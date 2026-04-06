    Prenova na Obali: jasno uokviriti prekrasen razgled na morje

    Prednost počitniškega stanovanja je tudi v tem, da prostori zaradi začasnosti ne zahtevajo elementov, ki jih ima običajen dom.
    Novi lastniki so si želeli urediti počitniško stanovanje s sodobnim tlorisom in umirjenim, čim bolj brezčasnim interierjem, predvsem pa čim lepšim razgledom na morje. FOTO: Nike Koležnik
    Novi lastniki so si želeli urediti počitniško stanovanje s sodobnim tlorisom in umirjenim, čim bolj brezčasnim interierjem, predvsem pa čim lepšim razgledom na morje. FOTO: Nike Koležnik
    Saša Bojc
    6. 4. 2026 | 07:00
    6:41
    A+A-

    Slovensko obalo naseljujejo mnoge hiše, zgrajene v 60., 70. in 80. letih, ki ne izstopajo po videzu, a zato ne ponujajo nič manj bivanjskega udobja ali razgledov na morje in v sredozemsko zelenje. V eni takšnih hiš na enem od priobalnih hribov je zastarel stalni dom zadihal osveženo, osvetljeno in sodobno – kot počitniško stanovanje. Pod njegovo novo podobo so se podpisali arhitekti iz biroja od-do arhitektura.

    Gre za tipično gradnjo preteklega stoletja, čeprav je objekt težko čisto natančno datirati. Vsekakor je že na prvi pogled preprosta sredozemska arhitektura s precej značilnim gabaritom in brez posebnih razponov v konstrukciji, ki ne premore kakšne ekstravagance.

    V času gradnje to tudi ni bila lokacija, kjer bi gradili premožni, povzema obrise lokacije in nepremičnine arhitekt in vodja biroja Aleš Žmavc. Ker hiša stoji na hribu oziroma nagnjenem terenu, je prva etaža polvkopana, zgornja etaža, ki so jo prenavljali in je od prve ločena z lastnim dostopom, pa je v stiku z zgornjim delom terena.

    Stanovanje pred prenovo je bilo namenjeno stalnemu bivanju, a je bilo zelo zasičeno. FOTO: arhiv od-do arhitektura
    Stanovanje pred prenovo je bilo namenjeno stalnemu bivanju, a je bilo zelo zasičeno. FOTO: arhiv od-do arhitektura

    Stanovanje na 120 kvadratnih metrih je imelo pred prenovo tudi precej klasično organizacijo prostorov. Bilo je namenjeno stalnemu bivanju, organizirano v značilnem tlorisu izpred desetletij z več manjšimi, ločenimi oziroma nepovezanimi prostori, med drugim tudi z ločeno kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo.

    Vsi prostori so bili tudi zelo zasičeni, pogosto z nepotrebnimi elementi in rečmi. Novi lastniki pa so si želeli urediti počitniško stanovanje s sodobnim tlorisom in umirjenim, čim bolj brezčasnim interierjem, predvsem pa čim lepšim razgledom na morje. Že pri obstoječem stanovanju je bilo glavno okno orientirano proti morju. Ni pa bilo odprto do te mere, kot so se ga s prenovo odločili izpostaviti arhitekti.

    Reorganizacija prostorov in odprtje ostrešja

    Arhitekti so izdelali tako idejni kot izvedbeni projekt, in to znotraj obstoječih gabaritov. Med drugim so sanirali fasado, hiša ima po novem pametno krmiljenje in inštalacije ter talno gretje, celostno pa so reorganizirali tudi tloris. »Prostore smo večkrat premislili, z vizualizacijo smo preverili več različnih organizacij prostorov in se pri slednjem strinjali z naročniki. Nekatere prostore smo prestavili, reorganizirali, tudi nekoliko optimizirali, izognili smo se nepotrebnim hodnikom, da bi čim več pridobili v osrednjem bivalnem prostoru. Naš glavni cilj pa je bil predvsem vse prostore očistiti nepotrebnega,« pravi Žmavc.

