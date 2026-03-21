  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Prenova, ki ni izgubila zgodovinskega spomina

    Arhitekti biroja Elementarna so se prenove Kulturnega doma Črnomelj lotili zelo neavtorsko, strop po vzoru Alvara Aalta pa so obnovili in situ.
    Galerija
    Obnovljena je bila tudi zunanjost stavbe, ki ji je današnjo podobo leta 1954 določil arhitekt Branko Simčič. FOTO: Elementarna
    Saša Bojc
    21. 3. 2026 | 07:00
    13:37
    A+A-

    »Za občino Črnomelj je stavba izjemnega pomena, saj je osrednja in trenutno najsodobneje opremljena kulturna infrastruktura. V njej lokalna društva in posamezniki razvijajo kulturno dejavnost in lastno ustvarjalnost, na drugi strani obiskovalcem omogoča, da ostajajo v stiku s profesionalno kulturo od drugod,« povzema pomen Kulturnega doma Črnomelj njegova vodja Nastasja Schweiger. Po skoraj dveh letih obnove po načrtih biroja Elementarna dom spet vabi k ogledu najrazličnejšega kulturnega programa.

    Kulturni dom so med letoma 1924 in 1929 zgradili črnomaljski sokoli, danes je poleg Cankarjevega doma edini kulturni dom v državi, ki je v lasti ministrstva za kulturo, leta 1999 pa je bil zaradi zgodovinskih, umetnostno-arhitekturnih, kulturnih in drugih izjemnih lastnosti razglašen za kulturni spomenik državnega pomena. Kot poudarja sogovornica, je bila stavba središče prvega osvobojenega ozemlja med drugo svetovno vojno – Bele krajine.

    Sokolski dom je bil zgrajen med letoma 1924 in 1929. FOTO: iz knjige Črnomelj v daljni in bližnji preteklosti

    V njej so delovali politiki, umetniki, znanstveniki in pomembni posamezniki ter je bil ustanovljen Slovenski narodnoosvobodilni svet – slovenski parlament in vrhovni predstavniški ter zakonodajni organ, ki je zasnoval temelje slovenske državnosti. V njem je začelo delovati tudi Slovensko narodno gledališče, ki je prvič v svojem imenu nosilo nacionalno oznako. V dobrem letu pred osvoboditvijo so pripravili okoli 123 gledaliških predstav različnih avtorjev in zvrsti. V prvi povojni sezoni so vrata kot nasledniki tega gledališča odprli: SNG v Ljubljani, Mariboru in Trstu.

    Današnjo podobo je dom dobil leta 1954 po načrtih Branka Simčiča, ki je znan predvsem kot arhitekt ljubljanskega Gospodarskega razstavišča. Stavbo je zasnoval dvignjeno na ploščadi, kar naj bi ji v znak hvaležnosti in solidarnosti med vojno dalo vzvišenost in jo povzdignilo nad okolico, monumentalnost pa je poudaril z vhodnim reliefom kiparja Jakoba Savinška ter kombinacijo kamna in lesa.

    Kot navaja konservatorski načrt, se motiv lesenih vezanih plošč v rastru ponavlja v kamnu na ploščadi in v avli. Avla je narejena iz lokalne značilne kamnine lehnjaka, venecijanskega tlaka, sestavljenega iz večjih kosov marmorja, in teraca. Akustičen strop v dvorani pa je bil zasnovan po vzoru enega najlepših primerov funkcionalistične arhitekture – knjižnice Viipuri v današnji Rusiji, pod katero se je podpisal finski arhitekt Alvar Aalto.

