar bodite pozorni na lokalne omejitve in posebna območja, kot je Triglavski narodni park. Tako boste uživali v brezskrbnem oddihu, brez nepotrebnih glob in skrbi.

    kampiranjeturizemprenočevanje v vozilukaznijavni red in mirkampiranje na črno

