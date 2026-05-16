Prenova, ki ni preglasila hiše iz 60. let

»Prenova pomeni, da nekaj prenoviš, ne pa da narediš na novo, na kar se prepogosto pozablja. S prenovo tako naročniki kot arhitekti ponavadi hočemo narediti nekaj povsem novega, radikalnega, s čimer ta v resnici izgubi smisel. Po mojem je smisel v tem, da ne prenovimo preveč,« je prepričan arhitekt Blaž Kandus iz biroja Kombinat. Zato obnovo njihove družinske hiše v Ljubljani imenuje kar Ne preveč prenova.

Takšen pristop je aktualen tako z vidika trajnosti, ohranjanja in spoštovanja dediščine kot tudi finančnih prihrankov. O tem, kako je z malim mogoče narediti veliko, so spraševali tudi obiskovalci, ki so v hišo Blaža Kandusa in arhitektke Alenke Korenjak vstopili v okviru nedavnega festivala Odprte hiše Slovenije.

Ker sta prepoznala, da je prvotni tloris hiše lep in zanimiv, ga skorajda nista spreminjala. V nadstropju sta pustila bolj ali manj tako, kot je bilo, le kopalnica je po novem manjša na račun nekoliko večje sobe; ker so petčlanska družina, sta si želela, da bi vsak otrok imel svojo sobo. Edini večji premik je bil v spodnjem bivalnem delu, kjer so zamenjali kuhinjo z jedilnico in dnevno sobo. Tudi sicer sta k prenovi pristopala kar se da zadržano, prav tako nista dosti posegala v vrt, pri obnovi katerega je po njunih besedah treba v mislih imeti predvsem poletno senco.