    Prešernov nagrajenec

    Urbanist in arhitekt Branko Simčič je bil diplomant Ivana Vurnika. Pomembno se je angažiral v NOB in sodeloval tako pri grafičnih tehnikah kot pri gradbenih delih za potrebe partizanov. Po vojni je delal na ministrstvu za gradnje, v povojnem desetletju je delal na uradu za regulacijo Ljubljane, pozneje je bil šef odseka za izvajanje regulacije. Od leta 1962 do upokojitve leta 1973 je bil direktor Zavoda za urbanizem na Bledu.
    Leta 1939 je zasnoval planinsko kočo, leto pozneje kopališče Kranj, že v predvojnih in pozneje prvih povojnih letih se je ukvarjal tudi s scenografijo, grafičnim oblikovanjem, glavnino njegovega dela pa predstavljajo arhitekturne in urbanistične naloge, med katerimi so posebno pomembni načrti za ureditev središča Ljubljane. Izdelal je ureditvene načrte za stanovanjska naselja Litostroj, Šiška, Bežigrad in Črnuče ter kare na Prulah, za projekt Gospodarskega razstavišča je konec petdesetih let prejšnjega stoletja s sodelavci prejel Prešernovo nagrado.

    Zelena kot Zeleni Jurij in bakrena vrata

    Čeprav so se prizadevanja za prenovo dotrajanega in statično in požarno nevarnega objekta na Ulici Otona Župančiča 1 vlekla več kot desetletje, je predlani le dočakal prenovo. Slavnostno so ga odprli zadnji dan letošnjega februarja, obiskovalce tudi iz drugih krajev Slovenije pa bo sem vabil tudi med festivalom Odprte hiše Slovenije med 17. in 19. aprilom.

    Ohranili so prvotne svetilke, ki so jih razporedili v širšem rastru, prav tako prvotne tlake. FOTO: Elementarna

    Prenova je bila celovita, objekt je bil ves v slabem stanju. Inštalacije so bile dotrajane, stavba je bila brez prezračevanja, zamakala je streha, bila je energetsko potratna. V dvorani je bila neprimerna tehnična oprema, odrske deske so škripale ter pokale, razpadal je historičen strop, dvoranski stoli so bili neudobni in škripajoči, uničena in spremenjena je bila prvotna arhitektura, zunanjost razbita in poškodovana, nevarna za pešce in otroke, ki hodijo mimo vsak dan v šolo, našteva Nastasja Schweiger.

    Arhitekti iz biroja Elementarna so se obnove lotili zelo neavtorsko, da bi hiša ostala čim bolj avtentična. Arhitekt Simčič je prvotni sokolski dom prizidal z zadnje strani in ustvaril dvovišinsko avlo. Nad spodnjo avlo je še ena avla, iz katere je vhod v lože in na balkon dvorane, obe pa sta povezani z ogromnim oknom, ki se odpira v zelenje.

    Vse, kar so stavbi dodajali barvnega na novo, je zeleno kot vhodna bakrena vrata ali Zeleni Jurij. FOTO: Elementarna

    »Ta del, vključno z dvorano, smo poskušali ohraniti čim bolj avtentičnega. Ohranili smo tudi poznejšo prizidavo na zadnji strani s čajno kuhinjo in teraso za dostop do pisarn v zgornje nadstropje. Na novo smo dodali komunikacijsko jedro s stopnicami in dvigalom, s čimer je hiša postala univerzalno dostopna, ter zagotovili ustrezne sanitarije za obiskovalce,« je dejal arhitekt Matevž Zalar. Vse tisto, kar so hiši dodali na novo, so zaprli s perforirano fasado in tako poenotili vse prizidave in nadzidave Simčičeve zasnove.

    Čeprav je bilo v projektni nalogi predvideno, da bi stavbno pohištvo zamenjali z energetsko učinkovitejšim, so arhitekti predlagali, da se ohrani. Tako so ohranili vsa prvotna lesena okna in vrata, zamenjana so bila le stekla. Ohranili so tudi prvotni venecijanski tlak v avli, ki zelo določa tako identiteto avle kot stavbe, saj takšnega ne bi bilo mogoče poustvariti na novo. V predprostoru pred dvorano, kjer se na žalost niso ohranile vse prvotne svetilke iz pihanega stekla in ni bilo mogoče zagotoviti nadomestnih, so se odločili spremeniti njihov raster; na novo so jih razporedili bolj na široko, s čimer so dosegli, da prostor še vedno osvetljujejo avtentične luči.