    Pri oblikovanju oziroma opremi interierja so sledili logiki izrazito umirjenega prostora, zlasti ker je to prostor, namenjen udobju, sprostitvi in počitku ob koncih tedna. FOTO: Nike Koležnik
    Pri oblikovanju oziroma opremi interierja so sledili logiki izrazito umirjenega prostora, zlasti ker je to prostor, namenjen udobju, sprostitvi in počitku ob koncih tedna. FOTO: Nike Koležnik

    V zaledni del so umestili dve spalnici, na novo umestili servisne prostore in predvsem sprostili osrednji del oziroma dnevno-bivalni prostor, ki je po novem izrazito orientiran proti morju, ostrešje pa so odprli. Lesene tramove v nekdanjem domu, ki so bili dodani kot sekundarna, nenosilna konstrukcija, so odstranili, s tem se je strop povišal, prostor je pridobil volumen.

    Pri oblikovanju oziroma opremi interierja so sledili logiki izrazito umirjenega prostora, zlasti ker je to prostor, namenjen udobju, sprostitvi in počitku ob koncih tedna. Zato se jim ni zdelo primerno umeščati ekspresivnih detajlov, tudi materiali in barve so zelo zadržani, izbrali so zemeljske bež odtenke in toplo sive barve, ki jih je najti tudi v istrski krajini.

    »Obenem smo sledili ideji, da organizacija pohištvenih elementov ne bi bila izrazito linijska. Želeli smo bolj salonsko zasnovo, pri čemer smo kuhinjski otok orientirali proti morju, jedilno mizo postavili počez in sestav sedežne garniture razčlenili. Tudi televizija je oblikovana kot prostostoječ element,« je sogovornik opisal posamezne elemente osrednjega prostora.

    Miza je postavljena pravokotno na kuhinjski otok, da ni zasnova preveč linijska. FOTO: Nike Koležnik
    Miza je postavljena pravokotno na kuhinjski otok, da ni zasnova preveč linijska. FOTO: Nike Koležnik

    V njem pa je vendarle ostala tudi posebnost iz prejšnjega interierja: odkrita kamnita stena, ki je dejansko del konstrukcije stavbe. Le da so jo arhitekti na novo obdelali in je zdaj še bolj estetski poudarek prostoru, ki vsekakor ne premore izrazitega avtorskega podpisa.

    Največ razmisleka jim je vzela izvedba panoramske zasteklitve oziroma okna s potopljenimi profili, toda ker so podobno izvedli že pri nekaterih njihovih drugih projektih, so jim izkušnje koristile. Umestitev okna je sledila logiki standardnih razponov zasteklitve z enim samim velikim drsnim panoramskim oknom, ki deluje kot okvir slike. Malo je izmaknjeno in umeščeno v potopljene okenske okvirje, pojasnjuje sogovornik.

    Pozornost so namenili tudi ograji, iskali so, kako jo narediti čim bolj prosojno, nevidno in nemotečo, vsekakor pa niso želeli steklene. Odločili so se za okvir iz ukrivljenih inoks cevi s posebnim sidranjem mreže iz nerjavečega jekla, ki dobro kljubuje tudi vlažnemu in slanemu zraku.

    Kakovostna gradnja, vredna prenove

    Kakšna pa je specifika počitniških oziroma začasnih bivališč v primerjavi s stalnimi, kaj si je v njih mogoče privoščiti več kot v stalnem domu? »Marsikateri lastnik rad vsaj nekoliko eksperimentira, si privošči ambient, kakšnega si doma ne bi. Njihova prednost je tudi v tem, da ti prostori ravno zaradi začasnosti ne zahtevajo elementov, ki jih ima običajen dom. Denimo, tam običajno ne potrebujemo toliko omar in shranjevalnih površin, kot jih na stalnem naslovu, lahko so tudi bolj asketsko opremljeni, kar pa jim pokloni poseben čar. Prav tako običajno ne potrebujemo toliko ločenih prostorov, kot jih doma, kjer vsak družinski član potrebuje svoj intimni prostor,« odgovarja sogovornik arhitekt.

