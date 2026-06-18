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    Prenova starejše hiše: na kaj morate biti pozorni pri vhodu in fasadi

    Lastniki starejših hiš v Sloveniji se prej ali slej znajdejo pred dilemo: kje začeti prenovo, da denar prinese največ in da se posamezni posegi ne podražijo.
    FOTO: Vida XL
    Galerija
    FOTO: Vida XL
    Promo Delo
    18. 6. 2026 | 09:07
    5:09
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    Streha, ogrevanje, izolacija, fasada, okna, vhod – vse to tekmuje za isti proračun, a redko kdo razmišlja o vhodu hiše kot o točki, ki povezuje skoraj vse druge sklope prenove.

    Vhodno območje, vrata, nadstrešek, prag in fasada okoli njega so hkrati estetska vizitka hiše in eno najbolj toplotno občutljivih mest na celotnem ovoju stavbe. Pri starejših hišah, grajenih pred letom 1980 ali približno takrat, je prav ta del pogosto najbolj zanemarjen, saj se prenove navadno osredotočajo na streho in okna, vhod pa ostane »za kasneje«.

    Zakaj je vhodno območje pogosto največja toplotna izguba

    Stik med vhodnimi vrati in fasado je mesto, kjer se srečujejo različni materiali, leseni ali kovinski okvir, zidna konstrukcija, izolacija, in prav na tem stiku najpogosteje nastajajo toplotni mostovi. Pri starejših hišah, kjer prag ni bil izoliran ali kjer je špaleta okoli vrat zgrajena brez ustrezne toplotne prekinitve, lahko izgube na tem mestu predstavljajo presenetljivo velik delež skupnih toplotnih izgub stavbe.

    Energetski svetovalci pri termovizijskih posnetkih starejših hiš pogosto opozarjajo na izrazito modre (hladne) pasove prav okoli vhodnih vrat, medtem ko je preostala fasada, če je izolirana, enakomerno toplejša. Prav zato so vhodna vrata eden tistih elementov, ki jih je smiselno analizirati že v zgodnji fazi, vzporedno z oceno toplotnih mostov, še preden se določi obseg fasadnih del.

    Kdaj menjati vrata pred fasado in kdaj po njej?

    Vrstni red je pri starejših hišah ključen, saj napačno zaporedje del lahko pomeni dvojno delo ali poškodbo novih materialov. Praviloma se vhodna vrata menjajo pred izvedbo fasadne izolacije, ne po njej, ker se nova vrata vgradijo skupaj z ustrezno špaleto, na katero se kasneje nasloni izolacijski sistem.

    Če se fasada izolira najprej in se stara vrata pustijo, kasnejša menjava vrat pomeni poseganje v že dokončano fasado, kar običajno povzroči vidne sledi popravkov okoli novega okvirja. Pri starejši hiši v okolici Kranja, kjer so lastniki najprej obnovili fasado in šele čez dve leti zamenjali vhodna vrata, je bilo treba ponovno nanesti omet na celotno špaleto, ker se barva starega in novega ometa ni ujemala (manjša podrobnost, ki pa je na koncu stala dodaten dan dela in nekaj sto evrov).

    Izbira materiala in toplotne izolativnosti vrat

    Pri izbiri novih vhodnih vrat za starejšo hišo je smiselno upoštevati nekaj konkretnih parametrov, ne le videza:

    ● toplotna prehodnost (vrednost U), pri čemer naj bo za slovensko podnebje vrednost čim nižja, idealno pod 1,3 W/m²K

    ● material okvirja: kovinsko ojačan PVC ali aluminij z dobro toplotno prekinitvijo trenutno veljata za solidno razmerje med ceno in trajnostjo

    ● kakovost tesnil, saj se prav tu pri cenejših izvedbah najprej pojavijo prepihi po nekaj letih uporabe

    ● varnostni razred vrat, ki je pri prenovi pogosto priložnost za nadgradnjo brez velikega dodatnega stroška

    Kako vhodni del vpliva na vlago in zrak v hiši

    Star vhod brez ustreznega prezračevanja pogosto postane mesto, kjer se nabira vlaga, še posebej če je nadstrešek premajhen ali ga ni. Voda, ki zaide pod prag ali v špaleto, počasi razjeda material in lahko privede do plesni v notranjosti, problem, ki se redko opazi takoj, ampak se pojavi šele čez sezono ali dve.

    Pri prenovi je smiselno hkrati razmisliti o ustreznem odvodnjavanju pred vhodom, nagibu tlaka stran od hiše in, če je le mogoče, o nadstrešku, ki ščiti vrata pred neposrednim dežjem in soncem. Manjši detajl, kot je nagib tlaka za dve do tri stopinje, lahko v praksi pomeni razliko med suhim pragom in ponavljajočo se vlago ob vsakem močnejšem nalivu.

    Estetska usklajenost vhoda s celotno fasado

    Po energetski in tehnični plati pride na vrsto še vizualni del, ki pri starejših hišah pogosto pade v ozadje, čeprav prav vhod ustvarja prvi vtis o celotni stavbi. Barva in stil vrat naj sledita celotni fasadi, ne obratno, sicer se hitro zgodi, da nova vrata izgledajo kot tujek na sicer urejeni fasadi.

    Pri izbiri barve se splača upoštevati tudi smer neba, na katero je vhod obrnjen. Temnejši odtenki na južni strani se poleti precej bolj segrejejo, kar lahko dolgoročno vpliva na material okvirja, medtem ko severna stran nima te težave v enaki meri.

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