    V dvorani se po novem sedi na zelenih sedežih, vendar pa so bili ti zeleni že, ko so stavbo dobili v prenovo, pravi arhitekt Ambrož Bartol. »Ta barva dobro deluje s hrastom, obenem se nam je zdela to tudi referenca na lokalno tradicijo, denimo na Zelenega Jurija, in podobo stavbe. Edina barva, ki se na njej pojavi, je namreč zelena – to je troje oksidiranih bakrenih vrat na izhodu iz dvorane na trg. Tako da je tudi vse preostalo, kar smo stavbi dodajali barvnega na novo, zeleno, denimo ograja na stopnišču ali keramika v sanitarijah,« pravita arhitekta.

    Strop je bilo treba prenoviti in situ

    Dvorana se ponaša s stropom iz hrastovih letvic, ukrivljenih po šabloni, kar je pripomoglo k nekoliko boljši akustiki, predvsem bolj mehki osvetlitvi. Pri tem naj bi se Simčič zgledoval po znamenitem finskem modernistu Alvarju Aaltu, in kot je odločila spomeniška služba, je moral tudi med prenovo ostati na svojem mestu, kar je bil izziv predvsem za restavratorje.

    Tudi za arhitekte je bil strop eden večjih izzivov, vanj se namreč ni smelo posegati, morali pa so zagotoviti protipožarno varnost. Naposled so ga z izolacijo obložili z vrhnje, nevidne strani, kar je prav tako zahtevalo ogromno časa in dela. Med drugim so morali na novo umestiti požarne izhode, urediti prehode ustreznih širin, eden glavnih posegov pa je bil, kako stavbo narediti univerzalno dostopno – z dvigalom do nove mansardne etaže, ki je po novem v funkciji.

    Prvotno so si jo sicer zamislili bolj ambiciozno, kot večnamensko dvorano z razstavnim prostorom, a se je zaradi vseh protipožarnih zahtev, izolacijskih oblog stropa nad dvorano in ustreznega prezračevanja ter umestitve prezračevalne naprave, ki je niso želeli namestiti na zunanjost stavbe, nekoliko zmanjšala. Kljub temu ostaja večnamenski prostor, ob odprtju, denimo, je imela ena od mnogih nastopajočih skupin tu garderobo, je dejal Zalar.

    Sorazmerno so povečali tudi portal odra, pri čemer je razmerje ostalo enako, sta se pa nekoliko povečali širina in višina. Eden od izzivov je bil tudi, kako umestiti vso to sodobno odrsko tehniko: nosilec za luči in zvok, nove nosilce za zavese, ne da bi ključno posegali v strop in da bi bilo finančno sprejemljivo.

    Nekoliko so spremenili tudi tribuno s sedeži za gledalce; prej je bila v enem nivoju, ob omejitvi spomeniške službe, da mora dvorana ostati prehodna in da je mogoče do sedežev dostopati z vseh strani ter da se ohranijo lesene hrastove obloge ob straneh, so se odločili za tristransko piramidalno tribuno. Vidljivost za gledalce so prilagodili sodobnim smernicam in pričakovanjem.

    Trg pred stavbo je urejen po prvotni zasnovi in materialu, s prefabriciranimi betonskimi ploščami in betonsko klopjo. FOTO: Elementarna

    Je arhitekte navdušila še kakšna Simčičeva rešitev? Zagotovo dvovišinsko okno, to, kako je izvedel trg pred domom s poudarjenim izhodnim stopniščem iz dvorane pod izzidanim čelom, ki skozi ložo pušča svetlobo v dvorano in nosi relief kiparja Jakoba Savinška, in predvsem, kako je ustvaril zelo monumentalen prostor iz tedanjega sokolskega doma in ga naredil bolj urbanega, odgovarjata sogovornika. Pri tem poudarjata, da se je Simčič na Aaltovo knjižnico Viipuri v Viborgu referiral tudi s široko stekleno panoramsko steno vhodnega vetrolova. Takšno okno je ponovil še na zadnji stranici avle, tako da se je ob vstopanju v objekt videlo v zelen svetlobni atrij, ki je bil pozneje pozidan. Vendar pa pri obnovi niso imeli možnosti, da bi ga vzpostavili nazaj.