    Kot še dodaja, so na slovenski obali projektirali tako novogradnje kot prenove, »pri čemer je gradnja pogosto kakovostna, zato jo je vredno prenoviti, zlasti ker že dolgo časa stoji na lokaciji, vsaj te, s katerimi smo se ukvarjali v našem biroju, so bile v dobrem stanju. Kot opažamo, se tudi lastniki oziroma novi kupci radi odločajo za prenove,« pripoveduje arhitekt.

    Ambienti

    Hiša, ki ne kriči in na daleč razglaša lastnika

    Arhitekti Krušec so nad Sečoveljami izkoristili naravne danosti ter ob spoštovanju terena in uporabi lokalnih materialov ustvarili na videz preprosto hišo.
    Saša Bojc 28. 9. 2024 | 06:00
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ambienti

    Gorska koča, zasnovana kot poročno darilo

    Alpska hiša Franja je bila zgrajena leta 1941, v njej naj bi prebivali celo nemški vojaki, zdaj pa prenovljena razveseljuje kot drugi dom mlade družine.
    Saša Bojc 18. 10. 2025 | 05:00
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ambienti

    Dve alpski hiši nad jezerom Jasna

    S hišama so hoteli arhitekti Dekleva Gregorič vzpostaviti model, kako bi lahko prenovili alpsko naselje, vanju je vgrajen tudi alpski način bivanja.
    Saša Bojc 5. 7. 2025 | 05:00
    Vojna v Iranu

    Trump: Odprite ožino ali pa boste živeli v peklu

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    5. 4. 2026 | 07:00
    Spremljali smo v živo

    Pogačar spet na veličasten način do zmage na Flandriji

    Tadej Pogačar je še enkrat prikazal neverjetno dirkanje in še tretjič slavil na drugem spomeniku sezone.
    Miroslav Cvjetičanin 5. 4. 2026 | 06:19
    Novice  |  Svet
    EU in Zahodni Balkan

    Marta Kos se je znašla sredi črnogorskih notranjepolitičnih zdrah

    Evropski komisarki za širitev je predsednik črnogorskega parlamenta izročil darilo, ki ga kot sporno vidi velik del Črnogorcev.
    Novica Mihajlović 3. 4. 2026 | 13:35
    Nedelo
    Energetska kriza

    Hormuška zanka davi največjo celino

    Več kot osem desetin desetin nafte in plina na tankerjih iz Perzijskega zaliva je namenjenega v azijske države.
    Gorazd Utenkar 5. 4. 2026 | 11:00
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Novost, ki lahko pomaga kar četrtini odraslim

    Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
    30. 3. 2026 | 08:17
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

    S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
    3. 4. 2026 | 08:43
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    V Novem mestu se začenja zahtevnejša pot: kar se dogaja, ni za vsakogar

    V Slovenski vojski je 1714 podčastnikov, kar je nekaj več kot četrtina vseh pripadnikov.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 09:14
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nekatera »zdrava« živila lahko sprožijo zelo neprijetne težave

    Kaj je histaminska intoleranca, katera živila so najpogostejši sprožilci in kako lahko z manjšimi prilagoditvami izboljšate počutje?
    30. 3. 2026 | 09:21
    Premium
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Analiza

    Stanovanjska posojila bodo dražja, grozijo tudi podražitve materiala in dela

    Kako bo konflikt na Bližnjem vzhodu vplival na gradnjo stanovanj in nepremičninski trg?
    Nejc Gole 4. 4. 2026 | 05:00
    Mobilne tehnologije

    Zaupanje v algoritme ni več le etika, je tudi stvar dobička

    Podjetja z urejenim nadzorom nad UI dosegajo do pet odstotkov višje prihodke, a povprečna zrelost ostaja na nizki stopnji.
    Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 06:00
    Mobilne tehnologije

    Pomembno je, da tudi z uporabo UI odločanje ostane človeku

    Podjetja umetno inteligenco uvajajo predvsem tam, kjer zaposlenim omogoča večjo učinkovitost in boljšo kakovost dela, strankam pa boljšo uporabniško izkušnjo.
    Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 05:30
    Šport 2026

    Mladi športni talenti sami izskočijo kot kokice (VIDEO)

    Sistem v Sloveniji omogoča mladim gibalni razvoj in tudi prepoznavanje talentov.
    Milka Bizovičar 2. 4. 2026 | 06:00
