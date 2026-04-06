Prenova na Obali: jasno uokviriti prekrasen razgled na morje

Slovensko obalo naseljujejo mnoge hiše, zgrajene v 60., 70. in 80. letih, ki ne izstopajo po videzu, a zato ne ponujajo nič manj bivanjskega udobja ali razgledov na morje in v sredozemsko zelenje. V eni takšnih hiš na enem od priobalnih hribov je zastarel stalni dom zadihal osveženo, osvetljeno in sodobno – kot počitniško stanovanje. Pod njegovo novo podobo so se podpisali arhitekti iz biroja od-do arhitektura.

Gre za tipično gradnjo preteklega stoletja, čeprav je objekt težko čisto natančno datirati. Vsekakor je že na prvi pogled preprosta sredozemska arhitektura s precej značilnim gabaritom in brez posebnih razponov v konstrukciji, ki ne premore kakšne ekstravagance.

V času gradnje to tudi ni bila lokacija, kjer bi gradili premožni, povzema obrise lokacije in nepremičnine arhitekt in vodja biroja Aleš Žmavc. Ker hiša stoji na hribu oziroma nagnjenem terenu, je prva etaža polvkopana, zgornja etaža, ki so jo prenavljali in je od prve ločena z lastnim dostopom, pa je v stiku z zgornjim delom terena.

Stanovanje pred prenovo je bilo namenjeno stalnemu bivanju, a je bilo zelo zasičeno. FOTO: arhiv od-do arhitektura

Stanovanje na 120 kvadratnih metrih je imelo pred prenovo tudi precej klasično organizacijo prostorov. Bilo je namenjeno stalnemu bivanju, organizirano v značilnem tlorisu izpred desetletij z več manjšimi, ločenimi oziroma nepovezanimi prostori, med drugim tudi z ločeno kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo.

Vsi prostori so bili tudi zelo zasičeni, pogosto z nepotrebnimi elementi in rečmi. Novi lastniki pa so si želeli urediti počitniško stanovanje s sodobnim tlorisom in umirjenim, čim bolj brezčasnim interierjem, predvsem pa čim lepšim razgledom na morje. Že pri obstoječem stanovanju je bilo glavno okno orientirano proti morju. Ni pa bilo odprto do te mere, kot so se ga s prenovo odločili izpostaviti arhitekti.

Reorganizacija prostorov in odprtje ostrešja

Arhitekti so izdelali tako idejni kot izvedbeni projekt, in to znotraj obstoječih gabaritov. Med drugim so sanirali fasado, hiša ima po novem pametno krmiljenje in inštalacije ter talno gretje, celostno pa so reorganizirali tudi tloris. »Prostore smo večkrat premislili, z vizualizacijo smo preverili več različnih organizacij prostorov in se pri slednjem strinjali z naročniki. Nekatere prostore smo prestavili, reorganizirali, tudi nekoliko optimizirali, izognili smo se nepotrebnim hodnikom, da bi čim več pridobili v osrednjem bivalnem prostoru. Naš glavni cilj pa je bil predvsem vse prostore očistiti nepotrebnega,« pravi Žmavc.

Pri oblikovanju oziroma opremi interierja so sledili logiki izrazito umirjenega prostora, zlasti ker je to prostor, namenjen udobju, sprostitvi in počitku ob koncih tedna. FOTO: Nike Koležnik

V zaledni del so umestili dve spalnici, na novo umestili servisne prostore in predvsem sprostili osrednji del oziroma dnevno-bivalni prostor, ki je po novem izrazito orientiran proti morju, ostrešje pa so odprli. Lesene tramove v nekdanjem domu, ki so bili dodani kot sekundarna, nenosilna konstrukcija, so odstranili, s tem se je strop povišal, prostor je pridobil volumen.

Pri oblikovanju oziroma opremi interierja so sledili logiki izrazito umirjenega prostora, zlasti ker je to prostor, namenjen udobju, sprostitvi in počitku ob koncih tedna. Zato se jim ni zdelo primerno umeščati ekspresivnih detajlov, tudi materiali in barve so zelo zadržani, izbrali so zemeljske bež odtenke in toplo sive barve, ki jih je najti tudi v istrski krajini.

»Obenem smo sledili ideji, da organizacija pohištvenih elementov ne bi bila izrazito linijska. Želeli smo bolj salonsko zasnovo, pri čemer smo kuhinjski otok orientirali proti morju, jedilno mizo postavili počez in sestav sedežne garniture razčlenili. Tudi televizija je oblikovana kot prostostoječ element,« je sogovornik opisal posamezne elemente osrednjega prostora.

Miza je postavljena pravokotno na kuhinjski otok, da ni zasnova preveč linijska. FOTO: Nike Koležnik

V njem pa je vendarle ostala tudi posebnost iz prejšnjega interierja: odkrita kamnita stena, ki je dejansko del konstrukcije stavbe. Le da so jo arhitekti na novo obdelali in je zdaj še bolj estetski poudarek prostoru, ki vsekakor ne premore izrazitega avtorskega podpisa.

Največ razmisleka jim je vzela izvedba panoramske zasteklitve oziroma okna s potopljenimi profili, toda ker so podobno izvedli že pri nekaterih njihovih drugih projektih, so jim izkušnje koristile. Umestitev okna je sledila logiki standardnih razponov zasteklitve z enim samim velikim drsnim panoramskim oknom, ki deluje kot okvir slike. Malo je izmaknjeno in umeščeno v potopljene okenske okvirje, pojasnjuje sogovornik.

Pozornost so namenili tudi ograji, iskali so, kako jo narediti čim bolj prosojno, nevidno in nemotečo, vsekakor pa niso želeli steklene. Odločili so se za okvir iz ukrivljenih inoks cevi s posebnim sidranjem mreže iz nerjavečega jekla, ki dobro kljubuje tudi vlažnemu in slanemu zraku.

Kakovostna gradnja, vredna prenove

Kakšna pa je specifika počitniških oziroma začasnih bivališč v primerjavi s stalnimi, kaj si je v njih mogoče privoščiti več kot v stalnem domu? »Marsikateri lastnik rad vsaj nekoliko eksperimentira, si privošči ambient, kakšnega si doma ne bi. Njihova prednost je tudi v tem, da ti prostori ravno zaradi začasnosti ne zahtevajo elementov, ki jih ima običajen dom. Denimo, tam običajno ne potrebujemo toliko omar in shranjevalnih površin, kot jih na stalnem naslovu, lahko so tudi bolj asketsko opremljeni, kar pa jim pokloni poseben čar. Prav tako običajno ne potrebujemo toliko ločenih prostorov, kot jih doma, kjer vsak družinski član potrebuje svoj intimni prostor,« odgovarja sogovornik arhitekt.

Kot še dodaja, so na slovenski obali projektirali tako novogradnje kot prenove, »pri čemer je gradnja pogosto kakovostna, zato jo je vredno prenoviti, zlasti ker že dolgo časa stoji na lokaciji, vsaj te, s katerimi smo se ukvarjali v našem biroju, so bile v dobrem stanju. Kot opažamo, se tudi lastniki oziroma novi kupci radi odločajo za prenove,« pripoveduje arhitekt.