    Mnogo simbolike

    Pročelje kulturnega doma krasi relief kiparja Jakoba Savinška iz leta 1954/55 z naslovom Bela krajina, ki je zahvala za požrtvovalnost Bele krajine med drugo svetovno vojno (nudenje hrane in bivališča vojski, pomoč in vključevanje v različne oblike javnega in upravnega življenja, povezanega z osvobajanjem države). Predstavlja prizore iz belokranjskega življenja (od desne proti levi): kiparjev avtoportret v vlogi kronista, par v belokranjski noši in ples v svobodi, kmetico in rudarja iz Kanižarice, ležeči figuri talca in talke s stisnjeno pestjo, Belokranjici kot prinašalki hrane vojski, borbo partizanov in lik, ki s prstom opozarja na dogajanje, ki naj se ne bi nikoli več ponovilo. Na ploščadi pred stavbo se simbolika nadaljuje. Pod doprsnimi kipi narodnih herojev bi po načrtu rastle rdeče vrtnice, ki še poudarjajo njihovo žrtvovanje za svobodo in domovino. Na ploščadi rasteta tudi dve drevesi. Na jugu, na strani zmagovalcev druge svetovne vojne, raste laški topol, ki nosi simbol zmage in svobode, saj raste kvišku, na severu, na strani okupatorja, pa vrba žalujka, ki ponazarja žalost in opomin na dogodke med vojno.

    S prenovo kulturnega doma, ki ga upravlja javni zavod RIC Bela krajina in združuje kulturne institucije v občini Črnomelj, so veliko pridobili, poudarja vodja Nastasja Schweiger. Ne le sodobne tehnike za izvedbo, sodobnega prezračevanja in primernega ogrevanja, ampak tudi primernejšo razporeditev prostorov, sanitarije in garderobe ter kar nekaj prostorov za shranjevanje kulis in tehnike, ki jih prej niso imeli. Širši oder je pomemben tudi zaradi množične folklorne dejavnosti v občini.

    »S prenovljeno stavbo želimo dvigniti program kulture na višjo raven, filmski program ostaja ena naših ključnih dejavnosti, ki ima tako kot stavba že skoraj 100-letno tradicijo, pomembni ostajajo nacionalno poznani projekti za mlade. Obiskovalce pa najbolj veseli, da smo v program vrnili kakovostne koncerte in gledališke predstave, ki jih prej ni bilo mogoče izvesti oziroma je bilo treba zaradi njih v prestolnico ali še dlje,« povzame.

    Od odprtja sta tu že gostovala Rade Šerbedžija in SNG Drama Ljubljana, imeli so tudi tri proslave. Po prenovi je tudi trg pred stavbo urejen po prvotni zasnovi in materialu, s prefabriciranimi betonskimi ploščami in betonsko klopjo, kakršna je bila prvotna. Arhitekti pa so že uredili tudi priključek za oder za zunanje dogodke zadaj na vrtu.

     

    Prenova Kulturnega doma Črnomelj

    Naročnik: ministrstvo za kulturo

    Časovnica: 2024–2026

    Arhitektura: Elementarna (Matevž Zalar, Ambrož Bartol, Dominik Košak, Miha Munda, Rok Staudacher)

    Pristojni konservatorki: Vita Weiss, Judita Podgornik Zaletelj

    Glavni izvajalec: TGH, gradbeništvo, trgovina in inženiring

    Vrednost investicije: 5,7 milijona evrov (sredstva Ministrstva za kulturo, iz Načrta za okrevanje in odpornost ter Podnebnega sklada)

    Več iz teme

    ambientiKulturni dom ČrnomeljarhitekturaprenovaobnovaAlvar AAlto

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo