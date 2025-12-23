Prepovedali uvoz več kot 20 ton kivija

Agencija za hrano in veterinarstvo Severne Makedonije je prejšnji teden prepovedala uvoz več kot 20 ton kivija iz Srbije. Razlog so ličinke in insekti, ki so jih odkrili v plodovih, je poročala srbska tiskovna agencija Beta.

Inšpektor za hrano je uvoz prepovedal zaradi spremenjenega videza, vonja in drugih podobnih lastnosti ter prisotnosti ličink in insektov, je že v nedeljo navedla makedonska agencija za hrano in veterinarstvo. Kivi je bil po njihovih navedbah namenjen industrijski predelavi. Inšpektor je izdal odločbo o njegovem uničenju, potem ko so ugotovili, da pošiljke ni mogoče vrniti v državo izvoznico.